Video: paso a paso, cómo funciona la Boleta Única Electrónica que se usará para votar en CABA

Adrián González, vocero del Instituto de Gestión Electoral

Las PASO del próximo 13 de agosto serán atípicas para los porteños. Por primera vez, por una decisión política de Horacio Rodríguez Larreta, en la ciudad de Buenos Aires habrá elecciones concurrentes y la ciudadanía votará con un sistema para los cargos nacionales -Presidente y Vicepresidente, Diputados y Parlasur- y uno distinto para los locales -jefe de Gobierno, legisladores y comuneros.

Una de las novedades será que habrá dos urnas y que el elector deberá ingresar dos veces al cuarto oscuro. La otra, aunque el sistema se utilizó en 2015, será la Boleta Única Electrónica, que se usará para el comicio porteño. En diálogo con Infobae, Adrián González, vocero del Instituto de Gestión Electoral, explicó paso a paso cómo se deberá sufragar y respondió las denuncias sobre que la maquina puede ser hackeada para adulterar votos.

— Expliquemos paso a paso cómo va a ser el sistema de Boleta Única Electrónica en la Ciudad de Buenos Aires.

— Para las categorías locales, que es jefe de Gobierno, diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y miembros de las Juntas Comunales estamos trabajando con el sistema de Boleta Única Electrónica. Al ser una elección concurrente, en la misma fecha que las elecciones nacionales, va a haber boleta de papel, pero van a estar en un biombo en un extremo del aula. Entonces qué va a hacer el elector. El elector, como en cualquier elección, va a hacer la consulta al padrón. Vas a tener una misma escuela, una misma mesa, una misma fila. Una vez que ingresaste, le vas a dar tu documento a la autoridad de mesa. La autoridad de mesa te va a dar un sobre. Vas a ir detrás de un biombo. Atrás del biombo vas a elegir boleta de papel tus categorías nacionales. Vas a ir a la mesa, particularidad que la mesa va a tener las dos urnas, va a tener la urna nacional y la urna local. Vas a introducir tu elección dentro de la urna nacional y ahí la autoridad de mesa te va a entregar ésta Boleta Única Electrónica para que te puedas acercar a otro extremo del aula y te vas a encontrar con la máquina.

La máquina te cuento cómo funciona. Vos ingresas la boleta y tenés dos formatos, votar por agrupación política o votar por categoría. Agrupación política es lo llamado lista única. O sea, votas en realidad todas las categorías juntas. Y si no votas por categorías que es el famoso corte de boleta que encima la máquina al ser intuitiva también te lo muestra ahí.

— Hagamos una prueba.

— Votamos por categorías. La primera categoría que se despliega en la máquina es la categoría jefe o jefa de Gobierno ¿sí? Entonces acá vamos a seleccionar Horizonte Nuevo, primera categoría. Vamos a la segunda. Así te va llevando el dispositivo. Diputados/diputadas de la Legislatura porteña. Acá en este caso el elector tiene la posibilidad de votar en blanco, que está previsto. Y acá vamos a los representantes de la Junta Comunal. Pero suponete que quedé en la duda y digo a ver, quiero volver atrás. Vuelvo atrás. Voy a volver a iniciar. Ves que es bastante sensitivo y es rápido. Otra vez, jefe de Gobierno. Elegí miembros de la Legislatura y representantes de la Junta Comunal y digo acá sí mi voto va a ser en blanco.

Entonces, el último tramo de la pantalla te muestra las categorías con la elección que vos hiciste en cada caso. ¿Estoy de acuerdo? Aprieto imprimir. ¿Tengo una duda también? Me voy para atrás. Y ahí vuelvo. Estoy conforme con mi voto, con mi elección. A partir de ahí lo puedo ver en pantalla, se va imprimiendo la boleta. Cuando la retiro tengo impresa mi elección. ¿Lo puedo chequear en la máquina? Sí. Vos tenés acá la parte del chip, lo vuelvo a ver en máquina. Lo voy a doblar. Me voy a acercar a la autoridad de mesa que va a chequear previo el corte de troquel que sea la boleta oficial indicada, solamente a los efectos de chequear la boleta muestro el troquel. Introduzco en la urna local y a partir de ahí ya está el voto válidamente emitido.

Leandro Santoro, Jorge Macri, Martín Lousteau y Ramiro Marra, los principales precandidatos a jefe de Gobierno porteño

— Otra de las grandes dudas que hay es el riesgo de que pueda ser hackeado el sistema. ¿Cuáles son las seguridades que da la máquina?

— Mira, primeramente es muy importante destacarlo, esto no es voto electrónico. El voto electrónico son sistemas donde los dispositivos tecnológicos, por llamarlos de alguna manera, almacenan datos. Esta máquina no almacena datos, esta máquina empieza a ser operativa a partir de que se le introduce un DVD, un CD, donde te hace navegar sobre el formato de la oferta electoral. No está conectada a internet. Ni siquiera en este momento la tenemos conectada a 220, tiene dos baterías que son de una duración aproximadamente de 12 horas. O sea, es un sistema que es 100% fiable. Nunca ha sido hackeado ni el sistema ni el sistema operativo que es un sistema operativo cuasi externo. Por lo tanto la oferta electoral está garantizada a los efectos de garantizar la pureza del sufragio.

— ¿Y la función del chip cuál sería?

— A ver, es muy pertinente tu pregunta. Recordemos que el cuarto oscuro, el concepto que nosotros tenemos siempre de cuarto oscuro acá va a ser un cuarto oscuro móvil para categorías nacionales, ese biombo donde van a estar atrás las boletas de cargos nacionales y la pantalla que va a estar en otro extremo. Vos antes de salir, antes de esta boleta ingresarla en la urna de la categoría local, tenés posibilidad de arrepentirte en el trayecto desde la selección de tu oferta hasta ingresar el voto lo podés hacer tranquilamente. Le decís a la autoridad de mesa discúlpame, la verdad que no estoy de acuerdo, en presencia tuya se rompe la boleta, te dan una nueva y podés volver a sufragar. No así si te retiraste ya del cuarto oscuro porque ya el voto está válidamente emitido.

— ¿Cómo se registra el voto nulo, impugnado y recurrido?

— Las consideraciones legales están previstas en este sistema porque el voto nulo puede ser que una persona cuando hizo su selección, imprimió, hizo una tachadura, enmienda, borroneó todo, la escribió. Bueno, después las autoridades judiciales posterior al recuento provisorio determinan si ese voto va a ser válido o no, por lo tanto está previsto. El voto de identidad impugnada también está previsto, que eso lo pueden hacer las autoridades partidarias cuando están ahí que dicen ‘no’, impugno la identidad del elector. Todos esos supuestos, como en todo sistema electoral, lo prevé la adopción de este dispositivo. El dispositivo opera en este supuesto para entregar una boleta con las ventajas que tiene el sistema que básicamente son estas: por un lado nunca vas a tener faltante de boletas. Nunca. Ahorro de tiempo porque los fiscales partidarios en realidad no tienen ya la necesidad de ingresar a ese cuarto oscuro a ver si faltan boletas o no. Siempre va a estar la oferta electoral, siempre. Y por el otro lado el tema del recuento. Porque el sistema de recuento vos una vez que como autoridad de mesa ingresas a la urna, sacaste todas estas tarjetas, después lo que haces es como bien vos me decías que tiene el chip, el chip sirve para hacer el conteo en máquina. Sin perjuicio de que lo podés hacer manual lo podés hacer en máquina y te tira después la máquina el resultado de esas boletas.

— Y se puede votar en blanco.

— Totalmente.

— Para todas las categorías.

— Para todas las categorías está dispuesto ahí. Para todas las categorías lo podés hacer.

