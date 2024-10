Interna del PJ: Ricardo Quintela aseguró que “la lista de Cristina no quiere ir a elecciones”

Ricardo Quintela apuntó contra el kirchnerismo. Foto: Juliana Torres

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, acusó hoy a la lista de Cristina Kirchner de intentar frenar las elecciones internas en el peronismo, tras denunciar irregularidades en el proceso de validación de su candidatura y la de su lista. Así, el mandatario provincial dio un paso más en el marco de tensión que vive el PJ por la interna.

En declaraciones a radio Futurock, Quintela aseguró que, aunque cumplió con todos los requisitos y presentó los avales necesarios, la Junta Electoral le negó a su lista el acceso a la custodia de esos documentos, señalando una clara parcialidad a favor de la lista rival.

“No digo Cristina, pero la lista de Cristina no quiere ir a elecciones”, afirmó Quintela, explicando que, si bien evita involucrar directamente a la expresidenta, el sector kirchnerista estaría bloqueando la competencia interna. “El partido lo ganaron en las oficinas, hay que salir a la cancha”, criticó, destacando que mientras su equipo llevaba dos meses recolectando avales, la lista opositora habría logrado validar casi 200 mil firmas en menos de una semana, planteando dudas sobre la transparencia del proceso.

Las tensiones internas en el Partido Justicialista (PJ) se profundizaron en las últimas semanas a medida que distintos sectores discuten la conveniencia de realizar elecciones internas o alcanzar listas de unidad. La división surge entre los sectores alineados con Cristina Kirchner y quienes apoyan a Quintela. La conducción de la Junta Electoral fue criticada por su supuesta falta de imparcialidad en la supervisión del proceso, según expresó el riojano.

Quintela también cuestionó la composición del organismo partidario, afirmando que 12 de sus 15 miembros apoyan a la lista kirchnerista. “Tenemos que modificar las conductas de la Junta Electoral que es mentira que es imparcial”, denunció, ratificando que su equipo impugnará el proceso: “Nosotros vamos a recusar a la Junta porque evidentemente tiene una parcialidad absoluta”.

Más allá de lo que dijo hoy Quintela, su espacio presentó anoche la recusación contra la Junta partidaria y denunció “proscripción”.

Quntela también reveló que ayer a la tarde recibió un llamado de Juan Manuel Olmos, miembro de la Junta cercano a la expresidenta, para proponer una lista de unidad, buscando evitar las elecciones. “Me llamó el compañero Olmos, con buena fe, con buenas intenciones, tratando de resolver un problema. Le dije: ‘Juan Manuel, si ustedes tienen el dream team, si tienen los mejores jugadores, ¿cuál es el problema de que los afiliados se expidan’?”, relató Quintela.

“Hasta las 8 de la noche de ayer estuvieron hablando conmigo para que yo, entre comillas, pudiera reflexionar y aceptara una lista de unidad”, detalló.

Parte de los avales de Quintela registrados como "truchos" por la Junta Electoral del PJ

Asimismo, mencionó que, aunque una integrante de la Junta que lo apoya pudo haber votado en contra de las decisiones, lo hizo porque se otorgó un plazo de 24 horas para presentar recursos adicionales, lo cual describió como “imposible” de cumplir.

Quintela enfatizó que el respeto por las reglas claras y procesos transparentes en el PJ es fundamental: “Queremos reglas de juego claras. Soy gobernador por segundo mandato, no puedo estar aceptando cosas que no corresponde”, dijo. Aunque se mostró abierto al diálogo, comentó que no ha tenido contacto directo con Axel Kicillof, quien en un acto en Berisso llamó a una lista de unidad en el partido.

La falta de elecciones internas, señaló Quintela, genera descontento entre los afiliados, y concluyó que lo más “sano es que la gente se pueda expedir”.

Pedido de recusación y rechazo del kirchnerismo

Anoche, el espacio interno que lidera Quintela presentó la recusación de los miembros Junta Electoral del Partido Justicialista (PJ) y solicitó que se interponga su recurso ante la Justicia, luego de que las autoridades partidarias no oficializaran su lista al detectar supuestas irregularidades entre sus afiliados.

En el escrito presentado sobre el deadline que había establecido el órgano partidario, los apoderados del rival de la ex presidenta Cristina Kirchner argumentaron que hubo “parcialidad” de la Junta al revisar la situación de los avales y otras formalidades en la documentación, que concluyeron en la negativa a oficializar la Lista N°2 “Federales Un Grito de Corazón”.

En la presentación, los abogados Jorge Yoma, Daniel Llermanos y Sandra Vanni señalaron que el órgano partidario mostró una falta de “imparcialidad” que vulneró derechos constitucionales de los candidatos y de sus votantes. Explicaron que no se garantizó un “proceso equitativo y objetivo” y se cometieron actos “antidemocráticos” y limitativos del derecho a elegir y ser elegido.

La respuesta del equipo de Quintela a la Junta Electoral del PJ

Quintela, que volvió a ratificar hoy que competirá por la presidencia del PJ, buscó devolver el golpe a sus adversarios del kirchnerismo. A través de sus apoderados, dijo que al espacio le fue negado la “oportunidad de ser oído”, a “hacer valer sus pretensiones legítimas frente a la Junta” y de “poder fiscalizar íntegramente el proceso electoral”.

“Esta parte fue limitada en todos los aspectos, siendo ello no solo violatorio del debido proceso sino fiel reflejo de la parcialidad de la Junta a favor de la lista contraria”, señaló la Lista 2 en el escrito, al que tuvo acceso Infobae. Y agrega que existieron “una serie de actos elocuentes que procuraron facilitar la oficialización de la lista contraria y buscando proscribir a nuestra lista”.

Más temprano, desde el kirchnerismo habían rechazado la idea de una Junta Electoral afín y advirtieron que a Quintela le faltaban unos 15 mil avales.

“La Junta electoral tuvo un pronunciamiento contundente ayer, que fue acompañado por unanimidad por sus integrantes. Nosotros durante toda la semana solicitamos que se otorgara más plazo a la lista de Quintela para que pueda subsanar la gran cantidad de irregularidades que tenía su presentación”, afirmaron fuentes cercanas a la expresidenta a Infobae.

Asimismo, resaltaron que la decisión de la Junta Electoral partidaria no solo habla de irregularidades en la lista de candidatos de Quintela, sino que advierte por graves irregularidades en los avales presentados.

En ese marco, resaltaron que es necesario que el gobernador riojano cumpla con los requisitos básicos que se piden para las postulaciones.

“Cumplimentar la cantidad necesaria de avales es un requisito sustancial para la oficialización de cualquier lista. No es un requisito formal. Por lo tanto, no es subsanable. Más aún cuando, además de faltante, hay gravísimas irregularidades en los mismos. La democracia partidaria hay que tomarla con seriedad y esos requisitos básicos si queremos recuperar el orden y la legitimidad de nuestra conducción partidaria”, subrayaron.