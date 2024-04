El posteo de Javier Milei tras la marcha universitaria por la educación pública

Marcha universitaria federal 23A (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

Después de que concluyera la marcha universitaria de esta tarde por la educación pública, el presidente Javier Milei hizo un contundente posteo en sus redes sociales. “Lágrimas de zurdos”, indica la imagen que compartió en su cuenta.

“Día glorioso para el principio de la revelación. Quien quiera oír (ver) que oiga (vea). Viva la libertad carajo”, escribió en el pie de la foto que publicó, en la que se puede ver a un león bebiendo de una taza. El jefe de Estado realizó la publicación en sus perfiles de Instagram y X (ex Twitter), y sus seguidores comenzaron a comentar de inmediato.

Horas antes, la vicepresidenta hizo lo suyo. A través de su cuenta de X, compartió un fragmento del acto en el que Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo, criticaba la gestión de Javier Milei y ratificaba su postura opositora. “La lucha no termina hoy. Si bien perdimos una elección, no nos han vencido”, fueron las palabras que enunció al encabezar el acto en Plaza de Mayo. “Hebe lo que te perdiste…”, fue la respuesta que arrojó Victoria Villarruel haciendo referencia a Hebe de Bonafini, quien falleció en 2022.

Sin embargo, tras la marcha multitudinaria un importante dirigente de La Libertad Avanza reconoció a Infobae: “Es el primer golpe que nos entra”.

El posteo de Javier Milei

La marcha de esta tarde fue llevada a cabo por autoridades, docentes, alumnos de la UBA, y de las diferentes universidades del país. También asistieron figuras destacadas del arco político tales como Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lousteau, Sergio Massa, Axel Kicillof, Verónica Magario y Nicolás del Caño, entre otros.

Por su parte, el ex jefe de Gobierno porteño publicó una imagen rodeado de alumnos y escribió: “Yo defiendo a la educación pública”. Y el presidente de la UCR, Lousteau, sentenció: “La educación pública, de calidad y gratuita es un derecho irrenunciable de todos y es el pilar sobre el que construimos el progreso de este país. Vamos a defender lo que nos pertenece y no vamos a permitir el desfinanciamiento del sistema educativo”.

Horacio Rodríguez Larreta manifestó su apoyo al reclamo

En tanto, el ex candidato presidencial, Sergio Massa, aseguró que asistió a la marcha para acompañar a sus hijos. “Nosotros no tenemos nada que ver. Solo vine a acompañar. El reclamo es de ellos, por un sistema universitario fuerte”, recalcó. En este sentido, Malena Galmarini, su esposa y ex titular de AySA, quien también se hizo presente en la movilización, dijo: “No vinimos a encabezar ninguna marcha, vinimos a acompañar a la gente que sí siente que este no es el camino que votaron, que no es lo que ellos quieren, que Milei les mintió, que les dijo que iba hacer el ajuste sobre la casta y lo está haciendo sobre el pueblo”.

Segio Massa con su familia en la marcha universitaria

También reapareció la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Aunque no se la vio en las calles, se acercó desde el balcón del Instituto Patria, situado sobre la calle Rodríguez Peña, y mostró un buzo de la Universidad de La Plata expresando su apoyo al reclamo. Es más, dedicó una extensa publicación para dejar en claro su postura. “Nuestras fichas de la Universidad Nacional de La Plata y nosotros dos en el verano del 75′-76′, todavía estudiantes”, escribió junto a la serie de imágenes que compartió haciendo referencia a ella y su esposo Néstor Kirchner durante su paso por la facultad. “Educación pública para la igualdad de oportunidades”, concluyó.

Otro referente que se pronunció al respecto fue Leandro Santoro. “Las universidades públicas forman parte del patrimonio democrático y el Gobierno amenaza con aplicarle el protocolo antipiquete a los estudiantes para desmovilizarlos con el miedo”, señaló.

Del mismo espacio, asistieron el gobernador Axel Kicillof junto a su vice Verónica Magario. Allí destacó que “el Presidente obtuvo superávit sobre el hambre del pueblo”.