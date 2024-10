Murió Diego Gorgal, ex funcionario porteño y destacado especialista en seguridad

-¿Cuál es su modelo a seguir?

-Admiro el trabajo que realizó trabajo que hizo Rudolph Giuliani como alcalde de Nueva York. Él promovía la “tolerancia cero contra el delito”. Pero mi idea no es como remarcan muchas veces que esto es ejercer la “mano dura” por parte de la policía. Mire mi premisa de trabajo fue siempre la “mano justa”. El Estado debe estar siempre, y remarco la palabra siempre del lado de las víctimas. El Estado debe ejercer el control institucional de las fuerzas de seguridad. Hay que tener también ‘tolerancia cero’ con los malos policías. Hay que aplicar toda la fuerza de las leyes para quienes las violen. Las fuerzas de seguridad son auxiliares de la justicia. El Estado tiene que prevenir el delito. El ciudadano está cansado que la policía llegue tarde.

El que hablaba era Diego Pablo Gorgal el flamante secretario de Seguridad porteño, reemplazaba a Juan José Álvarez. Era el 23 de abril de 2005. El Jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, y quien lo entrevistaba era quien escribe estas líneas. En ese momento el licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Buenos Aires tenía 28 años y una carrera pública ascendente.

De hablar pausado y tono forme y también master en Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown tenía sobre su escritorio de madera caoba, una jarra de agua, y al menos diez carpetas las que apiló y desarmó varias veces durante la entrevista: “Voy a continuar con la depuración que Juanjo empezó en el cuerpo de inspectores” había adelantado y explicaba que para eso iba a formar “un convenio con la Oficina Anticorrupción, que también incluye a los funcionarios”.

Casado y con un hijo, Gorgal se caracterizó por no tomar atajos en la función pública, aunque esto le valiese la crítica de los que preferían esconder bajo la alfombra cuestiones pocos claras. “Yo me manejo de frente”, decía. Estudio no uno, sino varios modelos de seguridad en el mundo para moldearlos a las necesidades del país, o el distrito que le tocase administrar. “Los que más se acercar a mi modelo son los protocolos de la DEA”, solía explicar.

Gorgal fue asesor de seguridad de Sergio Massa en la intendencia de Tigre. El propio ex candidato presidencial de Unión por la Patria le contó a este cronista que el joven Gorgal “me contó con pasión el modelo de Giuliani en Nueva York y es lo que con tanto éxito aplicamos en Tigre”, recordó el ex ministro de Economía.

Gorgal, quien falleció el domingo 13 de octubre a los 47 años fue coautor del libro Mano justa, que escribió junto al ministro de Justicia de Mauricio Macri, Germán Garavano y con Eugenio Burzaco, ex ministro de Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta.

Pocos lo recuerdan, pero Diego Gorgal fue el autor de una frase que en 2014 pronunció en el " debate sobre las políticas públicas contra el delito” y que después varios repitieron, pero sin citarlo: “La Argentina debe someter a todas las instituciones de justicia, seguridad y penitenciarias a un proceso de modernización que incremente sensible y sostenidamente sus niveles de efectividad y eficiencia. Así como están, las Policías, las Fiscalías, los Tribunales y las cárceles son muy poco efectivos para generar una disuasión real sobre la criminalidad, y –debido a esta situación–, terriblemente costosos e ineficientes”.

Ese es el pensamiento del dirigente político y especialista en seguridad que vamos a recordar quienes lo conocimos y quienes lo valoraron.

El velatorio del dirigente del Frente Renovador se realizará hoy, lunes 14 de octubre, en la Sala de Avenida Congreso 1757, Núñez, de 18 a 23 horas.