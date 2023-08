Patricia Bullrich se prepara para 48 horas de señales clave dirigidas al electorado y los empresarios

Patricia Bullrich levanta su perfil para dar señales políticas y económicas

Patricia Bullrich se prepara para 48 horas de señales clave para su electorado y para el que necesita captar en las próximas elecciones: este jueves hablará ante el círculo rojo —reunido en el Council of the Americas— y poco después encabezará un encuentro con todos los diputados y senadores nacionales de Juntos por el Cambio, más los gobernadores actuales y electos de la coalición. El viernes, en tanto, mantendrá una reunión de trabajo con sus economistas para analizar la situación actual.

En su entorno confían en que la candidata presidencial de JxC recuperará la iniciativa luego del estado de shock en el que entró la principal fuerza opositora por el triunfo de Javier Milei en las PASO. El bullrichismo sigue analizando en detalle lo que votó el 30% de los argentinos al elegir al líder libertario y también evalúa cómo llegar a los 11 millones de personas que decidieron no ir a las urnas.

Bullrich tiene un problema adicional: luego de que Milei dijo que le ofrecerá a Mauricio Macri ser su “representante en el mundo” si llega a la Casa Rosada, el ex presidente —que está en Marruecos para participar del Mundial de Bridge— lo desmintió a través de uno de sus colaboradores más estrechos —Fernando de Andreis— pero él se limitó a retuitear un video en el que elogia a Bullrich por “sus valores, su coraje, su firmeza y su honestidad”, sin decir nada sobre la propuesta del líder libertario.

Patricia Bullrich participó del Congreso Internacional de Coninagro

Para los allegados a Bullrich, esa publicación en las redes “es insuficiente” para disipar las sospechas sobre algún tipo de acuerdo entre Macri y Milei. Por eso, anticipan, la candidata presidencial buscará un gesto explícito del ex mandatario sobre el tema cuando él regrese al país, a principios de septiembre. De todas formas, está previsto que Macri se sume activamente a la campaña de Bullrich.

Mientras, la titular del PRO en uso de licencia se prepara para sus 48 horas de fuertes señales políticas y económicas, en una suerte de relanzamiento de su candidatura. Un anticipo de cómo levantará su perfil se dio este miércoles cuando habló en el 6° Congreso Internacional de Coninagro, donde prometió que “habrá retenciones cero desde el día cero” e insistió en criticar la dolarización y pronunciarse en favor de un sistema bimonetario para usar el dólar como moneda de curso legal y también el peso.

La primera cita clave para Bullrich será este jueves —desde las 9— en el Hotel Alvear, donde hablará ante un selecto grupo de empresarios en el Council of the Americas, el tradicional encuentro realizado por la organización norteamericana American Society-Council of The Americas (AS/COA). También habrá discursos de Milei y de su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, mientras que Sergio Massa —quien está negociando con el FMI en EEUU— llegará al país para hablar recién a las 16.30 en la sede de la Cámara de Comercio. Horacio Rodríguez Larreta, en su primer discurso público luego de la derrota que sufrió en la interna de JxC, será uno de los que abrirá el encuentro.

Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta coincidirán en el Council of the Americas tras la foto con Luis Petri y Gerardo Morales

Siempre con la conducción de la presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas, Susan Segal, el encuentro de este año concentra una enorme expectativa por lo que dirán candidatos presidenciales como Bullrich y Milei. La ex ministra de Seguridad prepara una intervención centrada en la economía, la producción y el trabajo, según anticiparon en su comando de campaña. Quien participa de la elaboración del discurso es Alberto Föhrig, coordinador de los equipos de gobierno de Bullrich, en contacto permanente con Luciano Laspina, el economista estrella del sector.

Luego de hablar en el Council of the Americas, Bullrich viajará desde la Recoleta hasta la zona de Plaza de Mayo para liderar, desde las 10.30, en el Hotel NH, el encuentro con un centenar de legisladores, gobernadores y dirigentes de Juntos por el Cambio: habrá foto para mostrar consenso interno y volumen político, además de unas palabras para motivar al espacio antes de que comience la campaña para las elecciones generales. Ya tiene previsto referirse a los saqueos que hubo en el conurbano bonaerense y en distintas provincias: le apuntará directamente a la responsabilidad del oficialismo.

La reunión es organizada por Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO en Diputados y primer candidato en la provincia de Buenos Aires; Damián Arabia, candidato a diputado nacional por CABA y armador en el interior; Hernán Lombardi, diputado nacional y dirigente de la mesa chica bullrichista, además de Humberto Schiavoni, senador nacional del PRO, y los radicales Maximiliano Abad, candidato a senador nacional y jefe de la UCR bonaerense, y el senador nacional Luis Naidenoff.

Patricia Bullrich y Mauricio Macri

Está prevista la presencia de gobernadores de JxC como Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza); mandatarios electos como Ignacio Torres (Chubut), Claudio Poggi (San Luis) y Marcelo Orrego (San Juan) y los candidatos a gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, pero no irá Maximiliano Pullaro, el radical larretista que ganó las PASO de Santa Fe y competirá para gobernar la provincia: prometió que se hará presente a través de un video.

Para el viernes, Bullrich tiene prevista una reunión de trabajo con los economistas de su espacio, que terminará con un pronunciamiento de la candidata presidencial sobre la crítica situación económica y social. El encuentro es organizado por Laspina, uno de sus expertos en el tema de mayor confianza, pero no podrá concurrir Carlos Melconian, el principal economista de la Fundación Mediterránea, mencionado con insistencia como probable ministro de Economía de un gobierno de Bullrich.

Patricia Bullrich, con Luciano Laspina y Federico Angelini

Tanto Melconian, quien está en el exterior, como Laspina, posible presidente del Banco Central, mantuvieron contactos la semana pasada, por separado, con técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para darles su visión sobre la economía y los planes de gobierno de Bullrich.

Para la reunión del viernes, Laspina convocó a otros economistas de JxC como Alfonso Prat Gay, Hernán Lacunza, Eduardo Levy Yeyati, Marina Dal Poggetto, Martín Tetaz, Guido Sandleris y los economistas de su equipo, Guillermo Ortiz Batalla, Gabriel Lopetegui y Pablo Guidot.

El tema económico no está entre las fortalezas de Bullrich, por lo que en el sector de “los halcones” se le da mucha importancia a las conclusiones del encuentro con la candidata y, además, al posible anuncio de su ministro de Economía, que sería inminente, en una decisión que apunta en dar una señal de previsibilidad al electorado y compensar la condición de economista de Milei.

