“¿Dónde están Cristina y Alberto?”: el reclamo de Pablo Moyano en medio de la puja contra el Gobierno

Pablo Moyano reclamó por la falta de presencia del peronismo en la calle contra el Gobierno

El líder del sindicato de Camioneros y referente de la CGT, Pablo Moyano, sorprendió hoy al cuestionar públicamente a los máximos dirigentes del peronismo por no acompañar al movimiento obrero en las acciones que llevan adelante en rechazo al DNU de desregulación de la Economía y a la ley ómnibus que impulsa el Gobierno.

El sindicalista, además, dijo que es “un honor” que el presidente Javier Milei lo haya criticado por sus dichos sobre “voltear” las iniciativas del Ejecutivo y volvió a reclamar a los diputados que voten en contra de esos proyectos en el Congreso.

“Hoy, el último muro de contención en la defensa de los trabajadores es la CGT. Lamentablemente, el Partido Justicialista está acéfalo, no veo a un dirigente político que se haya puesto al frente de todo esto, sino la CGT. Muchas veces criticada, vapuleada, pero creo que hoy los laburantes se sienten contenidos por la conducción de la CGT”, dijo Moyamo.

En declaraciones a Radio 750, uno de los hijos de Hugo Moyano recordó que en la movilización que la CGT realizó a Tribunales a fin de año, para presentar un petitorio contra el DNU, “hubo dos o tres diputados”, sin nombres de peso del peronismo. “¿Dónde están? “Creo que es el momento de poner lo que hay que poner, donde se define un modelo de país donde si se votan estas leyes destruyen la industria nacional, los salarios, las empresas del Estado. Este es el momento donde tenemos que estar todos juntos, el peronismo en todas sus vertientes, pero cada cual es artífice de sus propios destinos”, apuntó.

Fue ahí le puso a sus críticas destinatarios con nombre propio: “No tengo compromiso con nadie, digo lo que siento. Lo digo como militante: ¿dónde está Alberto (Fernández)? ¿Dónde está Cristina (Kirchner)? ¿Dónde está Máximo (Kirchner)? ¿Dónde está Sergio (Massa)? Tenemos que estar todos juntos, no es que perjudican solo a los camioneros o a un trabajador de Smata. Acá vienen con todo conrta los intereses de los argentinos. Creo que tendría que reaccionar, convocar y estar en la calle. Acá hay tres formas de frenar estas leyes: la política en el Congreso, en la Justicia y en la calle”.

Moyano amplió sus cuestionamientos al peronismo y hasta hizo un reclamo concreto: “Creo que en este momento deberían estar en la calle junto a todos nosotros. Después es fácil, en el movimiento obrero ponemos a la gente, ponemos el cuerpo, ponemos en riesgo nuestra libertad, vuelve el peronismo al Gobierno y te dejan de lado. Eso ya lo vivimos. Es la autocrítica que debería hacer el peronismo. Pero hoy no hay nadie que convoque a una reunión para debatir y darle un mensaje al pueblo argentino que el peronismo también tiene muchas cosas para aportar. Más allá de todos los errores, somos la primera minoría en el Congreso, y se tiene que hacer respetar”.

Enseguida, hizo una diferenciación respecto al exministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, quien la semana pasada se reunió con la CGT. “Estuvimos con Sergio. Se charló, dio un panorama económico complicado y dijo que él quiere también ser parte de la reconstrucción del peronismo, no conducir”, sostuvo.

En sus críticas, también dijo que Alberto Fernández debería dejar la presidencia del Partido Justicialista y pidió “una renovación general” del peronismo.

Las críticas de Milei y el “show” de Patricia Bullrich

El líder del sindicato de Camioneos también se refirió a las críticas públicas que le hizo el presidente Javier Milei, y aseguró que es una situación similar a lo que ocurrió en la década del ‘90 con el menemismo y su padre, Hugo.

“Nuevamente los Moyano son el enemigo número uno de estos modelos económicos, pero está bien. Es un honor que el presidente me nombre y que diga que yo soy el responsable de no apoyar las reformas. Es la primera vez que voy a coincidir con Milei. Sí, señor presidente, yo me opongo a todas las reformas laborales que van en contra de los intereses de los trabajos; yo me opongo señor presidente a las privatizaciones de las empresas del Estado. Y eso va a quedar demostrado con la enorme movilización que no la convoca Moyano, la convoca la CGT y ya se han sumado otras organizaciones sociales”, subrayó.

Ayer, Milei cruzó a Moyano por sus dichos sobre que los objetivos del sindicalismo era “voltear el DNU y la ley ómnibus” que impulsa el jefe de Estado con el objetivo de desregular la Economía y alcanzar así metas de crecimiento para el país.

Pablo Moyano: "El objetivo de la CGT es voltear el DNU y la ley ómnibus"

“Acá tienen a los enemigos de la reforma. Los que quieren voltear la ley para que nada cambie. Para mantener sus privilegios. Fíjense quien está a favor del cambio y quien está en contra. Los que están a favor defienden a los argentinos de bien. Los que están en contra defienden sus privilegios”, escribió Milei en un posteo de X (ex Twitter), red social en la que se muestra activo.

Por último, Moyano calificó de “show” el reclamo económico que le hizo el Ministerio de Seguridad al sindicatos de Camioneros por la movilización a Tribunales. “Es parte del show que ha armado la ministra Bullrich. Esta señora, ya en la época del macrismo había multado a nuestra asociación gremial por casi 800 millones de pesos por hacer asambleas, y después la Justicia lo desestimó. Esta es una pavada más donde quiere imponer fortaleza ante cientos de movilizaciones que se van a ir dando con el transcurrir de este modelo económico que está destruyendo el poder adquisitivo de los trabajadores. A ella le gusta hacer este show para intentar poner orden hay un desorden económico terrible contra los laburantes”, aseveró.