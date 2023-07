Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli encabezaron una recorrida de campaña en La Matanza: “Acá vamos a ganar”

El dirigente bonaerense, Toty Flores, acompañó a los precandidatos a presidente y gobernador, en la recorrida de campaña

Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli encabezaron una visita al partido de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, en la que se mostraron optimistas de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto. “Vamos a ganar porque los matanceros no aguantan más promesas que no se cumplen”, el precandidato a presidente de Juntos por el Cambio.

“La sociedad no aguanta más vivir de esta manera. Tiene miedo a toda hora y en todo momento, en todo lugar. Es hora de cambiar esto”, agregó Santilli, precandidato a gobernador de Buenos Aires. Ambos forman parte de la lista que competirá frente a Patricia Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio.

Durante su paso por La Matanza avanzaron en los barrios de Ramos Mejía, Laferrere, Virrey del Pino y La Tablada. Junto a ellos se mostraron los precandidatos a intendentes en el distrito, Héctor “Toty” Flores y Josefina Mendoza, y el precandidato a diputado nacional, Miguel Ángel Pichetto.

La inseguridad fue eje de las declaraciones de Larreta durante la actividad de campaña. “Los matanceros quieren un cambio, no aguantan más de vivir con inseguridad, con una educación pública destrozada, sin un servicio de salud digno cerca de sus casas. No aguantan más la falta de agua y promesas y promesas que no pasan y, por eso, estoy convencido de que se van a animar a cambiar”, señaló.

Santilli, en tanto, hizo foco en el mismo eje, entendiendo a la seguridad como el principal reclamo de los bonaerense en general y los matanceros en particular. “Piden seguridad, trabajo y futuro para sus hijos, que significa una educación de calidad y que puedan tener los 180 días de clases en la provincia. Eso significa también que haya luz, que haya gas en las escuelas, estufas en invierno y ventiladores en verano. La sociedad no aguanta más vivir de esta manera. Tiene miedo a toda hora y en todo momento, en todo lugar. Es hora de cambiar esto”, sostuvo.

Además, respondió sobre un eventual plan de seguridad en caso de llegar a la gobernación: “Primero, tener la decisión política de enfrentar al delincuente, al delito, al narcotráfico, en dos dimensiones. Una es la del narcotráfico y ahí hay que ir con los cuerpos de élite de la fuerza de seguridad más la justicia. Y después, con el narcomenudeo, que es el que avanza en tu barrio, hay que poner a toda la Policía en la calle y respaldarla”.

Santilli, Larreta y Flores, durante la caminata por los barrios de La Matanza

Toty Flores, dirigente local ex diputado nacional de Juntos por el Cambio, dijo a su turno: “hay una sensación de hartazgo con lo que pasa, no quieren vivir más así”. En esa línea bregó por “un cambio certero y duradero con Horacio en la Presidencia y Diego en la gobernación de la provincia”. “No queremos la decadencia que ha generado el kirchnerismo, enfrentado a los ciudadanos y a las familias. Queremos paz, tenemos una enorme fe de que vamos a ganar La Matanza”, cerró Flores.

La recorrida comenzó con un café en la vía pública, con una caminata por el centro de Ramos Mejía y otra desde la Plaza Ejército de los Andes hasta la avenida Rojo, para tomar contacto con los vecinos.

Tras ello, Larreta y Santilli estuvieron en el barrio a bordo de los 050, los autos que llevan a los vecinos de Laferrere a las zonas donde los servicios de transporte público no llegan. Además, almorzaron con los choferes en el barrio Luján y recorrieron el Centro de Trasbordo Metrobus La Matanza, que se encuentra en estado de abandono. Durante estas actividades estuvo también el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, y la precandidata a intendente de La Matanza de UCR Evoluciona, Josefina Mendoza.

“Estamos seguros que La Matanza puede cambiar. Necesitamos un gobierno que se encargue de la seguridad, educación y salud. Y sabemos que con el Colo Santilli en la provincia y Horacio en la Nación vamos a poder llevar adelante un gobierno local que tenga el respaldo necesario y la voluntad política de llevar esa agenda adelante. Un gobierno que le haga la vida más fácil a la gente y no que se la complique”, aseguró Mendoza, precandidata a intendente en La Matanza de Juntos por el Cambio.

Larreta cerró la recorrida reflexionando sobre la manera en que cree que se puede romper la hegemonía del peronismo en la zona. “Hablando con la gente y mostrándole que ese peronismo, hoy kirchnerismo, ha generado la inseguridad. Que el kirchnerismo que gobierna es el que generó la situación que hoy vive La Matanza. Hablando de frente. Mostrando los problemas pero, sobre todo, mostrando que se puede cambiar. No tenemos que contarles cuáles son los problemas porque ellos los sufren”. Y añadió: “Con un equipo diverso, con experiencia, trabajo. Los matanceros los ven, somos gente de palabra”.

