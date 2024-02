Diana Mondino ratificó que Argentina “no tendrá tratados comerciales” entre Estados

La canciller argentina, Diana Mondino. EFE/ Luciano González

La canciller Diana Mondino ratificó este miércoles que Argentina “no tendrá tratados comerciales” entre Estados y que el Gobierno dará libertad a las empresas privadas a que comercialicen de acuerdo a las condiciones que establezcan los países.

La declaración fue en respuesta a una consulta sobre el vínculo con China, uno de los principales socios comerciales: “Nosotros ni con China ni con ningún otro país vamos a tener tratados comerciales Estado a Estado. Las empresas privadas hagan lo que quieran de acuerdo a las condiciones que pongan los países”.

En declaraciones a Todo Noticias (TN), destacó que el Poder Ejecutivo a cargo de Javier Milei “está alineado con las democracias liberales, porque nuestra constitución es de una democracia liberal”. “Nosotros estamos alineados con todos los que respeten nuestros derechos de democracia liberal”, enfatizó. “Nosotros no vamos a tener un alineamiento político con nadie”, agregó.

Sobre la polémica que tuvo el presidente con su par de Colombia, Gustavo Petro, a quien acusó de “terrorista”, quiso quitarle dramatismo y señaló: “Es un diagnóstico y una descripción, no es un problema”. “Hay que diferenciar las relaciones personales con las de los países. Hay que tener relaciones a largo plazo”, señaló Mondino.

La canciller se refirió también a la relación entre el Papa Francisco y Milei, a días del encuentro que mantendrán el 12 de febrero en el Vaticano: “Francisco ya conversó con Javier. La Iglesia católica y el Vaticano son importantes, pero las opiniones pueden ser diferentes”.

A su vez se mostró optimista de un posible acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, a pesar de la reticencia del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y sostuvo: “No creo que el acuerdo esté caído. Es algo que se viene debatiendo desde hace 20 años”.

Mondino también se refirió al debate por la Ley Ómnibus. La Canciller se acercó a los estudios de TN luego que La Libertad Avanza consiguiera pasar a un cuarto intermedio para continuar el debate en Diputados este jueves al mediodía, mientras continúan las negociaciones para destrabar los puntos en particular.

Consultada sobre si el respaldo internacional está condicionado por el futuro del paquete de reformas que el Gobierno mandó a discutir al Congreso, respondió: “No lo pensaría de esa manera. Primero, los argentinos somos los que tenemos que trabajar; esta es una ley que permite hacer un montón de actividades que en este momento están restrigidas. Si los argentinos no queremos trabajar porque esta ley no se aprobara, en el exterior tampoco va a haber mucha intención”.

“Somos los propios argentinos los que tenemos que darnos cuenta que es necesario desregular y tener la libertad de poder hacer muchísimas actividades que esta ley lo va a permitir”, continuó.

A modo de crítica, la ministra de Relaciones Exteriores señaló que en el exterior “ven con mucho más detalle” la realidad argentina que los propios argentinos: “Ellos ven con mucho más detalle y cuidado que lo que tal vez nosotros mismos vemos porque tenemos la realidad tan cerca y capaz nos cuesta verla”.

Mondino insistió con que para que las inversiones extranjeras lleguen al país, la propia dirigencia argentina tiene que establecer las condiciones propicias para que eso suceda. “Si los propios argentinos no estamos dispuestos a cambiar la mochila de piedras que llevan las empresas por qué otro que no está en Argentina habría de meterse en esta cuestión”, cuestionó.

“Las pymes no pueden crecer, las grandes no saben qué hacer para mantenerse como están. Un extranjero no va a entrar mientras estén estas condiciones”, concluyó ratificando su insistencia para que el Congreso sancione la Ley Ómnibus este jueves cuando se reanude el debate parlamentario.