Paquete fiscal: tras el aval a la Ley Bases, Diputados se prepara para el debate impositivo y Ganancias asoma como el punto más conflictivo

Se trata de un iniciativa que cuenta con respaldo de un sector de los gobernadores, que esperan contar con parte de los recursos coparticipables que surgen de ese tributo que había sido eliminado en medio de la campaña electoral por el gobierno anterior. Con aval de las provincias y los bloques de la oposición dialoguista, tendrá un mínimo no imponible de $1.800.000 brutos para los solteros y de $2.200.000 para los casados con hijos.

Otro punto destacado es la moratoria que permitirá regularizar deudas impositivas en 84 cuotas. Dependiendo de la forma en la que se hace el pago, los contribuyentes morosos podrán beneficiarse de la condonación total de las multas y de hasta el 70% de los intereses por los saldos adeudados. El Régimen de Regularización de Activos habilitará el blanqueo de hasta USD 100.000 sin ninguna penalidad, con un plazo hasta el 30 de abril del 2025 (prorrogable hasta el 31 de julio del 2025). Incluso por encima de esa cifra, la alícuota también va a ser 0% si se cumplen ciertas condiciones. No obstante, las personas no residentes no podrán blanquear dinero en efectivo.