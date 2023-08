Video: ovacionado por los vecinos, así fue el emotivo voto de Esteban Bullrich en Junín

Esteban Bullrich fue a votar y fue ovacionado por los vecinos (Video @Pablo Petrecca)

El ex senador de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich (54), viajó este domingo a emitir su voto a una escuela de la localidad de Agustina, en el partido bonaerense de Junín, donde fue recibido por el intendente, Pablo Petrecca, y ovacionado por los demás votantes, fiscales y autoridades de mesa del establecimiento.

El ex ministro de Educación, quien desde hace más de dos años lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), llegó a votar cerca de las 11 de la mañana en compañía de su hijo mayor —Agustín—, una asistente y un enfermero. Minutos más tarde salió con el sobre en la mano y lo depositó en la urna. Tras emitir su voto, Bullrich dio unas palabras de agradecimiento y manifestó que volverá en dos meses para las elecciones generales.

“Me gusta muchísimo venir al pueblo. Los abrazo con el alma y, por favor, ¿me dejan sacarme una foto con todos? Nos vemos en octubre. Gracias de corazón por todo. Que Dios los bendiga”, dijo a través de “Háblalo”, la aplicación creada por Mateo Salvatto que facilita el habla de los que tiene dificultad en su comunicación. El momento quedó registrado en un video que el intendente de Junín publicó en sus redes sociales. “Emociona hasta las lágrimas ver el compromiso de este gran hombre. Es un ejemplo de vida, de resiliencia, de lucha, de patriotismo. ¡Junín te quiere Esteban Bullrich!”, escribió Petrecca.

Agustina es una localidad del norte de la provincia de Buenos Aires situada en el partido de Junín, donde el ex senador fijó su domicilio en 2017, en un campo familiar vecino al pueblo, cuando se postuló como senador nacional por la provincia de Buenos Aires.

Con ayuda de su hijo mayor, Esteban Bullrich, colocó el sobre en la urna

“Votar es el mayor acto de rebeldía”

En la previa de las PASO, el ex senador utilizó sus redes sociales para pedir a los argentinos se acerquen a las urnas. “Este domingo vayamos a votar, por favor”, pidió en un mensaje, que acompañó con un video. “Estoy muy emocionado de poder ir a votar este domingo. No quiero perder la capacidad de asombrarme ante la posibilidad que nos da la democracia de elegir de quienes nos gobiernan”, arrancó.

En tal sentido, sostuvo: “Aunque yo pertenezco a una generación que siempre ha podido votar, no me olvido que hubo muchos momentos de nuestra historia en los que no se pudo y nunca fueron mejores, al contrario, no solo retrocedimos como sociedad, sino que además perdimos muchos compatriotas en esos tiempos de oscuridad”, agregó.

“Por eso te quiero pedir a vos que vayas a votar. Yo voy a hacer 600 kilómetros en total para ejercer mi derecho cívico. Y vos, que estás dudando o ya decidiste no ir, te pido que lo pienses bien: votar es el mayor acto de rebeldía que podemos hacer, es una acción revolucionaria. También puede ser un voto de protesta o de bronca”, destacó el ex senador de Juntos por el Cambio.

En los últimos segundos del video, Bullrich agregó: “A 40 años de haber recuperado la democracia, nosotros los políticos estamos en deuda con ustedes, los argentinos, pero esa no es razón para darse por vencido. No ir a votar es rendirse y dejar que las estructuras pagas nos dominen, que las minorías ganen peso. Rebelate, sumate a la revolución de la democracia. Andá a votar, por favor. Yo no me rindo”.

El pasado 26 de mayo se estrenó el emotivo documental que cuenta la vida de Esteban Bullrich (Nicolás Stulberg)

Una biopic

Hace poco más de dos años, Esteban Bullrich fue diagnosticado de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva. “Los nervios dejan de transmitir. El cerebro manda órdenes pero los músculos no responden. La cabeza funciona perfecto, sos muy consciente de cada cosa que va pasando”, explicó en una oportunidad Bullrich.

Meses más tarde, el 9 de diciembre de 2021, Bullrich renunció a su banca en el Congreso por sus problemas de salud. “No hay hombres imprescindibles, hay actitudes imprescindibles. Esta decisión la tomo con todo el dolor del mundo”, dijo entre lágrimas.

Al año siguiente, el ex senador creó la Fundación que lleva su nombre y se convirtió en un referente de la lucha contra la enfermedad. En mayo pasado, precisamente el día de su cumpleaños número 54, presentó “Mi vocación de servicio está intacta”: un documental que cuenta su biografía en el cine del Centro Cultural San Martín.

El largometraje también resalta la importancia de “Uque”, esposa, compañera de vida y sostén de Bullrich, y también de sus cinco hijos, Luz (20), Margarita (18), Agustín (14), Lucas (11) y Paz (8). Además, se desarrolla su paso de la actividad privada a la función pública, así como el estilo de gestión que desplegó en su paso por el Ministerio de Educación porteño y, luego, en su homólogo a nivel nacional.

