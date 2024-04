El kirchnerismo pone en marcha en Diputados su estrategia para rechazar definitivamente el DNU de Milei

El bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados sigue buscando masa crítica con el fin de poder llevar al recinto el debate del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, el mega DNU por el cual el Gobierno nacional derogó casi un centenar de leyes y modificó alrededor de otras 300 normas.

En esa línea es que para mañana organizó una Jornada Debate en el anexo del Palacio Legislativo en donde concurrirán especialistas en derecho con el fin de intercambiar opiniones sobre la norma que rige desde hace casi cuatro meses y que, entre otras cosas, eliminó la ley de alquileres.

“Es imprescindible rechazar el inconstitucional y nocivo DNU 70/2023. Por eso, diputadas y diputados de distintos bloques de la Cámara de Diputados mañana recibiremos a constitucionalistas y especialistas del derecho”, escribió el presidente del bloque de UP, Germán Martínez.

Entre los invitados estarán los constitucionalistas Andrés Gil Dominguez, Eduardo Barcesat, Pablo Manili, entre otros. “Va a ser variopinto. La idea es convocar a todos los constitucionalistas a que vengan a exponer. Van a hablar cada uno alrededor de unos 10 minutos y luego se va a abrir a preguntas de los diputados de todos los bloques”, explicó a Infobae uno de los organizadores de UP.

En pocos días más se va a cumplir un mes desde que el Senado de la Nación rechazó el DNU que el Ejecutivo firmó el 20 de diciembre y que se está aplicando desde el 21 de diciembre del año pasado -salvo el capítulo laboral, que se encuentra suspendido por la Justicia-. Y hasta ahora Diputados no logró conseguir el apoyo necesario para avanzar también en un rechazo.

A diferencia de lo que sucedió en el Senado en donde UP pidió en varias oportunidades llevar el tema al recinto y la presidenta de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, estiró los plazos, en la Cámara Baja aún no se presentó un pedido de sesión especial para llevar el DNU 70/2023 al recinto.

“El reglamento es diferente. En Diputados, juntás 10 firmas y pedís una sesión especial. Se fija día y hora y la presidencia -Martín Menem- no puede hacer nada. El que pide es quien se tiene que cargar de reunir el quórum y esa es la principal razón por la que Martínez aún no hizo el pedido, aún no junta los 129 votos” explicó una fuente parlamentaria.

Hace poco menos de un mes atrás, el el Frente de Todos y un grupo de la oposición antikirchnerista se unieron y rechazaron el mega Decreto de Necesidad y Urgencia que desregula la economía. La norma insignia de Milei fue rechazada con 42 votos, 25 a favor y cuatro abstenciones.

Sesi—n Pœblica Especial en el Senado de la Naci—n, Buenos Aires, Argentina el 14 de Marzo del 2024. Fotos: Gabriel Cano / Comunicaci—n Senado.

En el caso de Diputados, el bloque de Martínez conformado por 99 diputados no parece lograr romper la barrera de los 110 votos que tiene como base para avanzar en el tratamiento del Mega DNU.

El DNU es muy extenso y genera muchas controversias el punto de la reforma laboral es el único que no es de aplicación por una decisión de la Justicia. Ahora, esto podría volver a discutirse ya que el Ejecutivo está definiendo por estas horas el camino a seguir ya que podría ser incluida en la nueva ley ómnibus el mismo articulado que figura en el DNU 70.

Pero mientras el bloque peronista busca sumar voluntades que le permitan ir al recinto, el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 sigue en vigencia, por eso es que en el Ejecutivo cuando se habla de la Ley Bases no hay tanta ansiedad. “Mucha de las desregulaciones que se buscan en la ley bases está en el DNU que está vigente y que hoy ya parece difícil de dar marcha atrás. ¿Cómo haces con los que cerraron un contrato de alquiler desde diciembre para acá? Hay cosas que no parecen tener una solución tan simple como rechazar el DNU y listo”, explicó un legislador libertario a la hora de analizar el por qué la oposición no logra seguir la línea que se impuso en el Senado.