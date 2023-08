Juicio Político: D’Alessandro se negó a contestar preguntas e insistió en que los presuntos chats filtrados con Robles no son válidos

Marcelo D´Alessandro en la comisión de Juicio Político

El ex ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, se presentó hoy a declarar como testigo ante la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados en el marco del proceso contra la Corte Suprema.

El ex funcionario, que se había excusado en dos oportunidades por “problemas personales”, evitó contestar la mayoría de las preguntas amparándose en el artículo 18 de la Constitución Nacional -que resguarda el derecho de las personas a no autoincriminarse con su declaración- dado que hay “investigaciones en curso”. Por ejemplo, la denuncia que le hizo el ministro de Justicia, Martín Soria, por “incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado, entre otros”.

En el último encuentro, el oficialismo había citado a Silvio Robles, Director General de la Vocalía del juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti, quién también se negó a contestar preguntas por las mismas razones. Los diputados de Unión por la Patria buscan probar que hubo un acuerdo entre Rosatti y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para favorecer a la ciudad de Buenos Aires en su reclamo por el recorte de la coparticipación.

Silvio Robles

El gobierno porteño había recurrido a la Justicia porque Alberto Fernández decretó en 2020 una reducción de los fondos de coparticipación destinados a la Ciudad (del 3,5 a 2,3). Esos fondos habían sido triplicados durante la gestión de Mauricio Macri por decreto a raíz del traspaso de la Policía. Para el oficialismo los presuntos chats filtrados mediáticamente entre Robles y D’Alessandro, en los que el funcionario judicial se refiere al fallo que benefició a la Ciudad como “fallo Robles”, probarían que hubo tráfico de influencias.

D’Alessandro señaló que “hay causas abiertas que se están investigando” e insistió en que incluso “hay gente detenida que ha confesado que le encargaron operaciones de inteligencia por las que recibieron dinero”.

“Al tomar posesión del teléfono se puede alterar, editar o modificar los mensajes. Lo que se vio no fue una filtración, fue una operación de inteligencia”, argumentó.

Al ser consultado sobre su relación con Robles, D’Alessandro se negó a contestar si lo conocía, al igual que si lo había visto en la audiencia que representantes del Gobierno y la Ciudad tuvieron con la Corte y si habían asistido juntos al cumpleaños de Juan Bautista Mahiques.

Esa fiesta de cumpleaños fue el objeto de la recusación del Gobierno contra Rosatti en la causa coparticipación dado que Robles habría estado presente junto con D’Alessandro. Luego de la filtración de los presuntos chats se amplió la recusación.

El ex funcionario porteño argumentó que la Justicia dictaminó que cuando se obtiene control de una línea de teléfono a partir de una maniobra de “SIM swapping” se obtiene “el control total de la aplicación lo que implica la completa posibilidad de manipulación de la información de la cuenta de la víctima”. “Esto invalida las supuestas conversaciones”, sintetizó.

Marcelo D´Alessandro - Juicio Político

El diputado del PRO, Pablo Tonelli arremetió contra el oficialismo luego de que leyeran los presuntos chats filtrados porque se trataba de “una prueba descalificada por la Justicia”.

“Estamos cometiendo una ilicitud. La Justicia determinó que la conversación es falsa. Que la comisión después de que la Justicia determinó que es inexistente haga gala de esa conversación, hace que la comisión incurra en una ilegalidad manifiesta”, continuó.

El testigo también fue interrogado por las razones que llevaron a su renuncia como ministro de Seguridad. “Por motivos personales. Siempre lo dije. Yo no tengo que valerme de ningún fuero para defenderme de acusaciones”, dijo y remarcó que no recibió ninguna presión política para dar un paso al costado. “Mi función merecía no quitarle horas a los vecinos y dedicarme a la investigación”, concluyó.

Sobre el final del interrogatorio, el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez, le mostró una foto y le preguntó si podía identificarlo. “Es Silvio Robles”, contestó D’Alessandro. “Entonces sí lo conoce”, insistió Martínez.

“Lo puedo identificar. Pero ante la pregunta de si lo conozco, reitero que me atengo al artículo 18″, finalizó.

