Martín Lousteau, crítico contra el gobierno tras la aprobación de la Ley Bases: “Son degenerados fiscales con los ricos pero conservadores fiscales con los jubilados”

Martín Lousteau, senador radical

Martín Lousteau, protagonista del debate que culminó con la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado, analizó los cambios realizados a ambos proyectos y se mostró crítico del Gobierno por favorecer “a los más ricos de los más ricos”, mientras “la clase media está pasando una motosierra por su vida”: “Son degenerados fiscales con los ricos pero conservadores fiscales con los jubilados”.

El senador radical señaló que su partido hizo “un muy buen trabajo ordenando la sesión y tratando de cambiar cosas de la ley”. En ese sentido, repasó que “la Ley Bases no tiene ni educación, ni recomposición de los jubilados, no tenía nada de la obra pública que está parada”, mientras que “el paquete fiscal solo tiene una rebaja monumental en los impuestos de bienes personales para los más ricos de los más ricos, estabilidad hasta el 2038, congelamiento de su declaración patrimonial por 5 años; el blanqueo mas generoso de la historia de la Argentina que tenía metido a hermanos, testaferros y extranjeros, que seguía teniendo hasta ayer que las sociedades de funcionarios pudieran blanquear...”. “Eso se cambió en el Senado producto de visibilizar las cosas que tenía el blanqueo”, agregó.

En diálogo con Todo Noticias (TN), el economista cuestionó que “a la clase media que paga Ganancias hace 6 meses le hicieron pagar menos y ahora le quieren hacer pagar más”.

“Estamos todos de acuerdo en que hay que hacer un ajuste y la gente está haciendo un ajuste monumental. Le subió la prepaga, el colegio, las tarifas, el transporte, los combustibles... esa clase media está recortando todo y trata de preservar lo que la hace media: tener su auto, acceso a educación privada y prepaga. Todo lo demás está pasando una motosierra por su vida”, analizó.

La Ley Bases se aprobó tras un empate entre los senadores, y fue Victoria Villarruel quién definió (REUTERS/Mariana Nedelcu)

También puso sobre la mesa que la iniciativa del oficialismo prevé “estabilidad para las empresas que invierten mas de 200 millones de dólares y para las pymes nada”. “Estabilidad para los evasores seriales que blanquean y a la clase media inestabilidad en 6 meses”, continuó. “Me llama la atención que alguien sea degenerado fiscal con los ricos pero conservador fiscal con los jubilados”, manifestó parafraseando -y criticando- al presidente Javier Milei.

Lousteau había presentado un dictamen propio y votó en contra de la Ley Bases en general, mientras el resto de los radicales votaron a favor. Consultado al respecto, el economista contestó que “la mayoría del comité radical está en contra de esas leyes” y que 2el radicalismo tiene esa tensión democrática y la transita”.

No obstante, advirtió que “era una mala señal” si no se aprobaba la iniciativa, por eso fue “a dar el debate” e hizo “una propuesta alternativa”. “Si se caía el dictamen de mayoría y no había otro dictamen se caía la ley”, resaltó. “La señal de ayer fue que el gobierno aprende, en algunos casos escandalosamente, a negociar”, consideró.

“El gobierno echó al jefe de gabinete, le dijo que era codicioso y que espiaba, saltó lo que está pasando en Capital Humano con mentiras sistemáticas, a eso se le sumó el peligro de no renovación del swap con China, en el medio hubo una rebaja de tasas... cuando miras lo que le está pasando y las señales de desgobierno, era importante que se aprobara la ley y que estuviera corregida”, explicó.

Con respecto a su voto negativo, expresó: “Todos queremos salir del pasado pero cuando viene una ley nos tenemos que preguntar si nos lleva a un mejor futuro”. “Necesitamos reforma del estado pero no si vamos a romper la educación y la salud pública, necesitamos ajuste pero no sobre los jubilados, necesitamos auditorías para saber cómo se gasta pero no que se deje de repartir comida a los que no pueden comer, hay que encontrar el equilibrio”, concluyó el legislador nacional.