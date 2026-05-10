Cuáles son los 12 inmuebles del Estado que concesionó el Gobierno y cuánto pagan de canon

Los inmuebles fueron concesionados para logística, gastronomía y estacionamientos, entre otros usos

En lo que va de la gestión de Javier Milei, el Estado concesionó 12 inmuebles que pagan un canon mensual, en conjunto, de casi $189 millones. Van desde predios para logística, hasta espacios de gastronomía, estacionamientos, una estación de servicio y columnas publicitarias de edificios públicos. Así surge del relevamiento que hizo Infobae del sitio de Concesiones Bienes Inmuebles de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), mencionado en tres respuestas a legisladores sobre el tema, en el informe escrito que envió el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el 29 de abril a la Cámara de Diputados.

La docena de concesiones fueron otorgadas por la AABE entre enero de 2024 y lo que va de 2026. Sumadas, le reportan al Ejecutivo una recaudación de $188.803.000 en total, que pagan los adjudicatarios mensualmente. Se adjudicaron luego de un proceso público que requiere la inscripción de los particulares como proveedores del Estado en el portal oficial ComprAr, y luego la presentación de una oferta en una licitación pública cuyos pliegos y resultados pueden consultarse en ese sitio y en el de la AABE.

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El domingo pasado, Infobae había revelado que, en la gestión libertaria, ya se vendieron 15 inmuebles del Estado por USD 279 millones. El dato fue el resultado de cruzar respuestas del informe del Jefe de Gabinete con esos dos sitios, el de la AABE y el portal de compras y contrataciones públicas.

La AABE funciona bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete y está a cargo, desde diciembre pasado, de Tania Alejandra Yedro, tras haber sido directora nacional de Servicios Inmobiliarios y Asuntos Comunitarios de la Agencia.

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Tania Alejandra Yedro, titular de la AABE desde diciembre pasado

Bajo el Gobierno de La Libertad Avanza, la principal concesión otorgada de un inmueble en poder de la AABE, es la explotación comercial del Complejo Ferroautomotor en Alvear, en el departamento de Rosario, Santa Fe, otorgada por 30 años el último 25 de marzo.

Explica el 76% del monto total que se estima recaudar en todos estos procesos. Se trata de un predio de 631.000 m², con acceso directo a la Hidrovía que quedó en manos de la multinacional de la agroindustria Cargill. El canon base fijado por la AABE fue de $124,1 millones por mes, con un valor para el total de la concesión de 36.286.648 UVAs, unos $65.250 millones, según la conversión hecha por Infobae al momento de la adjudicación.

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Complejo Ferroautomotor en Alvear, Santa Fe

Las Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) son la unidad de medida que se utiliza para indexar o actualizar el valor del canon que el concesionario debe pagar al Estado. Para la conversión, según le precisaron a Infobae desde la AABE, se debe calcular al último día hábil del mes anterior a la fecha de adjudicación.

Este medio contabilizó los montos totales de las concesiones otorgadas expresadas en el número de UVAs que aparecen en cada dictamen de adjudicación, al valor del fecha de ese momento. Suman en total $85.443 millones. Aunque esta cifra se va actualizando desde el momento en que entra en vigencia la concesión y será mayor cuando termine el plazo de todas las concretadas hasta ahora.

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Referida al rubro logística, hay otra concesión adjudicada en octubre pasado: la ex playa ferroviaria de Campana de la Línea Mitre, en esa localidad del norte de la provincia de Buenos Aires. De 36.210 m², fue concesionada por 20 años, con un canon base de $15,2 millones por mes para la explotación comercial con destino exclusivo de un centro logístico. El monto total de la concesión se valuó en 2.601.120 UVAs, unos $4.160 millones al momento de la adjudicación. Se lo quedó el Complejo Portuario EuroAméricaSA.

Ex playa ferroviaria de Campana de la Línea Mitre

También en Campana, la AABE concesionó otro predio, pero en la costa del Río Paraná de Las Palmas, entre la Av Coronel de Valle Laburre y Reino de Noruega. Fue un año antes, en agosto de 2024. Con una superficie de 180.000 m2, está destinado a la explotación comercial con destino a la ejecución de obras de ingeniería de infraestructura portuaria. Fue adjudicado por 20 años a Pobater SA, con un canon mensual base de $7.060.000. El monto total de la adjudicación se estimó en $1.694 millones, según consta en la Resolución de adjudicación.

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Predio en la costa del Río Paraná de Las Palmas

Otro de los predios concesionados está ubicado sobre la Av Salguero 3651, casi Costanera, en el norte de la Ciudad de Buenos Aires y tiene una superficie de 4.753 m2. Fue adjudicado el 30 de marzo último por 20 años a El Pibe Dorrego SA por un canon mensual base de $7.600.000. Su destino es la explotación comercial de un complejo para uso deportivo, social y gastronómico. Al momento de la adjudicación, el valor total de la concesión rondaba $2.748 millones (1.528.699 UVAs).

Av Salguero 3651, CABA

Entre las concesiones hay cuatro destinadas a la explotación gastronómica. Una comprende 4 espacios dentro del edificio del Palacio Libertad Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento (ex CCK), sobre la Av Corrientes y Av Leandro Alem, en el centro porteño. En total suman 1.385 m2 y salió a licitación con un canon mensual de $7.800.000 Fue adjudicado el 17 de marzo de 2025, por 5 años, a Gastro Eventos SA. Valuada en 627.610 UVAs, al momento de la adjudicación un año atrás, la concesión implicaba un ingreso de total de $856 millones.

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Palacio Libertad (ex CCK)

Otra en el Museo Evita, en Lafinur 2988, en el barrio de Palermo para explotar el servicio de restaurante y bar por 5 años, por un canon mensual de $1.900.000. Fue otorgada en noviembre de 2024 a la empresa 1940 SRL.

Museo Evita, en Palermo

Otra es en el Centro Cultural Borges, en Viamonte 525, para la concesión del bar y restaurante por el mismo plazo con un canon mensual base de $3 millones. Fue adjudicada en septiembre de 2025 a Servicios Xantar SA.

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Vista aérea del predio del Centro Cultural Borges

La cuarta se trató de la concesión para la prestación del servicio de elaboración, envasado y despacho de comidas para el personal, funcionarios y terceros del Ministerio de Economía. Fue adjudicada en febrero de este año a Teylem SA por 2 años por un valor total de $171 millones ($7.125.000 por mes).

Ministerio de Economía de la Nación

En los dos primeros años y tres meses de la gestión libertaria, también se dieron a concesión dos estacionamientos que estaban en poder de la AABE. Uno ubicado en Uruguay 147/163, en la Ciudad de Buenos Aires, de 4.170 m2, otorgado en enero de 2025 por tres años a la empresa Early Bird SA con un canon base mensual de $4,2 millones. La adjudicación total es por 319.573 UVAs, equivalentes a unos $415,7 millones al momento de la adjudicación.

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El otro es un predio de 26.462 m2 ubicado en Av. Circunvalación entre Moreno y Boulevard Oroño, en la ciudad santafesina de Rosario. Fue otorgado en enero de 2025 por 10 años al Casino de Rosario SA, con un canon mensual base de $2.276.000. La adjudicación total fue valuada en 474.000 UVAs, que en enero de 2025 representaban $616,6 millones.

El Gobierno también concesionó la explotación comercial en monocolumnas de cuatro espacios publicitarios en un predio del Ministerio de Defensa destinado al Servicio Metereológico Nacional, y otros dos del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, ubicados en Av Dorrego 4010 y en Av Belisario Roldán 4151, en Palermo. Los seis fueron adjudicados en febrero de 2025, por 10 años, a New Vial SA, con un canon mensual de $3.542.000. El total de la adjudicación es de 5.521.200 UVAs, equivalentes a $7.365 millones cuando se otorga la concesión.

Predio del Ministerio de Defensa donde se concesionaron espacios publicitarios

Por último, la AABE concesionó en junio de 2024 un predio de 5.500 m2 en el km 10,5 de la Autopista Buenos Aires - La Plata destinado a una estación de servicio por 20 años. Con un canon mensual base de $5 millones, fue adjudicado a Lauclamar SA por $1.200 millones.

Predio concesionado en el km 10,5 de la Autopista Buenos Aires - La Plata

A su vez, según el relevamiento de Infobae, hay otras 7 concesiones finalizadas pero aún no resueltas, de las cuales 3 fueron dejadas sin efecto, una se declaró desierta, y de otras tres, la resolución de adjudicación no fue aún publicada en la web de la AABE.

Visualizaciones: Daniela Czibener

Minería y chequeo de datos: Desiré Santander