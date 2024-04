El gobierno porteño defendió los operativos con personas sin techo que generaron polémica

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, compartió los operativos de "orden y limpieza" con personas en situación de calle

El ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, defendió hoy los operativos que lleva a cabo la Ciudad de Buenos Aires con personas que viven en situación de calle, luego de las publicaciones que hizo en las últimas horas el jefe de Gobierno, Jorge Macri, que los presentó como procedimientos de “orden y limpieza” del espacio público.

Ayer, Macri compartió en su cuenta de Instagram cómo actúa el gobierno porteño frente las “ranchadas” de personas en situación de calle en la vía pública, con fotos que muestran el antes y el después. “Operativo especial de orden y limpieza en Recoleta y Palermo”, titula una de las stories. La imagen combina dos fotos. En la de arriba, se ve personas sin techo en la que son interrogadas por personal de la Ciudad de Buenos Aires, y en la de abajo, el momento en que retiran las pertenencias de los indigentes. Se trata de intervenciones realizadas en los barrios de Recoleta y Palermo.

Wolff confirmó que las cuadrillas que operan en este tipo de casos “se han incrementado” ante la situación de que hay “más gente en la calle por la inmensa mayoría que viene del conurbano” bonaerense. “Tenemos más de lunes a jueves que los fines de semana. De alguna manera, vienen a tratar de sobrevivir (a la Ciudad) pidiendo, otros vendiendo o cartoneando”, señaló.

“Aquel que está haciendo sus necesidades o molestando a la gente es invitado a retirarse”, señaló en declaraciones a radio Urbana Play, en el programa “De Acá en más”.

Según el funcionario, los operativos que lleva a cabo el gobierno de la Ciudad con el programa Buenos Aires Presente (BAP) “no son compulsivos” ni obligatorios, y que le ofrecen a las personas indigentes que viven en la vía pública a ir a un centro de inclusión social. Pero apuntó que, a diferencia de la gestión anterior, se realizan una mayor cantidad de requisas ante las denuncias por situaciones violentas. “Hemos aumentado 657% las requisas por incautación de facas o alguna punta”, puntualizó, y remarcó que “se le pide la persona que muestre sus pertenencias si hay una denuncia”.

El "antes" y "ahora" de los operativos con personas en situación de calle

“Lo que hacemos es buscar un equilibrio. Aquel que se deja ayudar y quiere ir un centro, la Ciudad tiene todos los elementos para hacerlo. A aquel que le descubrimos un elemento que justifica ser judicializado, lo hacemos; y el que hace sus necesidades en la calle y molesta a la gente es invitado a retirarse, porque le estamos dando la posibilidad de contenerlo. Si no lo quiere hacer (ser asistido), ya no podemos hacer más”, sostuvo Wolff.

Consultado por los posteos del jefe de Gobierno porteño, que recibió críticas por la crudeza de las imágenes con “el antes y el después”, el ministro de Seguridad respondió: “A mí también me da lastima; a la Ciudad le da una honda preocupación, por eso tenemos 3700 personas en centros de inclusión. Pero como ministro de Seguridad, si alguien llama al 911 por una persona que está haciendo sus necesidades o tiene una punta o una faca, voy a ir a sacarlo”.

En una de las imágenes oficiales que desataron la controversia, hay una persona durmiendo en un banco público en una vereda en Guatemala y Uriarte. Luego aparece otra foto abajo donde la persona ya no está. La misma secuencia ocurre con otra publicación, donde está retratada otra persona durmiendo en la vereda de un local en alquiler, en la esquina de Godoy Cruz y el pasaje Emilio Zolá. En la segunda imagen, esa misma persona ya no está en el lugar. También se publicó un video con estos procedimientos en el espacio público.

“Respondemos a los reclamos de los vecinos y garantizamos la limpieza y seguridad de los espacios públicos, de nuestras plazas y veredas”, publicó el jefe de Gobierno en uno de los posteos del feed. En otro señaló que estos operativos especiales “participan el área de Ordenamiento del Espacio Público, la Policía de la Ciudad, miembros del programa Buenos Aires Presente y la cuadrilla de limpieza intensiva”. “Si ves a una persona en situación de calle, comunicate con Boti”, dice la última de las historias de Instagram.

Los repudios y críticas a Jorge Macri en las redes sociales

Las publicaciones del alcalde porteño provocaron la reacción de ex funcionarios, legisladores de la oposición y organismos de derechos humanos, que repudiaron este tipo de acciones.

La ex ministra de Desarrollo Humano porteña, María Migliore, que integró la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y estuvo a cargo del programa BAP, manifestó su desacuerdo con la comunicación oficial: “No podemos mostrar a las personas en situación de calle como si fueran un objeto a mover para limpiar un lugar”.

Uno de los posteos que publicó Jorge Macri sobre los operativos en el espacio público

“¿Tienen recuerdo de haber visto la ciudad tan sucia como los últimos 4 meses? Sin embargo a @jorgemacri le parece que “orden y limpieza” es barrer a las personas que viven en situación de calle. Miren la publicación que hizo hoy en redes. No es joda eh, es la cuenta oficial”, compartió la legisladora de Unión por la Patria, Maru Bielli, en su cuenta personal de X.

“Hola @jorgemacri. Me parece muy bien que limpies un poco la ciudad... Pero ¿Te das cuenta que en este video estas poniendo a las personas en situación de calle en el mismo plano que la BASURA?”, sostuvo el ex candidato a jefe de Gobierno de UP, Leandro Santoro.

El Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) también hizo un posteo alusivo: “No es un problema de “orden”, “limpieza” o “seguridad”, como dice Jorge Macri en sus redes sociales. No son basura, ni delincuentes. Son personas que no tienen vivienda en la Ciudad de Buenos Aires y merecen una respuesta humana”.