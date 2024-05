Milei pasó del traspié de las universidades a los festejos por la Ley Bases: protagonistas, claves y el futuro

Foto de archivo del presidente de Argentina, Javier Milei. EFE/Cristóbal Herrera-Ulashkevich

Argentina es ese país que puede pasar de la depresión más profunda a un estado de euforia desatada. Y el gobierno de Javier Milei no escapa a esa regla. En apenas una semana, el Presidente pasó de un fracaso político resonante a una victoria parlamentaria sin atenuantes. De un millón de almas que marcharon para ponerle límites al ajuste en las universidades, a un sistema político que se alineó para aprobar en Diputados dos leyes que representan un plan de gobierno.

Entre uno y otro estadio hay actores principales y actores de reparto. En el conflicto universitario asoma la figura de la ministra incondicional del presidente, Sandra Pettovello. Y en la media sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal el ministro del Interior, Guillermo Francos. En el primer caso está la vocación de confrontación, y en el segundo, la gris artesanía de los acuerdos y el diálogo. Y Milei, pivotando en ambos lados: peleador y algo pendenciero o facilitador de la rosca, tolerante con el toma y daca.

En la votación en general y en particular de la Ley Bases y el paquete fiscal, que incluyó la reversión de Ganancias, pesaron los compromisos con gobernadores, pero sobre todo con los líderes parlamentarios y partidarios que no se referencian con los Ejecutivos provinciales. ¿O acaso el radical Rodrigo De Loredo está alineado con el gobernador de su provincia, el peronista Martín Llaryora? De todos modos, los caciques provinciales Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Rovira (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rolo Figueroa (Neuquén) proporcionaron las voluntades que fueron decisivas para las votaciones más ajustadas.

Guillermo Francos tuvo reuniones mano a mano con esos dirigentes, a quienes les prometió ponerlos en los primeros lugares para recibir los beneficios del ajuste inclemente que aplica el gobierno libertario. Escaldados por el antecedente de Macri, no quieren prometer que lo bueno llegará en el segundo semestre, pero en los hechos lo están haciendo. Esos gobernadores y líderes provinciales -y también otros mandatarios peronistas- saben que sus votantes aprueban en general a Milei y que enfrentar al Presidente los puede enemistar con su base electoral. Ese y no otro es el estímulo principal para abrir una negociación.

Lo concreto es que con esos votos se aprobaron la Ley Bases y el paquete fiscal, enormes corpus que exponen un plan de gobierno: hay amplias desregulaciones, cambios impositivos y hasta una módica flexibilización laboral que tuvo el visto bueno de la CGT, como reveló en Infobae Ricardo Carpena.

Todavía tiene que pasar el Senado, donde el kirchnerismo tiene un bloque granítico de 33 bancas que, desde el 10 de diciembre, no se movió un milímetro. Hasta ahora.

La interna peronista

Y acá es pertinente abordar la reaparición de Cristina Kirchner y cómo impactó en el centro del peronismo. Fue el sábado, en el territorio más camporista de todo el conurbano bonaerense: Quilmes, donde gobierna la intendenta Mayra Mendoza. En el PJ se tomó nota de esa rentrée y, sobre todo, el gesto que tuvo la ex vicepresidenta de subir al escenario a su hijo Máximo Kirchner y dejar abajo al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Los dos protagonizan la interna más cruda por la herencia política de los 12 años de Néstor y Cristina. Lejos de haber aprendido que las internas peronistas sólo dejan perdedores, el hijo natural y el hijo político de la ex presidenta se tarasconean sin piedad a la vista de todo el mundo. Me acuerdo que alguna vez Florencio Randazzo me dijo que Cristina Kirchner creó “un sistema político en función de los intereses de su familia”.

Ante este espectáculo, ¿qué pueden pensar el formoseño Gildo Insfrán, el riojano Ricardo Quintela, el tucumano Juan Manzur, la catamarqueña Lucía Corpacci o el santiagueño Gerardo Zamora? El fortalecido ministro Francos tiene la misión de mostrarles a ellos que el gobierno libertario tiene en sus alforjas el principal insumo para los políticos: futuro.

De esos cinco líderes, el gobierno puede obtener votos que pueden ser determinantes para que la Ley Bases y el paquete fiscal tengan su aprobación definitiva. ¿Manzur, Corpacci y sobre todo Zamora tienen más estímulos para estar enfrente o al lado de Milei? El Pacto de Mayo aparece como una frontera, una especie de Jordán o, mejor, un Estigia.

Dos encuestas

Son escenas que transcurren en la superficie y los sótanos de la política, mientras aparecen sutiles mutaciones en las preocupaciones que tiene la sociedad y que dio cuenta la última encuesta de Fixer.

El estudio que se publicó la semana pasada revela que no hay antecedentes en los últimos 10 años de un escenario tan favorable en la opinión pública con respecto a la baja de la inflación. “El 44% considera que la inflación va a ser más baja en los próximos dos meses, mientras que el 31% cree que subirá”, indicó el informe al que accedió Infobae.

“Hay una fuerte tendencia de caída en la inflación como el principal problema: mientras que el 66% de los encuestados expresaba al factor inflación como el principal problema, en abril ese número cae a 44%”, indicó el trabajo de una de las consultoras principales del círculo rojo.

Milei se puede enfrentar, entonces, a uno de los riesgos del éxito: conquistar una meta que, de tanto ser anunciada, pierda su encanto. ¿Qué pasaría si cuando, efectivamente, Milei consiga que la inflación se reduzca a un dígito, la sociedad esté más preocupada por la inseguridad y el desempleo?

Pero no todas son buenas. La encuesta más sólida, extensa y periódica que tiene la Argentina, que elabora Poliarquía para la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, encendió una luz de alerta que le llegó al propio Javier Milei. El último Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) registró una caída del 4,4%, la segunda peor desde que asumió el Presidente.

El informe, que publicó Infobae a principios de semana, resaltó que el ICG de abril fue de 2,45 puntos, quedando por debajo del mes de marzo de 2024. En términos interanuales, el índice tuvo una variación positiva de 128,7%. Son datos que se conocen en medio de un ajuste inclemente, que pegó sobre todo en los ingresos de la clase media. Y todavía no llegaron las facturas de luz, gas y agua con los aumentos plenos. Conscientes de haber llegado a un límite en la tolerancia social al ajuste y las privaciones, la Casa Rosada ya anunció que los aumentos de mayo se pasaron a junio. Parecen haber aprendido.

