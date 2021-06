Cómo es Háblalo, la app argentina que usa Esteban Bullrich para hablar con su hija de 6 años

Esteban Bullrich es senador nacional de Juntos por el Cambio

Esteban Bullrich, senador nacional de Juntos por el Cambio, confirmó hace un mes que tiene Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que le provoca parálisis muscular y le afecta el habla. En el marco de una entrevista que le hicieron Ernesto Tenembaum y María O’Donnell para CNN, contó cómo vive con esta situación y los cambios que ha hecho en su vida. En este contexto contó que utiliza la aplicación Háblalo, desarrollada por el argentino Mateo Salvatto, para comunicarse con su hija de 6 años y ayudarla con las tareas escolares.

“Ella está enojada, porque no me entiende muchas veces. Me olvido y hablo rápido, antes me emocionaba, lloraba porque ella no me entendía. Ahora uso una aplicación que es de un argentino, Mateo Salvatto, se llama ‘Háblalo’, la uso con ella para hacer la tarea, por ejemplo”, contó.

Háblalo, aplicación desarrollada por Mateo Salvatto

De qué se trata la aplicación

La aplicación Háblalo es 100% gratuita y fue diseñada para asistir a personas con discapacidades o dificultades que afectan a su comunicación. Háblalo funciona como una multiherramienta que, sin conexión a internet, logra una comunicación fluida en situaciones cotidianas, en más de 50 idiomas.

“Al ver que la estaba usando Esteban Bullrich la sensación no solo mía sino del equipo fue increíble. Sentimos Mucha emoción”, dijo Mateo Salvatto en diálogo con Infobae.

En 2016, al terminar la secundaria en la escuela ORT, Salvatto decidió realizar un proyecto inclusivo con el objetivo de buscar una solución para los alumnos sordomudos de su madre, que es docente de lenguaje de señas

“La aplicación tiene 145 mil usuarios activos y estamos trabajando muchísimo en mejoras de todo tipo, más que nada para personas con cero motricidad y baja visión. Estamos trabajando nuestro servicio corporativo para que más organizaciones de todo el país y Latinoamérica pueda sumarse y ser inclusivos con sus clientes en los locales a la calle, y los estados y las oficinas públicas”, destacó.

La aplicación comenzó a ser desarrollada en 2016, en el marco de un proyecto escolar

La app tiene un conversor de texto a voz y viceversa, para facilitar la comunicación entre personas con dificultades auditivas, visuales u otro tipo de discapacidades. El sistema lee en voz alta el texto que escribe el usuario. Además, si la persona tiene dificultades auditivas también puede leer en la pantalla, convertido a texto, el audio de lo que han dicho quienes lo rodean.

Además, tiene atajos con opciones de acceso rápido para expresar estados de ánimo, compartir información sobre acciones o ubicación. También cuenta con pictogramas para facilitar la comunicación en el caso de personas que no están alfabetizadas.

Mateo Salvatto, creador de la aplicación Háblalo

Se pueden establecer contactos de emergencia y acceder a una serie de opciones dentro del menú de configuración que es muy intuitivo. Además, en el marco de la pandemia, se añadió información útil vinculada a cuidados útiles para prevenir o cuidarse del COVID-19.

“Estamos trabajando a full y lo de Esteban no es más que una motivación para seguir trabajando. Esto nos confirma que el camino que estamos recorriendo es el correcto para mejorar la calidad de vida de las personas en Argentina y Latam”, concluyó Salvatto.

