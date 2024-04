Cristina Kirchner reaparece para cuestionar a Milei, pero hay expectativa por sus dichos sobre la interna del peronismo

Cristina Kirchner volverá a hablar en público

La dos veces presidenta del país, Cristina Kirchner, regresará a la escena pública con un acto convocado para las 16 en Quilmes. En el distrito del sur del conurbano bonaerense, la dirigente peronista encabezará la inauguración del Polideportivo Néstor Kirchner junto a la intendenta de esa localidad, Mayra Mendoza. El encuentro que tendrá a la ex vicepresidenta como protagonista se da en el marco de una interna que el peronismo hizo pública hace semanas y que tiene su epicentro en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, al confirmar su presencia este sábado en Quilmes, CFK adelantó que “es una buena oportunidad para reflexionar sobre este particular momento de la historia argentina, sobre este experimento del anarco-capitalismo y el sacrificio inútil al que está siendo sometido el pueblo argentino”.

El foco, a priori, estará puesto en los primeros resultados que arrojan la política económica de la gestión de Javier Milei a más de cuatro meses de iniciado su gobierno. Un plan de ajuste, cuyo resultado fue destacado en la última cadena nacional que brindó el Jefe de Estado por haber logrado superávit financiero. “Esto es ley de la historia, si el Estado no gasta más de lo que recauda y no recurre a la emisión, no hay inflación. No es magia”, fue uno de los pasajes de aquel discurso donde -además- parafraseó a la ex presidenta.

Sobre este punto, la ex jefa de Estado le contestó a través de sus redes al confirmar su presencia en el acto de este sábado. “Escuché al presidente Javier Milei por cadena nacional explayarse sobre el resultado de su gobierno al que calificó de ‘milagro económico’ y ‘hazaña de proporciones históricas a nivel mundial’, indicando que el mismo sólo es posible por el esfuerzo de la ‘mayoría de los argentinos que están sufriendo’ pero que esta vez ese esfuerzo ‘va a valer la pena’, para concluir que ‘no hay alternativa más que emprender el largo camino por el desierto hacia la tierra prometida’ del que, sin embargo, anunció que ‘ya hemos recorrido más de la mitad del camino. Breve digresión: resultó conmovedor escucharlo decir ‘no es magia’”.

Pese a la esperable contrastación a la política de Milei, el acto de este sábado también será un termómetro de la interna que atraviesa el peronismo bonaerense. Es que como viene evidenciándose puertas afuera el kirchnerismo abrió un escenario de disputa a cielo abierto cuando un sector referenciado en la mesa política del gobernador Axel Kicillof, cuestionó el entorno tanto de Cristina como de Máximo Kirchner.

La ex presidenta junto a Máximo Kirchner y Axel Kicillof

La crítica no es nueva, pero ahora se hizo pública y en on the record. “Los que están alrededor de Cristina terminan haciendo pelotudeces”, matizó el intendente de Ensenada, Mario Secco. “¿Cómo se organiza la conducción de Cristina? ¿Qué es la conducción de Cristina? ¿Qué tres ñatos te manden un whatsapp, que no los conocés, que no sabes quiénes son? Yo no quiero esa conducción de Cristina, yo quiero una conducción de Cristina con un movimiento popular protagonista”, planteó el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque. Ambos fueron invitados al acto de este sábado organizado -en parte- por La Cámpora. Los llamados “ñatos de whatsapp” también. En La Cámpora aseguran que el planteo de Larroque fue -de mínima- atemporal. Esta semana la ex presidenta publicó un video donde hace referencia a las discusiones internas. Sin hacer referencia puntual a la situación que se vive en el peronismo bonaerense, Kirchner advirtió que “cuando las diferencias son a veces por un lugar en la lista, punto. Más en este tiempo, con los problemas que tiene la sociedad y la gente, estar discutiendo por un lugar en la lista, por Dios”.

El que tendrá una apretada agenda es el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que hace equilibrio en este asunto. En su entorno más cercano cerraron filas para no meterse en el barro. Por eso Kicillof asistirá a Quilmes; pero también irá a Ensenada y Avellaneda.

En el municipio gobernador por Mario Secco se llevará adelante un acto multisectorial para presionar al gobierno nacional para avanzar con el dragado del Canal de Magdalena. Será en la sede de ATE Ensenada y en el que además se conmemora la primera huelga general contra el gobierno de la dictadura militar. Participarán los intendentes de la región capital Fabián Cagliardi (Berisso) y Julio Alak (La Plata); además de funcionarios provinciales y dirigentes gremiales.

Luego, Kicillof irá a Avellaneda. El intendente Jorge Ferraresi inaugurará el Centro Cultural Néstor Kirchner en la Isla Maciel. Un acto que está programado para las 13:30. El intendente es otro de los que viene planteando abrir una instancia de rediscusión dentro del peronismo. Incluso ya ha pedido construir “para la candidatura de Axel”. Desde allí, Kicillof irá a Quilmes. En las tres actividades estará acompañado por la vicegobernadora, Verónica Magario.

Andrés Larroque, Mayra Mendoza y Máximo Kirchner

En tanto que para el acto en Quilmes se espera la presencia de varios dirigentes. El que ya avisó que no irá es el ex ministro de Economía y otrora candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa; sin embargo habrá presencia de algunos dirigentes del Frente Renovador. Los intendentes peronistas también fueron invitados. Algunos personalmente, otros mediante el grupo de whatsapp que comparten. No todos confirmaron presencia.

En el distrito que gobierna La Cámpora aguardan cerca de 7 mil personas; esa es la capacidad máxima del microestadio abierto Néstor Kirchner, que está ubicado en Avenida Vicente López y Lafinur, dentro Polideportivo Municipal “Reinaldo Gorno”, donde además se encuentra en funcionamiento la “Casa de las Juventudes – Mil Flores”, “un espacio pensado para que los y las jóvenes del distrito tengan un lugar de encuentro, contención y puedan desarrollar sus talentos artísticos en forma totalmente gratuita”, indicaron desde el distrito en cuestión.

Cristina Kirchner hablará pasadas las 16. La obra a inaugurarse cuenta con una capacidad para más de 7 mil personas, tiene una plaza de acceso principal, bancos, luminarias LED, forestación y parquización con plantas, 600m2 de césped y árboles. “Quilmes te espera con los brazos abiertos, porque el pueblo no olvida a quien no lo traiciona”, expresó -de cara al acto de esta tarde- la intendenta en un mensaje dirigido a la dos veces presidenta.