Axel Kicillof recordó a Néstor Kirchner y mandó un mensaje al peronismo: “Tenemos la obligación de seguir trabajando en unidad”

"Néstor inició un proyecto político que transformó la realidad de millones de argentinos y argentinas", escribió el gobernador bonaerense Axel Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recordó este domingo en su cuenta de la red social X al ex presidente Néstor Carlos Kirchner, al cumplirse 14 años de su muerte y, en medio de la interna con el cristinismo de cara a las elecciones nacionales del Partido Justicialista envió un mensaje al interior del peronismo: “Tenemos la obligación de seguir trabajando en unidad”.

“Néstor inició un proyecto político que transformó la realidad de millones de argentinos y argentinas. En una época donde todo lo conquistado vuelve a estar en riesgo, tenemos la obligación de seguir trabajando en unidad para articular respuestas que abracen a nuestro pueblo”, fue el mensaje completo del jefe bonaerense.

El tuit es la primera manifestación de Kicillof luego de algunos días de silencio en medio de una espiral internista dentro del Partido Justicialista que tiene como centro las elecciones para la conducción del partido, previstas para el 17 de noviembre. En ese contexto, el sector más cercano a Cristina Fernández de Kirchner, una de las candidatas a presidir el partido nacional, le viene reclamando al gobernador una definición en su posición.

Aunque la semana pasada Kicillof aclaró que su par riojano Ricardo Quintela -el otro aspirante a la conducción del PJ- no es su candidato y que CFK “está en el corazón del pueblo, también en el mío y no tengo que rendir examen de ese sentimiento”, es cierto que el dirigente bonaerense no tomó partido y, de hecho, se manifestó en contra de la interna, una actitud a la que en el entorno cristinista, especialmente en La Cámpora, le desconfían.

“Es un error pensar que se trata de un dirigente al que yo subo o bajo, pero sobre todo es un gran error atacarlo. La lógica del sometido o traidor es una lógica que entró en crisis y que viene causando malos resultados”, disparó Kicillof en su carta del fin de semana pasado, respecto de las consideraciones que desde el espacio cercano a CFK tuvieron con Quintela.

Dentro del entorno del gobernador juega el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, identificado hasta hace poco con el primer anillo cristinista (fue vicepresidente del Instituto Patria durante el gobierno nacional de Mauricio Macri, período recordado como “la resistencia”) pero enfrentado de un tiempo a esta parte especialmente con La Cámpora. Sus disputas con sus pares camporistas de Lanús y Quilmes, Julián Álvarez y Mayra Mendoza, respectivamente trascendieron a la esfera pública meses atrás.

El intendente del partido vecino a la Ciudad de Buenos Aires también recordó a Néstor Kirchner con un mensaje en sus redes sociales. “Hoy recordamos a Néstor más vivo que nunca. En Avellaneda y en la provincia de Buenos Aires, llevando su legado como bandera, seguimos trabajando por un peronismo que cumpla con su mandato histórico de construir una Patria para todos y todas. ¡Gracias flaco, por tu ejemplo!”, escribió.

Lo llamativo fue que adjuntó un video de diciembre de 2022, ocasión en la que coincidieron en su ciudad él, Kicillof y Cristina Kirchner, para la inauguración del polideportivo Diego Armando Maradona, en el barrio Villa Corina. En aquel momento -y es lo que recordó no sin rasgos de ironía Ferraresi- la ex presidenta comparó al jefe comunal con su esposo, cuando él era intendente de Río Gallegos.

“Esta intendencia de Jorge Ferraresi inaugurando playones deportivos, complejos deportivos como este me remonta a otras intendencias allá en el sur, en Río Gallegos, cuando Néstor se mandó a hacer playones deportivos por toda la intendencia, y verlo a Axel, hacer hospitales, alcaidías, me recordó aquella experiencia maravillosa que fueron las tres gestiones como Néstor gobernador. Y aquello que llegó a donde sinceramente yo no pensé”, es el fragmento que no casualmente eligió Ferraresi para recordar a Kirchner a través de su viuda, con la que ahora está enfrentado.

La interna del PJ, entre avales, votos y sospechas en las listas

Los recuerdos de Kirchner por parte de Kicillof y Ferraresi se dan en medio de la interna por el PJ. Este domingo, Ricardo Quintela acusó a la lista de Cristina Kirchner de intentar frenar las elecciones internas en el peronismo, tras denunciar irregularidades en el proceso de validación de su candidatura y la de su lista. En declaraciones a radio Futurock, Quintela aseguró que, aunque cumplió con todos los requisitos y presentó los avales necesarios, la Junta Electoral le negó a su lista el acceso a la custodia de esos documentos, señalando una clara parcialidad a favor de la lista rival.

Una imagen de antes de la "guerra": CFK, Kicillof y Quintela juntos (@PJdelarioja)

“No digo Cristina, pero la lista de Cristina no quiere ir a elecciones”, afirmó Quintela, explicando que, si bien evita involucrar directamente a la expresidenta, el sector kirchnerista estaría bloqueando la competencia interna. “El partido lo ganaron en las oficinas, hay que salir a la cancha”, criticó, destacando que mientras su equipo llevaba dos meses recolectando avales, la lista opositora habría logrado validar casi 200 mil firmas en menos de una semana, planteando dudas sobre la transparencia del proceso.

Del otro lado respondió Anabel Fernández Sagasti, senadora mendocina de La Cámpora y apoderada de la lista Primero la Patria, que encabeza CFK en la lista interna del PJ. “Estamos esperando que la lista de Quintela pueda llenar los avales que le faltan” declaró y dejó dudas sobre la capacidad real de la lista rival para competir en igualdad de condiciones: “A esta altura me parece que no quieren competir porque no tienen candidatos, avales ni votos. Por eso buscan judicializar”.

Las diferencias sobre este aspecto son profundas, ya que, según Fernández Sagasti, su lista cumplió con los requisitos de la Junta Electoral mientras que la lista de Quintela evitó los pasos necesarios. “Judicializarlo es como cuando pierden y se quieren llevar la pelota. Para competir tienen que llevar los avales,” insistió en declaraciones a Radio con Vos y fue más allá: “Veo una inconsistencia total en la presentación de anoche, me parece increíble que lleven 6 meses recorriendo el país y no hayan conseguido los avales”.