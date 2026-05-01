Política

Por qué vuelve a hablar Adorni: el informe en Diputados que fue bisagra y la necesidad de reactivar la gestión

El día después de ratificar su lugar en el cargo ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete retomará el lunes las conferencias de prensa. La vuelta del periodismo acreditado

Guardar
Manuel Adorni en la Cámara de Diputados (REUTERS)
Manuel Adorni en la Cámara de Diputados (REUTERS)

Pasado el informe de gestión, que ofició como fecha determinante en el calendario libertario, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se muestra revitalizado y ultima detalles para su vuelta a las conferencias de prensa. Según supo Infobae de fuentes oficiales, la fecha aprobada por el presidente Javier Milei para quebrar el silencio de casi dos meses es el lunes próximo. “Manuel (Adorni) cree que comunicar es importante, pero además quiere darle la bienvenida a los acreditados”, resumieron desde su entorno.

Como contó este medio, el funcionario tuvo en mente desde el estallido de la polémica, a principios de marzo, la necesidad de retomar las ruedas de prensa que iniciaron con regularidad diaria y se fueron espaciando con el correr de la gestión. Para eso, el selecto grupo designado por el mandatario para discutir la política fina de la administración debatía si hacerlo antes o después de la sesión del pasado miércoles. “El informe fue bisagra. La fecha prevista para volver a las conferencias era después del 29 de abril. Cumplimos”, argumentaron desde la Jefatura de Gabinete.

PUBLICIDAD

Poco menos de 24 horas después de su exposición ante la Cámara de Diputados, que duró seis horas y media, y contó con la presencia del mandatario y el Gabinete completo, el ministro coordinador se mostró conforme con su performance y se comprometió a reactivar la comunicación del Gobierno. Según anticipan en el oficialismo, la línea discursiva preparada para hacer frente a las inquietudes del periodismo será similar a la expuesta en el Congreso.

Lo cierto es que el hermetismo prevalece desde el 25 de marzo, cuando el funcionario brindó la última declaración a la prensa acreditada con asistencia comunicacional del asesor presidencial, Santiago Caputo, en la que ensayó un intento fallido de explicación respecto a su situación patrimonial. Luego de evitar dar detalles del tema, alegando la causa abierta, y de cruzarse con algunos periodistas, el exvocero eligió el camino del silencio.

PUBLICIDAD

El asesor presidencial, Santiago Caputo, en la sala de conferencias de Casa Rosada
El asesor presidencial, Santiago Caputo, en la sala de conferencias de Casa Rosada

“Fue una transición. Ahora debe retomar el curso natural de las cosas”, planteó un importante alfil del ecosistema violeta. “El Gobierno necesita un vocero. Nadie más que Manuel habla en on y, por ahora, nadie lo hace mejor”, argumentó un alfil libertario que recorre los pasillos de Balcarce 50.

En paralelo a la idea de retomar la dinámica de gestión, con una marcada recuperación de la actividad legislativa, en el oficialismo apuestan a aceitar la comunicación. Para eso, los expertos en la materia consideran que el exvocero, al que definen como “la cara de la gestión”, debe volver a escena y recuperar el perfil que lo llevó a ser el elegido por Javier y Karina Milei para competir por la composición de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, hay un detalle que complejiza la ecuación: la prensa acreditada, desde hace una semana, se ve impedida de ingresar a Casa Rosada por orden directa del Presidente. Con la fecha definida, desde la Secretaría de Prensa a cargo de Javier Lanari activaron el regreso del periodismo que volverá a la sala, ubicada en el primer piso, y en funcionamiento desde 1944.

En los planes originales del ministro coordinador, que se preparó para responder el centenar de preguntas de los bloques opositores y aliados, la conferencia tendría lugar el último día hábil de abril, pero sin periodistas, los planes debieron postergarse hasta la resolución del conflicto que parecería darse la próxima semana.

Más de diez funcionarios, incluyendo hombres y mujeres, caminan por un amplio pasillo con columnas, pisos de baldosas a cuadros y paredes claras, en un edificio institucional
Manuel Adorni, jefe de Gabinete, acompañado por ministros y asesores, transita los pasillos de Casa Rosada tras anunciar un plan de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y un paquete de leyes que impulsarán inversiones y protegerán la propiedad privada (Presidencia)

En su lugar, el pasado jueves participó de la Asamblea del directorio de YPF, en calidad de Director Titular clase A, con Acción de Oro, lugar que ocupa desde enero, y almorzó en el salón de los escudos del Ministerio del Interior con los mozos de la Jefatura de Gabinete con motivo del 1° de mayo, Día del Trabajador. Afuera, con algunos metros de distancia, la Confederación General del Trabajo (CGT) celebraba un acto en Plaza de Mayo y rechazaba la política laboral del Ejecutivo.

Con la regularización de la dinámica, y pasada la defensa de la gestión en el Congreso, que dejó una sensación de conformidad en la plana gubernamental, en el oficialismo se muestran optimistas con la pronta resolución de la causa judicial que investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de sus viajes y la adquisición de propiedades. Incluso, los más optimistas, garantizan que el funcionario saldrá “fortalecido” de la situación.

Uno de los mayores defensores es el propio Milei, que no solo bajó la orden de escoltarlo en el Congreso, en lo que configuró el primer informe de gestión del exvocero, en un accionar inédito, sino que lo defiende a capa y espada ante cada pregunta de los medios de comunicación. “El caso está cerrado, chorros, corruptos”, respondió con visible enojo a la salida de la Cámara de Diputados.

Temas Relacionados

Manuel AdorniGobiernoJavier MileiCongresoÚltimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Marco Rubio aseguró que Estados Unidos mantiene su neutralidad por las Islas Malvinas tras la controversia

Luego de la revelación de un correo interno que sugería modificar el respaldo diplomático a las Malvinas, el gobierno estadounidense negó un cambio de posición

Marco Rubio aseguró que Estados Unidos mantiene su neutralidad por las Islas Malvinas tras la controversia

El Gobierno rechaza el regreso de Venezuela al Parlasur y vuelve a enfrentarse con el kirchnerismo

Una delegación de la Asamblea Nacional venezolana reclamó su reincorporación al bloque regional, una medida que acompañan los parlamentarios de Unión por la Patria y se opone LLA. Cómo sigue la discusión y la postura de los socios comerciales

El Gobierno rechaza el regreso de Venezuela al Parlasur y vuelve a enfrentarse con el kirchnerismo

Fentanilo mortal: declaró el último imputado y podrían ampliar los procesamientos de los 13 sospechosos

Ariel García Furfaro, el principal sospechoso, expuso a lo largo de 13 horas. Habló de una campaña mediática en su contra gestada desde una IP ubicada en Rusia. La acción de los organismos de control, bajo la lupa

Fentanilo mortal: declaró el último imputado y podrían ampliar los procesamientos de los 13 sospechosos

El peronismo bonaerense debate si ir a una PASO para definir la candidatura por la sucesión de Kicillof

El tema empieza a tomar forma en medio de la dificultad para avanzar con la modificación a la ley de reelecciones indefinidas de intendentes. Algunos jefes comunales ya hablan de renovación en sus distritos

El peronismo bonaerense debate si ir a una PASO para definir la candidatura por la sucesión de Kicillof

Renunció un intendente en Neuquén en medio de una denuncia por administración fraudulenta

Luis Bertolini, jefe comunal de Plottier, envió una carta al Concejo Deliberante de la ciudad confirmando su dimisión. Denunció una “maniobra judicial y política sin precedentes”

Renunció un intendente en Neuquén en medio de una denuncia por administración fraudulenta
DEPORTES
Exclusivo: por qué Alpine cambió el chasis de Franco Colapinto y las mejoras que estrenará en el GP de Miami de Fórmula 1

Exclusivo: por qué Alpine cambió el chasis de Franco Colapinto y las mejoras que estrenará en el GP de Miami de Fórmula 1

13 frases de Coudet tras la victoria ante RB Bragantino: de la autocrítica por el juego de River a la “chapa” por los ocho triunfos

El llamativo discurso de un famoso streamer mexicano contra la selección argentina: “Ya estoy harto”

Del increíble penal de Martínez Quarta a la atajada de Beltrán: la secuencia clave en Bragantino-River Plate por la Sudamericana

El video del rapto de furia de Colidio: el golpe a la cámara cuando lo estaba filmando en la pausa de hidratación

TELESHOW
Mau y Ricky celebran su hermandad con su nuevo álbum: de los recuerdos de su infancia al regalo de bodas que le darían a Lali

Mau y Ricky celebran su hermandad con su nuevo álbum: de los recuerdos de su infancia al regalo de bodas que le darían a Lali

Ricardo Arjona llegó a Argentina para su serie de 14 shows en Buenos Aires: sonrisas, saludos y fotos con sus fans

Andrea Rincón, a flor de piel sobre el final de su amistad con Julieta Ortega: “Creo en la justicia divina”

El tremendo choque de Solange Abraham y Laura Ubfal en Gran Hermano: “Es muy injusta mi expulsión”

Gladys La Bomba Tucumana se conmovió en Gran Hermano al hablar de la muerte de su novio: “Siempre será mi amor”

INFOBAE AMÉRICA

La administración Trump se enfrenta al plazo límite legal de la guerra con Irán sin que se vislumbre el final del conflicto

La administración Trump se enfrenta al plazo límite legal de la guerra con Irán sin que se vislumbre el final del conflicto

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur entra en vigor de manera provisional este viernes

Un método con IA revela datos inéditos sobre el ADN humano y abre nuevas vías para tratar enfermedades

22 feminicidios en República Dominicana en 2026: nueve de cada 10 de las víctimas no denunció a su agresor

Giro en la justicia dominicana: El Estado deberá agotar todas las vías de búsqueda asumiendo la vida de la víctima desaparecida