Diego Kravetz: “O dormís en un parador o vas a dormir a otra Ciudad, en la calle no”

Diego Kravetz habló sobre las personas sin techo: “O dormís en un parador o vas a dormir a otra Ciudad Crédito: Radio Splendid

El secretario de Seguridad del gobierno porteño, Diego Kravetz, defendió los operativos que se realizan en la Ciudad de Buenos Aires con las personas en situación de calle, e insistió que aquellos que tienen “una dificultad habitacional tiene la posibilidad de ir a paradores”. “Quien no acepta esa posibilidad no puede dormir en la calle, tiene que irse a otro lado. Dormir en la calle no es una posibilidad”, advirtió.

Los procedimientos callejeros que lleva a cabo el gobierno porteño generaron controversia en las últimas semanas, con críticas de la oposición, organismos de derechos humanos y de la ex ministra de Desarrollo Humano del GCBA, María Migliore, que integró la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. En ese marco, Kravetz ratificó lo actuado y remarcó que la Ciudad “pasó de tener 725 personas que estaban caminando por la Ciudad de alguna manera, sin tener techo, a casi 9.000″.

“La Ciudad en 2006 censó a la gente en situación de calle y daba 725 personas. El último censo dio 4.000 personas de las cuales 2.700 usan paradores y 1300 no, además de las casi 5.000 que entran y salen para hacer cartoneo”, explicó en el programa “No la Ven”, por radio Splendid. “No es un tema menor”, aseguró.

Según el funcionario, la intención del jefe de Gobierno, Jorge Macri, y el ministro de Seguridad, Waldo Wolff “es ordenar el tema”. “En la Ciudad la persona que tiene una dificultad habitacional tiene la posibilidad de ir a paradores. El que no acepta la posibilidad de ir a paradores, no puede dormir en la calle. Tiene que ir a dormir ahí o a otro lado que no sea la ciudad. No hay un punto ahí intermedio: no vamos a permitir ranchadas”, concluyó.

Uno de los operativos de "orden y limpieza" con personas en situación de calle que compartió Jorge Macri

La problemática sobre las personas en situación de indigencia tuvo una fuerte repercusión pública el mes pasado, luego que el gobierno porteño publicara varios spots y posteos sobre los trabajos de “orden y limpieza” del espacio público, que involucraban el desalojo y reubicación de las personas sin techo, con personal a cargo del programa Buenos Aires Presente (BAP). Jorge Macri reconoció que esa estrategia de difusión de los operativos fue “poco feliz”.

“Es una publicación que no resume todo lo que estamos haciendo. Las ciudades grandes están cruzadas por una problemática dramática de gente en situación de calle combinada con una situación agravada de adicciones y salud mental”, se escudó luego de la viralización y los comentarios negativos que cosechó la pieza audiovisual.

Para el jefe de Gobierno, las grandes ciudades como San Francisco, Manhattan, Nueva York, incluso las que superaron las crisis post pandemia, padecen la realidad de CABA. Y contrapuso que para abordar el tema se “ha ampliado nuestra oferta de refugios”. “El abordaje que tenemos es integral, humano. Otra cosa que creamos es el protocolo de niñez en situación de calle que nos ha permitido reducir de 42 familias crónicas con niños en calle a solo dos que entran y salen”, puntualizó .

La publicación en Instagram sobre los operativos que generaron críticas

“En los centros de inclusión social hay más de 3.400 plazas, tenemos relevados 3.400 personas en situaciones de calle, pero hay muchos que no aceptan ir a esos lugares, duermen en las calles, a muchos de ellos les pasan cosas muy particulares”, consideró días atrás.

Para Macri, la situación de las personas que viven en la vía pública tiene su complejidad, porque “el 60% no tienen vínculos con nadie” y están “solos de soledad absoluta”, por lo que “no hay con quién trabajar el vínculo de salud mental”. “El segundo es que 70% tiene adicciones graves y brotes psicóticos que ha llevado a situaciones graves”, estimó.

Respecto de las imágenes en las que empleados del Gobierno de la Ciudad ocasionaron reproches, el ex intendente de Vicente López sostuvo: “Nos ocupamos de limpiar los lugares que se usaron de baño. El resto de la sociedad merece vivir en una ciudad mas ordenada y limpia”.

La situación de las cárceles porteñas

Kravetz también apuntó contra la ex interventora del Servicio Penitenciario, María Laura Garrigós, por generar un “sistema de hacinamiento fenomenal” de los detenidos en comisarías que va a derivar en “una causa penal muy fuerte”.

Jorge Macri y Patricia Bullrich anunciaron la implementación de módulos para alojar detenidos

Ayer, en un marco de tensión entre la Ciudad y el Ministerio de Seguridad de la Nación por el colapso de las comisarías porteñas, Jorge Macri y Patricia Bullrich anunciaron la implementación de nuevos módulos (contenedores) para aliviar la saturación de detenidos.

“Como anunciamos ayer, vamos a trabajar junto al Gobierno Nacional para obtener de la Justicia Nacional y local la extradición de delincuentes extranjeros y la autorización a los pedidos de traslado de los detenidos en la Ciudad a otras cárceles del país”, agregó el Ministro de Justicia porteño Gabino Tapia.