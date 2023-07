Los intendentes no descuidan los votos de Juan Grabois y lo escoltan en sus recorridas de campaña

Juan Grabois junto a Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda

El precandidato a presidente de Unión por la Patria, Juan Grabois, también acelera su campaña para disputar la Primaria del peronismo contra el ministro de Economía, Sergio Massa y hace hincapié en los municipios del conurbano, donde los intendentes peronistas suelen recibirlo sin mayores condicione. Reconocen que los votos que obtenga el líder social también irán a su propia elección, en un escenario donde hoy por hoy el precandidato Massa mide menos que lo que acumulan los propios jefes comunales.

Es en este contexto que Grabois recorre por estos días el conurbano bonaerense. Este miércoles estuvo en Avellaneda con el intendente kirchnerista Jorge Ferraresi, que a diferencia de otras elecciones esta vez se posiciona enfocado en su elección distrital. Sin embargo, el jefe comunal y ex ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, no dudó en mostrarse con Grabois.

Ambos dirigentes, junto a la Secretaria de Integración Socio Urbana del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Fernanda Miño, recorrieron Villa Tranquila e Isla Maciel. El rol de Miño para lo que es la campaña de Grabois es fundamental, ya que desde su área de gestión hace de puente con varios intendentes de distintos puntos del país y suele acompañar al precandidato presidencial en sus recorridas.

“La boleta de Avellaneda es la misma que lleva a Axel, Wado, Máximo y Ferraresi, y así se repite en todo el país”, planteó Grabois. La idea de que los intendentes acumulan tanto los votos de Massa como los del líder de Patria Grande es una de las claves para explicar el acompañamiento de los jefes comunales a las recorridas que viene haciendo el precandidato.

En Avellaneda también planteó que “lo único que cambia es el pedacito donde la gente tiene que elegir si quiere las caras de (Sergio) Massa y (Agustín) Rossi o la de Grabois y (Paula) Abal Medina. En esa elección, cada voto que nosotros juntemos, ganemos o perdamos, va a ser un grito de rebelión contra la resignación y la injusticia”

Grabois en Mercedes con el intendente Juan Ustarroz y Fernanda Miño

En las últimas semanas, también estuvo en Luján donde lo recibió el intendente Leonardo Boto; en Mercedes con Juan Ustarroz; en Quilmes con Mayra Mendoza en una actividad de la que también participó la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar -de La Cámpora, al igual que Mendoza y de reconocida afinidad con Grabois-; en Pilar con Federico Achával y en Ituzaingó con Alberto Descalzo donde recorrieron el Polo Productivo del distrito de la Primera sección electoral.

Una similar de actividad compartió Grabois con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Fue la semana pasada en Berisso, donde también se hizo presente el intendente Fabián Cagliardi. Como ocurre con los intendentes, Kicillof también aglutina tanto los votos de ambos precandidatos presidenciales, aunque -como ocurre con el grueso de la dirigencia de UP- se inclina en traccionar más la campaña de Massa que la de Grabois, pese a buscar el equilibrio.

Con Axel Kicillof; el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi y la candidata a vicepresidenta, Paula Abal Medina

En el equipo de campaña del líder social advierten que habrá más recorridas por el conurbano y junto a los intendentes. La presencia en los distritos de la Tercera sección electoral también impacta en una lógica y objetivo electoral. Es que al cierre de listas, Patria Grande logró la candidatura a senador provincial por la Tercera sección del diputado nacional, Federico Fagioli, que este año vence mandato en el Congreso. Fagioli está en quinto lugar de la lista de UP al Senado bonaerense. Una ubicación expectante. En la elección del 2019, el entonces Frente de Todos, consiguió seis lugares en esa categoría.

Este viernes, Grabois estará de recorrida en la provincia de Córdoba y en los próximos días será el turno de la ciudad de Rosario. Las últimas elecciones en la ciudad santafesina le cayeron en gracia. El candidato de Rosario Sin Miedo, Juan Monteverde, se impuso por sobre Roberto Sukerman, quien era la apuesta del Jefe de Gabinete de la Nación y compañero de fórmula de Massa, Agustín Rossi, dentro de la interna del Frente Juntos Avancemos; es decir del peronismo. Rosario Sin Miedo es un frente que integran Ciudad Futura, Patria Grande, Movimiento Evita y otras organizaciones.

La campaña de Grabois combina recorridas por el territorio y presencia en los medios; además de intervenciones desde sus redes que en los últimos días levantaron vuelo y azuzaron a la interna de UP. El dirigente busca confrontar con Massa o al menos, como plantea, condicionar su eventual programa de campaña o gobierno en caso de que el ministro de Economía gane la interna. Sin embargo, dice que él se va a terminar imponiendo.

Sergio Massa junto a Agustín Rossi y la cúpula de la CGT (foto: Nicolas Stulberg)

Una de sus últimas apreciaciones con golpe de efecto fue haber cuestionado a Massa -aunque sin nombrarlo- por su presencia en La Rural. “Ningún político de nuestro campo debe ir a banquetear con los amos de la oligarquía, a competir a ver quién les da más concesiones, mucho menos con los que han trabajado contra la patria grande y especulan con el alimento de nuestro pueblo en una Argentina con el 60% de niños bajo la línea de pobreza y una inflación del 115%”, planteó.

La respuesta de parte del Frente Renovador no tardó en llegar. El director del Banco Provincia y dirigente renovador, Sebastián Galmarini, le contestó: “Muchos ya no tenemos dudas que trabajas para que gane Juntos. Estás en tu derecho, pero no todos tienen que saberlo. No tenés ninguna chance de ganar: ni la PASO, ni mucho menos la elección general. Sepan que votarlo, es darle la chance de volver al macrismo”.

Según el dirigente de Patria Grande su precandidatura no tiene como fin la contención del votante kirchnerista que podría no inclinarse por Massa, sino está “para condicionar al sistema político y a un futuro gobierno de Unión por la Patria”. En declaraciones a C5N le dijo a Massa que “si queres que nuestra gente te milite y vote va a haber un programa de Techo, Tierra y Trabajo, las negociaciones con el Fondo van a ser con otro criterio; o sea nosotros estamos para condicionar. Se va a defender el legado y se la va a defender a Cristina”.

La defensa hacia la figura de la vicepresidenta también son credenciales que lo acercan a intendentes, como por ejemplo el caso de Mayra Mendoza en Quilmes. Pese a recibirlo en sus distritos, los intendentes prácticamente no intervienen en la interna que Grabois le plantea a Massa. Tampoco lo hace Kicillof.

