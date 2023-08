Jaime Durán Barba: “Los políticos no se dan cuenta que hay una nueva sociedad distinta”

Jaime Durán Barba

El triunfo de Javier Milei, tan sorpresivo como la derrota de Horacio Rodríguez Larreta; Patricia Bullrich ganando la interna de Juntos por el Cambio; y la performance de Sergio Massa como candidato a presidente y a la vez ministro de Economía de un país donde la misma se encuentra en estado crítico con una inflación por encima del 100% fue objeto de análisis del consultor político ecuatoriano, Jaime Durán Barba.

Que Milei se haya impuesto a nivel país sin estructura, sin fiscales, con antecedentes negativos en las elecciones provinciales que se llevaron a cabo a lo largo del año, sin el clásico “aparato” de la política; que Juntos por el Cambio haya perdido tanto apoyo y que el oficialismo se posicionara tercero no impresiona al ex asesor de Mauricio Macri.

“No estoy sorprendido, es exactamente lo que ha pasado con otros países de América Latina si vemos a Boric, a Castillo, a Lasso, a Petro... son todos outsiders no apoyados por ningún partido, sin ninguna estructura. La elección de ayer desmiente esto que la estructura es tan fundamental”, manifestó Barba en diálogo con Luis Novaresio (LN+). Personajes como los mencionados y Milei “son estos candidatos de fuera del sistema que ganan de manera sorpresiva porque representan un voto contrario al sistema simplemente” y pueden ser “de derecha y de izquierda”.

Para Durán Barba el resultado de las PASO del último domingo no asegura el triunfo de Milei en las generales

En el caso argentino, no considera que el respaldo al líder libertario condense el “voto bronca”, más bien expresa el “fastidio” popular. “La gente de la sociedad del internet la mayoría está fastidiada con esta nueva sociedad que está en nuestros bolsillos, en el celular, en la casa... Los políticos no se dan cuenta que ya llegó y hay una nueva sociedad distinta, en que los valores son diversos, la relación entre los padres y los hijos no es la de antes, tampoco la relación entre los alumnos y maestros, o de los curas con los feligreses. El sentido de autoridad se reventó, la gente se vincula no a través de partidos ni organizaciones religiosas sino directamente”, analizó.

En contra posición, “las viejas ideas” de la guerra fría “de una época en la que se luchaba por el comunismo y la democracia, por cosmovisiones enormes. Todo eso se acabó”.

Para Durán Barba el resultado de las PASO del último domingo no asegura el triunfo de Milei en las generales pero lo deja “cerca” de la Casa Rosada: “No hay duda que va a la segunda vuelta, hay que ver con quién. Cuando un candidato viene de abajo y produce una sorpresa como esta todos sus votantes se consolidan porque sienten que han ganado, es absurdo que piensen por otro candidato”, agregó descartando la migración del sufragio hacia Juntos por el Cambio o el oficialismo.

“Las encuestas detectaban algo en Argentina y en el resto de América Latina: la mayor parte de la gente dice que quiere nuevos partidos, nuevas gentes, quieren un cambio que no significa que quieran el mismo cambio”, continuó.

Bullrich y Larreta, ganadora y perdedor de la interna de Juntos por el Cambio (REUTERS)

Frente a las polémicas y cuestionadas propuestas de Milei, el consultor ecuatoriano sostiene que “nadie lee los programas de gobierno de los candidatos” y que “la política y las elecciones son sentimientos”.

Incluso poniendo el foco en el 31% de electores que se abstuvieron de participar este domingo, señaló que “es toda esta gente que siente que la sociedad actual no funciona, que los líderes actuales no representan y además no quieren ser representados”. “Los que se abstuvieron es más fácil que voten por Milei porque no eran partidarios de Juntos por el Cambio o del gobierno, tienen bronca con todo”, opinó.

Durán Barba ve “muy difícil” que Milei pierda la elección. No obstante, JxC y Unión por la Patria “deberán tener una campaña muy sofisticada técnicamente para ganar”. Al candidato de La Libertad Avanza “lo votan por enojo no por opción ideológica”.

Sobre Juntos, manifestó que perdió “esa imagen de cambio” que ahora “representa” Milei”. “Juntos dejó de ser ‘por el cambio’; tiene que recuperar esa esencia”, planteó y criticó los discursos de campaña de Bullrich y de Larreta, y referentes del espacio, que “amenazan con tomar medidas la primera semana, bajar los subsidios y todo porque la situación es tan crítica que tenemos que vivir una época de pobreza y ajuste”. “El elector no espera que el político le diga que es incapaz de darle felicidad”, fundamentó.

Al respecto de la derrota de Larreta, vio como “su principal error” fue “intentar hacer política a la antigua” sacándose fotos con dirigentes, siendo parte de la interna porteña entre Jorge Macri y Martín Lousteau, proponiendo sumar a Juan Schiaretti a la coalición: “Cometió el error de hacer mucha política, él tenía una carta de presentación magnífica con su trabajo en la Ciudad”.

De cara a las generales “Patricia debe lograr el apoyo de todos los de Juntos por el Cambio que en la campaña se fueron diferenciando bastante. Ahora hay que unificar eso y tratar de avanzar hacia otros sectores. Sería absurdo avanzar hacia los que votaron por Milei”, advirtió.

“El triunfo de Milei puede venir simplemente por la inercia de la bronca, lo de Patricia debería ser mucho mas pensado e investigado como están viendo a ella y a JxC y como hace para comunicar un mensaje de optimismo hacia el futuro”, consideró.

“Desgraciadamente en Juntos por el Cambio hubo demasiada pelea interna, demasiado ruido”, agregó.

Sergio Massa, candidato a presidente del oficialismo

Por otra parte, que Unión por la Patria haya salido tercero “y que esté la posibilidad de que no llegue a segunda vuelta es una derrota histórica descomunal”, algo “insoportable” para el peronismo. Durán Barba también percibe “el fin del kirchnerismo” y lo sustenta en que Juan Grabois “sacó solo el 5%”: “Pensé que iba a tener más votos con una campaña muy ideológica, izquierdista, muy cristinista... para Cristina es bien grave”.

“Kicillof es una ultima patada de ahogado” para el kirchnerismo. “El peronismo que estuvo tantos años con un pie encima ahora va a retomar su espacio y va a haber un peronismo con Massa y gente de otro sector con gente que no fue guerrillera y tampoco quiere serlo”, declaró Durán Barba.

En este marco sugirió que Massa debe “superar el ambiente meramente peronista” y “conectar con la gente común, comunicarse con sentimientos y menos intentos de racionalizar la situación económica que explique lo que explique es incomprensible”.

En cambio, vio en los libertarios “la aparición de una nueva fuerza como fue en su momento la aparición del PRO”.

“La gente está votando en contra de los políticos y de sus formas, desde el ‘90 las ideologías fueron cayendo y ya no existen. Viene un señor que tiene hijos perros es sensacional, es distinto”, agregó entre risas.

A diferencia de los candidatos de Juntos, “Milei no ofrece hacerle un ajuste a la gente, él dice que el ajuste es a la política”.

No obstante dijo que no se siente “atraído” por “un candidato que es tan violento, que siempre insulta y siempre grita”. “Prefiero gente más pacífica al frente de los países. Pero por otro lado creo que hay una demonización excesiva de él, usando sus costumbres personales, que son cosa de cada uno. No me meto en la vida privada de los demás”, opinó.

Entre otras definiciones, Durán Barba se refirió al avance tecnológico que considera configurará una nueva sociedad en los próximos años. “Durante el próximo gobierno va a perder el empleo al menos el 50% de los argentinos porque las maquinas ya aparecen. Las tareas repetitivas van a volar por los aires”. Pese al escenario apocalíptico que anticipó, señaló que “en los países donde hay mas robots e inteligencia artificial hay menos desempleo”. “La gente perdió sus ocupaciones tradicionales pero surgen nuevas ocupaciones”, concluyó.

Seguir leyendo: