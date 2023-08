Juicio Político a la Corte Suprema: el vocero de Rosatti leyó un escrito y no contestó preguntas

Silvio Robles

El director de la vocalía del juez Horacio Rosatti, Silvio Robles, se presentó hoy ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados pero se negó a contestar preguntas sobre los presuntos chats filtrados con el ex ministro de Justicia de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, o con el fallo que benefició a la ciudad de Buenos Aires en su reclamo por la quita de la coparticipación. El ex funcionario porteño, por su parte, no se presentó y pidió ser citado en otra fecha.

Al inicio de su declaración, Robles pidió leer un escrito donde denunció que es víctima de acusaciones “sin fundamentos reales” y que los diputados del oficialismo “han intentado construir una historia en base a fantasías y calumnias”.

“Han dicho que tengo un departamento en Nueva York, es mentira. Que estaba prófugo cuando en realidad estaba de vacaciones y no tenía citación judicial. También que tengo propiedades en Miami y que visité esa ciudad durante este año. También es mentira. Han dado como ciertos ilegítimos supuestos chats cuya veracidad, existencia o legalidad debe ser discutida judicialmente”, detalló Robles.

En esa línea, Robles también denunció intimidaciones que sufrió su familia. “Todo esto para atacar y presionar a un ministro de la Corte Suprema”, dijo.

“Algunos miembros de la comisión ya me han acusado falsamente, de esta manera me voy a abstener de contestar toda pregunta que pueda vincularse con las acusaciones hechas en mi contra o aquellas que me hagan el día de hoy. Me amparo en el artículo 18 de la Constitución Nacional”, informó.

Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles

El oficialismo había citado al ex ministro D´Alessandro y a Robles porque busca probar que hubo un acuerdo entre el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para favorecer a la ciudad de Buenos Aires en su reclamo por el recorte de la coparticipación.

En diciembre del año pasado, la Corte Suprema falló a favor del gobierno porteño en el reclamo por el recorte de la coparticipación que la enfrentaba con la Nación. El máximo tribunal dictó una medida cautelar por la cual ordenó que se entregue a la CABA el 2,95% de la masa de fondos coparticipables (CABA reclamaba 3,50%).

El gobierno porteño había recurrido a la Justicia porque Alberto Fernández había decretado en 2020 la reducción del 3,5 a 2,3 los fondos destinados a la Ciudad. Luego esa decisión fue ratificada por una ley. Esos fondos habían sido triplicados durante la gestión de Mauricio Macri por decreto a raíz del traspaso de la Policía.

Para el oficialismo los presuntos chats filtrados mediáticamente entre Silvio Robles y el ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, en los que el funcionario judicial se refiere al fallo que benefició a la Ciudad como “fallo Robles”, probarían que hubo tráfico de influencias.

Al inicio de la reunión, las autoridades de la comisión leyeron la nota enviada ayer por la noche por D´Alessandro. “Por existir situaciones en el plano personal que me impiden concurrir a la convocatoria prevista vengo a solicitar tengan a bien disponer una nueva fecha para cumplir en debida forma con la requisitoria de esa Comisión”, planteó el ex funcionario porteño.

Durante el interrogatorio, Robles alegó atenerse al artículo 18 de la Constitución para no responder si conoce a D´Alessandro, si transmitía órdenes de Rosatti a otras vocalías de la Corte Suprema o si había indicado eliminar el mail de Horacio Rosatti del sistema.

Los diputados del oficialismo argumentaron que las causas contra Robles sobre los chats filtrados ya fueron archivadas y por lo tanto no existía ningún riesgo de autoincriminarse con su declaración como testigo. “¿El funcionamiento de la Corte es secreto?”, protestaron desde la bancada de Unión por la Patria.

En ese sentido, calificaron a Robles como testigo “reticente” y pidieron a las autoridades de la comisión de Juicio Político que informe a los superiores del testigo para que tomen las medidas disciplinarias correspondientes.

