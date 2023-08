Al menos 36 detenidos en la provincia de Buenos Aires por intentos de saqueo a supermercados

Los detenidos por el intento de saqueo en Escobar

Luego de un fin de semana con varios episodios de violencia en el interior de la Argentina, con casos en Córdoba, Mendoza y Neuquén, durante este martes se produjeron al menos 36 detenciones en la provincia de Buenos Aires por intentos de saqueo a comercios y supermercados. La información fue confirmada por el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

“A la noche, a última hora, cuando empezaban a cerrar centros comerciales, hubieron, diría de manera coordinada, varios intentos de robo en diferentes supermercados y centros comerciales donde actuó la policía y hay más de 36 detenidos”, explicó Berni en diálogo con C5N.

Sergio Berni confirmó que hay al menos 36 detenidos en PBA

Durante el reportaje, el funcionario de Axel Kicillof dijo que todo comenzó “durante el día con una campaña masiva en todas las redes sociales incitando a esta imagen de saqueo, un bombardeo durante todo el día pero no hubo incidentes”.

Sin embargo, con el correr de las horas de las amenazas se pasó a los hechos concretos y comenzaron a producirse los incidentes: “Son iniciaciones al robo, donde inclusive usan menores, los juntan y los incitan a que roben cigarrillos y bebidas alcohólicas”, explicó Berni.

“Estamos empezando a judicializar todo y la justicia investigará de donde salieron estos bombarderos mediáticos incitando a este tipo de robos. Por suerte la sociedad se mantuvo al margen y los que salieron a generar estos robos son personas muy puntuales”, sostuvo el funcionario provincial.

Y agregó: “Mañana tenemos una reunión con los fiscales federales y autoridades de la provincia para actuar coordinadamente para que este delito sea calificado con la mayor gravedad que son los 15 años porque es incitación al robo, e inclusive usan menores para que roben cigarrillos y bebidas alcohólicas. Vamos a ser muy fuertes con la ley y que al menos estas personas que han sido detenidas no tengan ninguna duda que van a tener para un buen rato”.

Según indicó Berni, “la policía contuvo en todos los lugares, actuó de manera rápida. Tenemos cuatro helicópteros volando permanentemente, grupos de apoyo, distintas herramientas, un helicóptero filmando a las personas, poniendo toda la tecnología al servicio del cuidado de los intereses de los bonaerenses”.

En ese contexto, distintas autoridades confirmaron dos agresiones contra locales de la cadena DIA, uno en Escobar y otro en José C. Paz. En el primer caso, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, indicó que detuvieron a seis personas, cuatro de ellos menores, por el ataque al DIA ubicado en Maquinista Savio.

“Cerca de las 19.15 horas, un grupo de jóvenes intentó entrar en forma violenta al supermercado Día de Maquinista Savio, se trata de un hecho completamente inaudito y marca a las claras que fue fogoneado por grupos políticos porque un modus operandi similar se registró en otros municipios”, posteó Sujarchuk en sus redes sociales.

Y aseguró que “en Escobar no tuvieron éxito porque efectivos de la Policía Bonaerense y agentes de Prevención Comunitaria actuaron de forma rápida y eficaz, sin lamentar heridos”. El jefe comunal de Escobar precisó que “hubo seis detenidos, cuatro de ellos menores de entre 12 y 15 años”, mientras que “otras dos jóvenes apenas son mayores de 18″.

El mensaje de Ariel Sujarchuk

Según Sujarchuk, estos jóvenes apresados “ni siquiera pertenecían al barrio ni a la localidad y no fueron a buscar alimentos, sino que fueron a buscar un conflicto orquestado desde oscuros intereses”.

El otro intento de saqueo a un local de DIA se registró en José C. Paz. Al respecto, la jueza de turno en San Martín, Gabriela Persichini, que interviene en el caso, se refirió al hecho y brindó precisiones durante una entrevista brindada al canal LN+.

“La causa está en pleno trámite y diría que las actas están en plena confección, porque esto sucedió hace unas horas. Una turba de 80 personas intentó ingresar al supermercado Día de la localidad de José C. Paz. Las puertas del local estaban cerradas porque habían rumores sobre posibles saqueos y todo lo demás. Las derribaron, ingresaron e hicieron muchos destrozos dentro del supermercado”, dio cuenta la magistrada.

La jueza Gabriela Persichini, en diálogo con LN

“La Policía llegó y tuvo que pedir refuerzos -continuó en su relato durante el diálogo con el periodista Eduardo Feinmann-. Les tiraban con botellas y con piedras, no salió ninguno lesionado por suerte. Les han tirado con todo lo que tenían y tuvieron que pedir muchos refuerzos, bajaron cinco patrulleros más y empezaron a dispersarse y a robar todo lo que había adentro hasta tanto pudieron atrapar a cuatro que ahora están aprehendidos. Ahora se están haciendo las actas”, continuó Perschini.

“Si bien es cierto que esto sería un delito en flagrancia, lo cierto es que no va a poder ser declarado de esa manera porque hay prófugos, muchos. Hay que hacer una investigación profunda de cómo comenzaron los hechos y por qué comenzaron los hechos, además de cómo se motivaron. No es normal en un robo que estén 80 personas para ingresar a un supermercado. No es normal”, insistió Persichini y sentenció: “Ya pedí los nombres de los cuatro detenidos. La calificación es robo calificado en poblado y en banda”.

Seguir leyendo: