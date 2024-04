La DAIA respaldó el fallo contra Irán por el atentado a la AMIA: “No había paz hasta que no había sentencia”

En caso de que el régimen iraní fuera condenado internacionalmente, éste podría ser obligado a reparar civilmente a las víctimas (AP)

Después de que se comunicara que la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal sentenció a Irán como el autor intelectual del atentado a la AMIA ocurrido el 18 de julio de 1994, el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Jorge Knoblovits, celebró la resolución de la histórica causa que estuvo casi tres décadas sin respuesta. “No había paz hasta que no había sentencia”, apuntó.

En el transcurso de estos 29 años sin respuestas, varios sospechosos fueron puestos bajo la lupa y una serie de fiscales estuvo a cargo de la causa -entre ellos el fallecido Alberto Nisman- hasta que la investigación quedó en manos del actual titular de la UFI AMIA, Sebastián Basso, quien fue el responsable de acusar a Irán como autor material del atentado, a la vez que señaló a cuatro miembros del grupo terrorista libanés Hezbollah de haber sido los encargados de colocar el auto bomba en la puerta de la mutual judía ubicada en la calle Pasteur al 633 del barrio porteño de Once.

Previo a que se expidiera el fallo, la Justicia argentina apuntó que los funcionarios iraníes que habrían sido responsables de decidir, planificar y ejecutar el ataque fueron el ex presidente de Irán Alí Akbar Hashemi Bahramaie Rafsanjani, el ex ministro de Información iraní Alí Fallahijan, el ministro de Relaciones Exteriores Alí Akbar Velayati, el jefe de la Guardia Revolucionaria “Pasdaran” Mohsen Rezai, el jefe de “Al Quds” Ahmad Vahidi, el Consejero Cultural de la Embajada iraní en Argentina Mohsen Rabbani, el tercer secretario de la representación diplomática iraní en Argentina Ahmad Reza Ashgari o Mohsen Randjbaran, y el ex embajador iraní en Argentina Hadi Soleimanpour.

En la causa también estuvo implicado el ex jefe del Servicio Exterior de la agrupación terrorista libanesa, Imad Fayez Moughnieh, quien fue acusado de dirigir el grupo que atacó a la AMIA. En cuanto a los imputados por haber ejecutado el acto terrorista, estos fueron identificados como Hussein Mounir Mouzannar, Alí Hussein Abdallah, Farouk Abdul Hay Omairi y a Abdallah Salman (alias) José El Reda.

El titular de DAIA celebró el fallo que permitirá que las víctimas puedan reclamar en los tribunales penales internacionales

“No había paz hasta que no había sentencia”, manifestó el representante judío al señalar que “este es el fallo que se necesitaba”, en referencia a los años que transcurrieron sin que la comunidad pudiera culminar con su pedido de justicia. “Hace años que esperamos un fallo que permita determinar quién es el responsable, que todos los sabíamos, pero lo tenía que decir la Justicia”, admitió.

“Hay que aplaudir a estos jueces, que han tenido valentía y probidad”, reconoció el titular de la DAIA al conocerse la sentencia en contra de Irán y Hezbollah, para después remarcar que “la determinación judicial es importantísima, porque da lugar a reclamos al Estado terrorista de Irán”. De esta manera, adelantó la posibilidad de que presentaran una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI), el sistema internacional de protección de los Derechos Humanos y otros organismos internacionales.

En un diálogo con Infobae, desde la asociación explicaron que primero se pondrán en contacto con los familiares de las víctimas para gestionar las demandas correspondientes en contra del país islamita, tras subrayar que el fallo del máximo tribunal penal argentino les abrió la puerta a extender el reclamo por fuera de las fronteras nacionales. Asimismo, señalaron que la sentencia permitiría cuestionar la legitimidad de que el régimen de los Ayatolá continuaran siendo reconocidos como miembros de foros internacionales conformados por estados democráticos.

La mutual judía elogió el fallo de la Cámara de Casación Penal en contra de Irán (X: @DAIAArgentina)

“Hace muchos años que promueven el terror en el mundo”, denunció Knoblovits en una breve entrevista para el programa de Eduardo Feinmann por Radio Mitre, en donde agregó que una posible condena realizada por la CPI contra Irán y Hezbollah no solo habilitaría a la expulsión del primero de la comunidad internacional, sino que podría ser obligado a reparar civilmente a los damnificados del ataque. Incluso, el representante conmemoró al fallecido fiscal Nisman por haber trazado la primera línea de investigación que derivó en la acusación y posterior sentencia contra el país asiático.

Otro de los puntos claves que el presidente de la DAIA destacó del fallo firmado por los jueces Carlos Mahiques, Ángela Ledesma y Diego Gustavo Barroetaveña fue el análisis que estableció que el grupo terrorista trabajaba en conjunto con el régimen iraní para extender a la esfera internacional. “No digamos que es una organización aparte, para que Hezbollah y Siria puedan hacer atentados internacionalmente, la logística es de Irán”, recriminó al hacer referencia al armamento militar de alta tecnología que comanda el líder supremo iraní, Alí Jamenei.