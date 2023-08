“La dolarización es un disparate”: la tajante definición de un premio Nobel de Economía ante Patricia Bullrich

Patricia Bullrich y Tom Sargent, en la reunión que mantuvieron esta tarde

Los dos se conocían desde que tuvieron una reunión virtual en abril de 2022 y tuvieron muy buena sintonía, pero esta vez, cara a cara, Patricia Bullrich se llevó definiciones importantes de Thomas Sargent en medio de la campaña electoral y la elaboración de su programa económico. Es que el economista norteamericano, ganador del premio Nobel de Economía en 2011, criticó la dolarización que propone Javier Milei como eje de su plan de gobierno y avaló el modelo bimonetario impulsado por la candidata presidencial de Juntos por el Cambio para aplicar si llega a la Casa Rosada.

“La dolarización es un disparate”, afirmó Sargent ante Bullrich en la reunión realizada en un hotel del centro porteño, luego de participar como invitado de un taller académico sobre Economía y Finanzas Internacionales que se hizo en Buenos Aires. Según fuentes bullrichistas, el premio Nobel dejó en claro que no le veía ninguna lógica avanzar hacia una economía dolarizada e incluso, con mucho sentido del humor, acuñó una frase curiosa para explicar su postura: “Por el hecho de que te pongas la camiseta de Messi, no sos Messi sino que simplemente tenés la camiseta”, dijo para graficar que por usar el dólar la Argentina no se convertiría en un país económicamente estable como Estados Unidos.

Bullrich conoció a Sargent cuando viajó a Nueva York en abril del año pasado y quiso tomar contacto con este especialista en inflación para que aporte ideas que pudieran aplicarse en la Argentina. Para el economista norteamericano, que ganó el Premio Nobel de Economía junto con Christopher A. Sims por su “investigación empírica sobre las causas y los efectos en la macroeconomía”, la inflación tiene un componente monetario que está vinculado en forma directa con el gasto público. “Dejás de gastar de más y la inflación baja”, explica. Ese fue el tema central del que hablaron esta tarde.

Pero Sargent también apoyó la propuesta económica de Bullrich: cuando la candidata le explicó que había avanzado con la idea de aplicar un modelo bimonetario para que convivan el peso y el dólar (algo de lo que ya habían hablado en abril), el premio Nobel le dijo que estaba de acuerdo. “El sistema bimonetario es el que ya rige en la Argentina -resaltó-, lo que pasa es que está lleno de trabas y convierte en ilegal una realidad que existe en la economía, que es que hay pesos y hay dólares”.

Del encuentro participaron, por el lado de Bullrich, Luciano Laspina, su economista de cabecera, y Alberto Fohrig, coordinador de los equipos de gobierno de la candidata de JxC, y acompañando a Sargent estuvo Fernando Alvarez, profesor de Economía en la Universidad de Chicago.

Sus interlocutores destacaron que Sargent está “muy informado” acerca de la economía local porque tiene varios alumnos argentinos que siguen en contacto con él todo el tiempo. El problema de la inflación en nuestro país, de hecho, estuvo presente en la charla que brindó en Buenos Aires.

Noticia en desarrollo