Elecciones en Santa Fe: Larreta y Bullrich juegan el primer set de la interna presidencial en una provincia clave

Este domingo son las PASO en Santa Fe

Juntos por el Cambio (JxC) vivirá el domingo la elección más electrizante antes de las PASO del 13 de agosto. Por la magnitud política de la provincia y el alcance nacional que adquirió la disputa local, la contienda interna de la coalición en Santa Fe acaparará el centro político del fin de semana. A medida que se avecina la votación nacional, la tensión entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich escala. Ambos nacionalizaron cada comicio subnacional para capitalizarlo políticamente. Con esta trastienda, la votación de los santafesinos se leerá en clave nacional.

La interna provincial entre los radicales Carolina Losada y Maximiliano Pullaro también alcanzó en los últimos días niveles de alta tensión política. Más lejos en los sondeos, también competirá la socialista Mónica Fein, cuya participación también será relevante, porque puede disputar el voto de un electorado que compita contra uno de los otros dos contendientes de JxC.

La senadora nacional tiene el respaldo de Bullrich y de Mauricio Macri. En el radicalismo cuenta con el apoyo de Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, y Luis Naidenoff, senador nacional formoseño (y su actual pareja). Mientras que el legislador santafesino es impulsado por Rodríguez Larreta, Martín Lousteau y una parte del radicalismo nacional.

Horacio Rodríguez Larreta y Maximiliano Pullaro

En JxC consideran que el ganador de la PASO, entre Losada y Pullaro, puede convertirse en septiembre en el nuevo gobernador de Santa Fe. El peronismo tiene una PASO entre tres candidatos, donde el senador Marcelo Lewandowski, que selló un pacto político con el actual gobernador, Omar Perotti, aparece como el favorito para salir airoso de la interna oficialista.

La oposición evalúa que un triunfo en la tercera provincia con más electores del país será crucial para la elección presidencial. En ese escenario, Bullrich, con Losada, y Larreta, con Pullaro, aspiran a que su aliado provincial se imponga para sumar una foto triunfal de volumen político.

En las últimas semanas, la campaña santafesina cobró virulencia. Losada se inclinó por una estrategia centrada en ataques contra Pullaro. La senadora se mantiene firme en la postura de diferenciarse del ex ministro de Seguridad provincial y lo cruza en cada declaración que hace.

Patricia Bullrich, Carolina Losada y Federico Angelini en Santa Fe

Pullaro, en cambio, prioriza la difusión de propuestas y trata de neutralizar los dardos de Losada. El dirigente confía en que hará una diferencia con el respaldo de la estructura radical de Santa Fe, que le da territorialidad en departamentos clave para la elección.

La estrategia política de Losada generó distancia con Rodríguez Larreta. El jefe de Gobierno porteño discrepa con los “modos” que adoptó la senadora durante la campaña y cerró filas detrás del legislador santafesino. “El cambio a las trompadas no es lo que quieren los argentinos. La gente de Losada ha convertido la campaña de Santa Fe en agresiones y descalificación permanente”, manifestó un armador del larretismo.

De hecho, Rodríguez Larreta le confirmó a Pullaro que el domingo estará en su búnker de campaña, en Rosario, sea cual fuere el resultado de la Primaria. Viajará acompañado por Martín Lousteau, mentor político del candidato desde el plano nacional.

Mauricio Macri y Carolina Losada en una recorrida de campaña en Santa Fe

Por el campamento de Bullrich aún no confirmaron la presencia el domingo. No obstante, la ex ministra de Seguridad volverá a estar en la provincia el jueves. Llegará a Rosario para respaldar a Losada y a Angelini y ser la figura estelar del cierre de campaña.

En el equipo político de Losada evalúan que el espaldarazo de Bullrich y Macri les da impulso electoral. Al mismo tiempo, reconocen que la ex ministra tiene buenos números en Santa Fe respecto a Larreta. Pero no cuentan con certezas respecto a que pueda transferir todo su caudal en votos hacia Losada. “Esta semana necesitamos lograr que todo el votante que empatiza con Patricia la elija a Carolina el domingo”, explicó un dirigente de JxC que frecuenta a Bullrich.

Dentro de la geografía política local, Losada considera clave hacer una buena elección en Rosario, la ciudad capital, Rafaela y Esperanza. En tanto, Pullaro considera que puede ser fuerte en Reconquista, el sur provincial y lograr una buena performance en Rosario.

Maximiliano Pullaro, precandidato a gobernador de Santa Fe

A nivel nacional, en JxC interpretan que las elecciones provinciales responden a una lógica local que no traducen linealmente el futuro de la batalla presidencial. Sin embargo, tanto Larreta como Bullrich buscarán capitalizar el eventual triunfo de su respectivo socio político en Santa Fe.

El alcalde porteño evalúa que una foto con Pullaro triunfal le ofrece una vidriera para enfatizar su discurso de diálogo, consenso y no agresión. En contraste, si se impone Losada, Bullrich resaltará que triunfó una candidata que empatiza con sus significante políticos predilectos: “coraje” y “fuerza”.

La moneda está en el aire.

