Escándalo de los seguros: las empresas del broker amigo de Alberto Fernández y sus satélites cobraron más de $2000 millones por comisiones

Una auditoría interna elaborada por Nación Seguros a pedido de la Justicia reveló que durante el gobierno de Alberto Fernández, los 25 brokers más importantes cobraron casi $3500 millones de comisiones por seguros con el Estado. Más de la mitad de ese monto fue absorbido por Héctor Martínez Sosa, el agente casado con la secretaria del ex presidente, y sus empresas satélites. Según el informe al que tuvo acceso Infobae, la empresa Bachellier, ligada de manera estrecha con ese broker, encabeza el ranking con $1665 millones. Segundo aparece la empresa de Martínez Sosa, con más de $366 millones.

La firma Bachellier fue denunciada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich por un contrato millonario con Gendarmería. Ese expediente está en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti y del fiscal Eduardo Taiano.

“Según de lo que surgiría de la investigación en trámite por ante el Juez Federal Dr. Julián Ercolini, con la intervención del Fiscal Dr. Carlos Rivolo, la aseguradora Bachellier SA estaría vinculada a Héctor Martínez Sosa, actualmente investigado por sus vínculos con el ex presidente de la Nación Dr. Alberto Fernández”, dice esa denuncia.

La auditoría de Nación Seguros revela que Bachellier cobró $1.665.741.081 por comisiones entre 2020 y 2024. El año que más cobro fue 2022, con $700.416.803, tras el decreto de Alberto Fernández que terminó con el sistema de coaseguro y le entregó el monopolio a Nación Seguros.

Gran parte de las comisiones se explican por el contrato con Gendarmería Nacional, que significó $1363 millones en comisiones. El resto se completaron con los contratos con el Ministerio de Seguridad, PFA, PSA y Prefectura.

Detrás de Bachellier aparece la empresa que lleva el nombre de Martínez Sosa, con $366.635.744 en comisiones. El informe revela que el broker tuvo contratos con 19 organismos públicos. En el listado aparecen cuatro ministerios, Vialidad Nacional, Casa de la Moneda, Corredores Viales SA, el Fondo de las Artes, y la Corte Suprema, entre otros.

Martínez Sosa está imputado en la causa principal, junto al ex presidente Alberto Fernández, el broker Pablo Torres García, el ex titular de Nación Alberto Pagliano, y el ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos, un funcionario ligado al massismo.

El broker ya se presentó en el expediente y luego emitió un comunicado en el que negó que Alberto Fernández haya intervenido a favor de sus empresas y aseguró que no tuvo relación comercial con ANSES. “Nunca hemos solicitado como empresa al ex presidente su intervención en ninguno de nuestros negocios”, destacaba ese mensaje de apenas una carilla.

El vínculo estrecho de Martínez Sosa con Alberto Fernández no era un misterio. De hecho, todos los actores del mercado de los seguros lo ubicaban entre los tres principales brokers que negocian con el Estado. Los datos de Nación Seguros lo confirman.

La planilla que cruza los organismos públicos con los brokers.

En el tercer lugar del ranking aparece Castello Mercuri SA, uno de los principales aportantes a la campaña presidencial del Frente de Todos en 2019, que impulsaba la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. En total, esa empresa cobró $285.956.773 por contratos con INVAP, Jefatura de Gabinete, Ministerio de Ciencia y Tecnología, y Ministerio de Desarrollo Social.

Luego figuran San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A. y TG Broker SA, las dos empresas denunciadas por la ministra Sandra Pettovello porque supuestamente habrían sido favorecidas por D’Angelo Campos para el contrato de créditos de los jubilados.

TG es de Pablo Torres García, un broker que tiene vínculos en el PRO y en el massismo.

Las dos firmas cobraron la misma cifra por el contrato con ANSES: $231.918.674. Esa cifra no contempla las comisiones millonarias que habrían cobrado los intermediarios por las cuatro coaseguradoras: Sancor, San Cristóbal, San Germano y Life Orígenes.

El juez Julián Ercolini ordenó decenas de allanamientos y operativos en la causa.

A pedido de Ercolini, Nación Seguros hizo una auditoría en tiempo récord y contabilizó $3.453.302.777 por comisiones. Eso incluye un listado de los principales 25 brokers y otros 58 productores que aparecen unificados en un solo renglón. El jueves pasado, el juez le pidió a la empresa el detalle de esas 58 firmas, con los montos cobrados por cada una.

En el listado original, también aparece Fernando “El Turco” Salim, un hombre cercano a Martínez Sosa, que cobró $5.915.904. Ese broker apareció en las pólizas contratadas por la Secretaría de Medio Ambiente, que en ese momento estaba a cargo de Juan Cabandié. Solo un ejemplo: en agosto de 2023 firmó la póliza 2234703 para asegurar una flota de autos por más de $200 millones. Ese contrato estaría vigente hasta agosto de este año.

Salim estuvo en la quinta de Olivos junto a Martínez Sosa. Fue el 8 de enero de 2020, apenas un mes después de la asunción de Alberto Fernández. Ese encuentro despertó el interés de la Justicia. El juez Ercolini le pidió a la Casa Militar un registro de todas las entradas y la salidas de Olivos entre el 10 de diciembre de 2019 y el 9 de diciembre pasado.

Entre los principales brokers también aparecen Marsh, Bri Brokers, Aspen Brokers, Net Broker, Paris Brokers, entre otros.

Los auditores también armaron un ranking con los organismos públicos y entes que pagaron más comisiones. Por escándalo, en primer lugar quedó la Gendarmería, con $1.617.740.243. Luego aparecen la ANSES ($463.837.349), el Ministerio de Desarrollo Social ($239.621.093), Policía Federal, Corredores Viales e YPF.