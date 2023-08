Larroque también apuntó contra Bullrich por los saqueos en el Conurbano: “Está viendo como se cuelga en el balotaje”

El ministro bonaerense aseguró que la candidata de Juntos por el Cambio es la más beneficiada por la situación. “Llama mucho la atención que esto suceda y su discurso vuelva a potenciarse”, deslizó

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y uno de los fundadores de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, se refirió este miércoles a los saqueos ocurridos en las últimas horas en varios distritos del Conurbano y apuntó contra Patricia Bullrich por estos, a quien definió como “la más beneficiada” por los delitos de cara a las elecciones de octubre.

Fue en diálogo con El Destape Radio que el funcionario de Axel Kicillof –que siempre estuvo muy ligado a Cristina Kirchner– deslizó la sospecha de que la candidata presidencial de Juntos por el Cambio pudiera estar detrás de los robos masivos registrados en supermercados alegando que le hicieron reaparecer su discurso en un contexto donde “estaba desdibujada”.

“No podemos ignorar el contexto político. En medio de un período electoral uno naturalmente tiene que hacer inferencias. Y es muy llamativo por cómo se dio. Si hay alguien que se benefició con lo que pasó ayer es claramente Patricia Bullrich que está viendo como se cuelga en el balotaje. Le devolvió la agenda”, aseguró el dirigente.

Andrés "Cuervo" Larroque, ministro bonaerense

En este sentido, Larroque analizó que la ex ministra de Seguridad no quedó bien posicionada para los comicios generales a pesar de haberle ganado la interna a Horacio Rodríguez Larreta el pasado 13 de agosto en las PASO. Según señaló, “no fue ponderada como quería” y ahora busca darle batalla a Javier Milei, el candidato más votado en las primarias.

“Si no se resuelve la elección en la primera vuelta, hay un debate sobre quiénes van a protagonizar e ingresar a un potencial balotaje. Y por lo menos en el correr de estos días lo que se observa es que la candidata más desdibujada era Patricia Bullrich. Entonces llama mucho la atención que se den situaciones y que reaparezca este discurso y que se vuelva a posicionar esa candidata, uno no puede no hacer lecturas políticas”, subrayó el ministro de la Provincia de Buenos Aires.

También la acusó de querer debilitar al candidato el oficialismo, Sergio Massa, que fue el segundo aspirante a la presidencia que recibió el mayor caudal de votos en los últimos comicios y cuya chance de ingresar a una hipotética segunda vuelta aún está abierta.

Patricia Bullrich, candidata a presidenta de Juntos por el Cambio

“Me parece que lo que se está buscando es truncar la posibilidad y la capacidad de recomposición en materia electoral de Unión por la Patria que pueda darle una perspectiva de esperanza y expectativa al conjunto de la sociedad”, señaló Larroque.

Finalmente, se refirió a la sugerencia de la dirigente del PRO de aplicar un eventual estado de sitio para prevenir futuros saqueos. Al respecto, el funcionario dijo: “Las cuestiones sociales no se resuelven de esa manera, por eso digo que esto muestra el estado de desesperación en el cual ha caído Patricia Bullrich tratando de arañar o colgarse del balotaje de cualquier manera”.

Saqueos en Moreno

Y concluyó: “Tiene que reposicionarse frente a un electorado que no la ponderó como quería y está discutiendo por derecha con Milei, sin duda”.

Ante la ola de delitos ocurridos en las últimas horas en algunos municipios bonaerenses, la candidata de Juntos por el Cambio afirmó esta mañana: “Ley y orden. Eso es lo que se necesita. La situación del país es un verdadero desmadre”.

