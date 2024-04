Pichettto analizó la reaparición de CFK: “La foto en blanco y negro es funcional a Milei”

Cristina Kirchner, el sábado pasado, en Quilmes

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto analizó la reaparición de Cristina Kirchner, quien el sábado pasado encabezó un acto en Quilmes que incluyó fuertes críticas al presidente Javier Milei. Sin embargo para el líder del bloque Hacemos Coalición Federal esos cuestionamientos no hacen mella en la imagen del jefe de Estado, más bien todo lo contrario.

“Su aparición tiene que ver más con la temática interna, las disidencias de La Cámpora con el gobernador (Axel Kicillof), tratar de consolidar su liderazgo opositor a Milei, algo que es funcional a Milei”, introdujo.

Y explicó: “En la medida que se repita lo viejo, la foto en blanco y negro, me parece que Milei sale ganando; el peronismo, los movimientos nacionales requieren de nuevas ideas, no viejas, no de las construcciones que se repiten”.

En ese contexto, señaló por ejemplo que la marcha de la semana pasada para defender a las universidades públicas fue muy buena, pero luego “hicieron un palco de la noche oscura” donde aparecieron “personajes que no tenían nada que ver”.

“Habló cualquiera ahí, el oportunismo de la izquierda argentina tratando de ocupar espacios de derechos humanos; el cóctel de siempre: un madre de Plaza de Mayo, (Adolfo) Pérez Esquivel que nadie se acuerda quién es... es todo viejo y detrás de eso no hay alternativa para el futuro”, aseguró Pichetto en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en una entrevista concedida a radio Mitre.

Miguel Ángel Pichetto

La ley Bases y la respuesta de Pichetto a Carrió

Pichetto será protagonista esta tarde del debate de la Ley Bases en el Congreso. Su bloque fue uno de los que participó de las negociaciones que de no haber cambios le permitirán al Poder Ejecutivo tener sus primeras dos normas sancionadas desde que llegó al poder.

El legislador valoró la actitud del Gobierno, que a diferencia de lo que sucedió en el frustrado debate del verano, ha mantenido otra actitud que le ha permitido llegar a consensos con las fuerzas dialoguistas.

“Esta experiencia reciente de acuerdos logrados, en donde el gobierno ha cedido, ha negociado, me parece importante, es la esencia del funcionamiento del Congreso”, dijo.

Y agregó: “El Presidente tiene que abrir los ojos, mirar esta mayoría que se puede construir hoy para poder gobernar. Pero el Twitter con el Congreso no. Ya está. Basta. Se requiere de ambas cámaras, tiene que haber razonabilidad”.

Su bancada llega a la discusión parlamentaria con algunos ruidos. Anoche, Elisa Carrió planteó que los diputados que le responden dejarán el bloque y acusó a Pichetto de ser funcional a los intereses de la CGT porque finalmente no se incluirá en el dictamen de mayoría el artículo que penaba los bloqueos a empresas.

El diputado nacional intentó bajar la tensión, dijo que espera conversar con los legisladores de la Coalición Cívica para que continúen en su espacio -”son gente muy buena” y rechazó la acusación de “Lilita”, que al igual que CFK -consideró- se encuentra en la búsqueda de una identidad opositora propia.

“El bloqueo debe debatirse en el ámbito del Código Penal porque contempla una pena de prisión y no lo podés meter en medio de una ley laboral, eso es ley penal; lo que se puede hacer desde el ámbito laboral es aplicar multas graves a los gremios que propicien estas medidas”, clarificó.

El dictamen de Ley Bases que se discutirá esta tarde incluirá finalmente algunos lineamientos de la reforma laboral que había sido incluido en el DNU 70/2023 que se encuentra suspendido por la Justicia. Entre esos puntos se encuentra la ampliación del período de prueba y la supresión de las multas a las empresas que tienen empleados informales y deciden registrarlos. También se crea un mecanismo opcional diferente a la indemnización por despido sin causa contemplada en la Ley de Contrato de Trabajo (artículo 245).