Escándalo de los Seguros: un asesor ligado al broker amigo de Alberto Fernández es empleado del PAMI y cobró más de $17 millones

Martínez Sosa se asoció con Garrido para tomar pólizas del ex Ministerio de Turismo y Deportes.

El listado de los 25 productores de seguros que cobraron más comisiones durante el gobierno de Alberto Fernández tiene algunos nombres desconocidos para el mercado. En el puesto 15 se destaca el nombre de Norberto Matías Garrido. Según registros de Nación Seguros aportados a la causa judicial, ese productor tuvo el monopolio de los seguros del Ministerio de Turismo y Deportes por su cercanía con Héctor Martínez Sosa, el broker amigo del ex presidente. En total cobró $17.573.669. Cuando avance la investigación, la Justicia comprobará que ese mismo productor trabaja como empleado del PAMI hace más de treinta años.

El nombre de Garrido apareció en un escrito que le mandó la actual secretaria de Turismo de la Nación, Yanina Martínez, al juez federal Julián Ercolini hace dos semanas. Ese organismo adjuntó varias planillas con los números de pólizas, los montos asegurados, y el productor involucrado.

Los documentos, revelados por Infobae, detallan que la dupla Martínez Sosa/Garrido obtuvo las pólizas 21052, 558600, 1390089, 24246, 24519, y 1411629, entre otras. En total, juntos aparecen en más de veinte pólizas. Una de ellas de casi 60 millones de pesos.

En cambio, Garrido aparece solo en más de 50 pólizas otorgadas por el ex ministerio de Turismo y Deportes, cuando estaba a cargo de Matías Lammens.

Las planillas aportadas al expediente por la actual secretaria de Turismo.

Martínez, que ya era secretaria en la gestión de Lammens y siguió en el gobierno de Javier Milei, contestó un oficio que mandó el juez Ercolini a 45 organismos del Estado en el marco de la causa principal por el escándalo de los seguros. A todos les pidió la misma información: los convenios y las pólizas de seguros contratadas entre el 10 de diciembre de 2019 y el último día del gobierno de Alberto Fernández, los nombres de los productores, y los antecedentes administrativos para designar a esas productores.

La secretaria de Turismo dijo que no hay registros del proceso de selección. “De los antecedentes, actuaciones, y actos administrativos obrantes en el organismo, no surge procedimiento ni modalidad de selección de productores asesores de seguros y/o intermediarios”, dice la respuesta firmada por la directora de Asuntos Jurídicos. Traducción: fueron elegidos a dedo.

El dato de las comisiones de los productores lo aportó Nación Seguros. En un informe que reveló este medio, Martínez Sosa aparece en el segundo lugar, con más de $366.635.744. El primer lugar fue para la empresa Bachellier, ligada de manera estrecha con ese broker. Solo esa firma cobró más de $1665 millones por contratos con Gendarmería Nacional, el Ministerio de Seguridad, PFA, PSA y Prefectura.

Los 25 brokers que más comisiones cobraron por contratos con Nación Seguros.

Martínez Sosa está imputado en la causa principal, junto al ex presidente Alberto Fernández, el broker Pablo Torres García, el ex titular de Nación Seguros Alberto Pagliano, y el ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos, un funcionario ligado al massismo.

El broker se presentó en el expediente y luego emitió un comunicado en el que negó que Fernández haya intervenido a favor de sus empresas y aseguró que no tuvo relación comercial con ANSES. “Nunca hemos solicitado como empresa al ex presidente su intervención en ninguno de nuestros negocios”.

Martínez Sosa intentó correr al ex presidente de la escena pero en la intimidad sigue molesto por lo que dijo públicamente sobre su esposa, María Cantero.

Infobae intentó contactar al broker para preguntarle por el misterioso Garrido, pero rechazó esa posibilidad a través de varios interlocutores. Como otros imputados, el empresario espera que el escándalo se diluya con el paso de las semanas.

Garrido aparece en los registros de la Superintendencia de Seguros con la matrícula 67236 y un domicilio en la calle Sanchez de Bustamante. Pero además de ser un “exitoso” productor de seguros es empleado del PAMI. Según registros oficiales a los que accedió este medio, depende de la División de Gestión de Información de Procesos. Y trabaja en la obra social de los jubilados desde noviembre de 1993. ¿No debería haber sido excluido por esa condición de empleado público?

“Nadie lo conoce, es muy probable que haya entrado por la venta a través de alguien”, advierte un operador del mercado.

El ranking que armó Nación Seguros según los organismos contratantes.

Siendo empleado del PAMI, Garrido cobró en 2021 un total de $5.555.146 por comisiones. Al año siguiente descendió a $5.184.679 y en 2023 cerró con $6.819.308. Lo más llamativo es que su contrato sigue vigente: en los dos primeros meses de este año, según los registros de Nación Seguros, cobró otros $14.536.

No es el único “desconocido” en el mundo de los brokers. En el listado de los 25 más beneficiados aparecen mezclados entre grandes empresas otros dos ignotos asesores, Oscar Mandolino y Javier Cola, que cobraron $3.636.322 y $5.701.597 en los últimos cuatro años.

La investigación recién comienza. Ercolini ahora le pidió a Nación Seguros un listado de otros 58 productores con el monto de las comisiones. Y en los últimos días sumó al expediente datos comerciales de Rosa Argumedo, Mansur Moises, Cintia Marin, Alejandro Paparo, German Pellegrini y Jorge Repetti.

Todos están en la mira. Del otro lado, el juez podría ampliar el listado de 45 organismos públicos donde ya fue a buscar información. El juez le pidió a la SIGEN un detalle de 169 entes -incluyendo organismos, ministerios y empresas- que podrían haber contratado a Nación Seguros porque estaban contemplados en el decreto 823/2021. Eso incluye a los famosos fondos fiduciarios.