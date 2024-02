Dura respuesta del jefe del bloque “K” a Espert: “A mí no me gusta tomar de la mala ni de la buena”

Video: Germán Martínez le respondió a José Luis Espert

El segundo día de debate de la Ley Bases en la Cámara de Diputados comenzó con duras exposiciones de legisladores a través de cuestiones de privilegio. Uno de los referentes que pidió la palabra fue Germán Martínez, presidente del bloque de Unión de la Patria, donde se encuentran englobado los dirigentes que responden al liderazgo de Cristina Kirchner.

Martínez apuntó contra José Luis Espert, aliado de la Casa Rosada, por sus dichos en una entrevista televisiva. En ese reportaje, el economista libertario había sido consultado por las quejas de la oposición, que asegura que todavía no pudo acceder al dictamen final de la ley ómnibus que se votará en las próximas horas en el recinto.

“Dijo que la lectura que realizó el secretario parlamentario de los artículos que se iban a suprimir o extraer a la hora de votar habían sido votados por el cuerpo con mayoría requerida; segundos antes había pedido a quienes seguimos planteando que no tenemos sobre nuestras bancas el texto definitivo que dejemos de tomar de la mala”, introdujo. Y completó: “A mí no me gusta tomar de la mala ni de la buena”.

“Yo quiero decir con claridad que esto que se dijo es una falta a la verdad, nunca este cuerpo votó extracciones que se le quieran realizar a la Ley Ómnibus y volvemos a exigir que a cada minuto que pasa y no tenemos los cambios que quieren impulsar la sensación de oscurantismo se potencia y ya no es una cuestión de este recinto, sino hasta los propios medios de comunicación que son bastante indulgentes con ustedes dicen que todas estas demoras son para conseguir los votos que todavía no tienen”, cerró.

Su exposición aumentó la tensión en un inicio de sesión complejo, que incluyó un fuerte cruce entre el presidente del cuerpo, Martín Menem, y la diputada opositora Cecilia Moreau.

Espert: "Dejen de fumar de la mala"

La oposición comenzó a reclamar ayer la difusión del texto definitivo de la norma luego de los últimos cambios impulsados por el oficialismo en virtud de las negociaciones entabladas con los bloques “dialoguistas”, es decir, aquellos que están dispuestos a darle media sanción al paquete de reformas.

Espert en su condición de presidente de la Comisión de Presupuesto fue uno de los referentes oficialistas que condujo los debates previos del proyecto. Ayer, durante la entrevista citada por Martínez, mostró el dictamen de mayoría impreso y las disidencias de quienes pretenden impulsar cambios en particular. “Es falso que no hay dictamen de mayoría, que dejen de fumar de la mala los que dicen que no hay dictamen”, planteó. Y recordó que ayer, en el inicio del debate, el secretario parlamentario leyó cuáles habían sido los últimos cambios.