El piquetero Raúl Castells reconoció haber incentivado saqueos: “Les estamos diciendo que se lleven lo que puedan”

El dirigente piquetero responsabilizó al Gobierno, al que denunció por recortes en comedores, y a supermercados por la suba de precios de los alimentos. “Si no lo solucionan van a ver de nuevo lo del 2001″, amenazó

El dirigente piquetero Raúl Castells reconoció en las últimas horas haber promovido los hechos de violencia contra comercios y supermercados que se registraron en las últimas jornadas en distintos puntos del país, y que en la jornada de ayer escalaron a CABA y a la Provincia de Buenos Aires. “Van a ver de nuevo lo del 2001″, amenazó el líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados.

En una insólita defensa, Castells acusó de “mentirosos” a quienes definieron los intentos de saqueos, robos y actos vandálicos como hechos delictivos: “El hecho delictivo es que el kilo de milanesa esté 4.200 pesos, que un kilo papa esté 1000 pesos, que un kilo de azúcar esté 1000 pesos, y un kilo de yerba 2000 mil pesos... digan eso en vez de insultar al pueblo de la Argentina”, sostuvo.

“Nadie está robando nada. En Mendoza, en Córdoba, en Neuquén, en Santa Fe, en Corrientes, en Chaco, en Capital Federal y ahora en Escobar, Moreno, José C. Paz, Merlo, San Martín, Moreno y Mar del Plata la gente está saliendo a buscar comida, y si no encuentra comida nosotros, que estamos convocando a esto, les estamos diciendo que sin robar plata, ni romper nada, se lleven lo que puedan aunque sea para canjear por comida”, admitió Castells este martes por la noche en declaraciones a Crónica.

Te puede interesar: Aníbal Fernández anunció la creación de un comando unificado contra los saqueos y se despegó de los dichos de Cerruti

Tras haber confesado en vivo, al dirigente piquetero le repreguntaron si desde su espacio estaban promoviendo los intentos de saqueos y contestó: “Sí, hombre”. “El Gobierno ha quitado los alimentos a todos los comedores escolares y comunitarios desde hace 3 meses”, justificó y amenazó al Poder Ejecutivo Nacional: “Les avisamos a los funcionarios que no sean tontos, que no tiren la soga así, entreguen los alimentos y esto se soluciona en 24 horas. Si no lo solucionan van a ver de nuevo lo del 89, lo del 2001, y lo del 2013, lo van a ver de nuevo...”.

“No aceptamos que digan que son ladrones los vecinos, las amas de casa, la gente de los barrios, y demás que están saliendo en todo el país. Es un insulto que los traten de ladrones en vez de decir que los ladrones son los del Gobierno que robaron los alimentos que tenían que entregar y los dueños de los hipermercados que aumentaron los precios”, insistió Castells, quien compitió en las PASO como precandidato a presidente del Movimiento Izquierda Juventud Dignidad.

“Nadie va a ir ningún cementerio a enterrar a un hijo por desnutrición, si el gobierno y los hipermercados con los precios arrinconan al extremo que no hay nada de comida, entendemos que cuando el hambre es la ley la rebelión es justicia”, agregó y anticipó una manifestación el próximo jueves a la que asistirán “miles de personas que quieren alimentos”.

Te puede interesar: Al menos 56 detenidos en la provincia de Buenos Aires por intentos de saqueo a supermercados

Los detenidos por el intento de saqueo en Escobar

El Gobierno denunció que hay grupos que buscan incentivar saqueos

Antes de las declaraciones de Castells, desde Casa Rosada habían adjudicado los “actos delictivos” a grupos que buscan “incentivar” conflictos. “Alguien lo está incentivando, buscando alguna alternativa que nada tiene que ver con un saqueo, que es una vocación de generar un conflicto”, había señalado a la prensa el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández.

“Nosotros desde la semana pasada tenemos detectado algún intento de armar a través de WhatsApp hechos de alguna característica y los hemos seguido en algunas provincias”, dijo. Y agregó: “Son actos delictivos para traer más confusión y generar conflicto; no hay otra cosa; no han sido saqueos, buscan provocar una acción para llamar la atención”.

En medio del conflicto, el candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, comparó los incidentes con los “saqueos que veíamos en el 2001″. “Pobreza y saqueos son dos caras de la misma moneda. La Argentina no resiste más este modelo empobrecedor que se sostiene por la fuerza de quienes viven a costa del esfuerzo de los argentinos de bien”, escribió el ganador de las PASO.

Luego del mensaje de Milei, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, responsabilizó al dirigente opositor por lo ocurrido y aseguró que “las imágenes que están circulando en las redes son falsas, publicadas en cuentas que claramente son seguidores o empleados” del economista liberal.

Horas más tarde, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, confirmó que solo en su jurisdicción se detuvieron a lo largo de la jornada a 56 personas por los robos e intentos de saqueos.

Seguir leyendo: