Maximiliano Pullaro: “Metí presos a todos los narcos de Santa Fe y lo voy a volver a hacer”

Pullaro habló sobre las acusaciones de Carolina Losada y dijo que después de las internas va a convocar a todos para ganarle al kirchnerismo

“La única relación con los narcos es que yo los metí presos a todos en Santa Fe. Y lo voy a volver a hacer”. El precandidato a gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, rechazó las sospechas que planteó su rival en la interna de Juntos por el Cambio, Carolina Losada, y advirtió que “el adversario a vencer es el kirchnerismo y el mal gobierno de Omar Perotti”.

A una semana exacta de las PASO, la provincia -el tercer distrito con más electores, después de Buenos Aires y Córdoba- es epicentro de una de las internas más encarnizadas de JxC, que aquí se llama Unidos para Cambiar Santa Fe. Reproduce en cierto sentido el mismo esquema del ámbito nacional: un gobierno deslucido y una oposición que dirime una primaria que luce, a priori, como final anticipada.

Se enfrentarán dos dirigentes que representan a sectores que exceden los límites de la provincia. A Pullaro lo respalda el jefe de gobierno y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta; el radicalismo orgánico que encabeza el precandidato a vicepresidente y titular del partido, Gerardo Morales, y el líder de la línea Evolución, y precandidato a la sucesión porteña, Martín Lousteau. Detrás de Losada está la otra protagonista central de la interna nacional de JxC, Patricia Bullrich, el ex mandatario Mauricio Macri, y el radicalismo identificado con Alfredo Cornejo, conocido como “Grupo Malbec”. En la interna también participa la socialista Mónica Fein, ex intendenta de Rosario.

“El desafío que hay en la provincia de Santa Fe es pelear en serio contra el narcotráfico. Me duele que usen los mismos argumentos que utilizan las organizaciones narcocriminales, porque ellos saben que si soy gobernador -como lo voy a hacer- se les termina todo y vuelven a la cárcel”, afirmó Pullaro en una entrevista en los estudios de Infobae.

Y mencionó, una por una, las bandas narco que terminaron tras las rejas durante su gestión como ministro de Seguridad, entre 2015 y 2019. “Los Monos, Alvarado, Los Funes, los Camino, organizaciones muy violentas y que eran intocables, fueron detenidos por mí Policía. Entiendo que quien no vive en la provincia de Santa Fe o que hace muchos años que no está, no conozca algunas cosas”, afirmó.

“No es una chicana política, es una realidad. (Losada) eligió durante 30 años vivir en otro lugar, entonces hay un proceso en la historia, fundamentalmente en la seguridad, que les cuesta comprender. Es santafesina, pero no vivió la mayor parte de su vida en la provincia”, agregó y recordó que en las últimas elecciones, en 2021, Losada hizo campaña con él y elogió su gestión como ministro de Seguridad.

Otros tiempos. Otra campaña. Maximiliano Pullaro y Carolina Losada, cuando no eran rivales.

Pullaro dio sus explicaciones sobre la escucha que menciona Losada en la que habla con un comisario que luego fue condenado por vínculos narco y también por un ascenso a otro uniformado. Sobre ambos temas el ex ministro dio sus aclaraciones y advirtió: “Yo no tengo muertos en el placard. Gestioné 3.000 millones de dólares y no tuve ni una denuncia penal en 4 años”. Más allá de estos cruces de alto votaje, adelantó que el 17 de julio, al otro día de las PASO, “va a convocar a todos” los integrantes de para encarar las elecciones generales del 10 de septiembre. “El adversario es el kirchnerismo y el mal gobierno de Omar Perotti”, dijo.

La entrevista a Pullaro en los estudios de Infobae

-Carolina Losada, que es su rival en las elecciones está planteando acusaciones muy duras y sospechas de algún tipo de relación o de vínculo con policías y con gente del narcotráfico ¿qué responde?

-Duele, porque Carolina Losada hace dos años atrás cuando a mí me faltó para triunfar en la interna de Juntos por el Cambio el 0,7% vino a mi oficina, me pidió que la acompañe, viajamos juntos por la provincia. En infinidad de notas habló de la referencia mía en Seguridad Pública, que conmigo construía su proyecto de seguridad. Ayudé a que ella pueda tener un triunfo, como corresponde dentro de Juntos por el Cambio, porque era importante que Juntos por el Cambio le arrebatara la mayoría legislativa al kirchnerismo, y ahora porque tenemos una disputa electoral cambió en seis meses lo que pensaba sobre mí. Creo que hay mucho oportunismo y digo algo: en política no vale todo, en una campaña no vale todo, como en la vida no vale todo.

Entrevista completa a Maximiliano Pullaro por Facundo Chaves

-¿Ahora tiene usted relación con narcos?

-Con los narcos la relación fue que los metí presos a todos en la provincia de Santa Fe. Yo metí presos a Los Monos, yo metí preso Esteban Lindor Alvarado, metí preso a Camino, yo metí preso a los Funes, metí preso a los Romero, y metí preso al zurdo Villarroel. Todos narcos que, hasta antes de que llegara yo, en la provincia de Santa Fe eran completamente intocables, y en mi gestión fueron todos presos.

-Ella y también su compañero de fórmula, Federico Angelini, mencionan escuchas en las que está usted conversando con policías que terminaron presos y condenados por narcos.

-Yo fui ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, obviamente hablaba con todos los comisarios o con muchos comisarios que había en la provincia de Santa Fe por cuestiones operativas, por el trabajo cotidiano que se llevaba adelante. Ser ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe implica un trabajo arduo, de 6 de la mañana a 11 de la noche. Obviamente que hablaba, pero ellos hacen mención a dos casos: a un policía que en un concurso de ascenso, que no ascendió por decisión mía, y hacen referencia a otro caso de un comisario que terminó preso condenado por narcotráfico…

-El ex comisario Alejandro Druetta.

-Sí, Druetta, condenado a 10 años, por una causa que fue del 2007 al 2009. Fui ministro de Seguridad desde el año 2015 hasta el 2019, con lo cual hay una tergiversación de los tiempos y de los hechos para intentar dañar mi figura. Pero nosotros tenemos que mirar hacia adelante, el desafío que hay en la provincia de Santa Fe, que es pelear en serio contra el narcotráfico. Me duele también que usan los mismos argumentos que utilizan las organizaciones narcocriminales, porque saben que si soy gobernador -como lo voy a hacer- el 10 de diciembre se les termina todo y vuelven a la cárcel.

Organizaciones narcocriminales que hace dos meses me amenazaron disparando contra un banco y diciendo “Pullaro dejá de hablar de los narcos”. Después de que aquí estuve con vos charlando y hablamos de lo que eran los pabellones de alto perfil y de lo que sucedía. Los datos, las operaciones que han hecho, las fake news que hacen las organizaciones criminales en la provincia de Santa Fe para que yo no sea el próximo gobernador, porque tienen claro cuál va a ser mi política de seguridad, lamentablemente son utilizadas por mis adversarios internos. Duele, pero tengo el cuero curtido para seguir adelante.

Macri fue a hacer campaña por Carolina Losada en Santa Fe

-Losada planteó también que ella “no tiene muertos en el placard”. ¿Usted los tiene?

-Ninguno, fui el que detuvo a todas las organizaciones narcocriminales de la provincia de Santa Fe. Le voy a dar unos datos. Yo administré 3.000 millones de dólares en el Ministerio de Seguridad, no sólo que no tengo ninguna causa, no tuve una sola denuncia de corrupción durante cuatro años, ni ninguna denuncia penal. La función pública se lleva adelante con ejemplaridad, pero hay lugares difíciles de la función pública. Es fácil hablar desde afuera.

Ser ministro de Seguridad de Santa Fe, con la violencia que hay, con la narcocriminalidad que hay, con la Policía que tenemos -que tenemos que mejorar- debe ser el cargo más difícil que hay en la República Argentina. Es fácil hablar desde afuera y marcar el error a quien fue el único que, con ejemplaridad, pudo conducir la policía durante cuatro años y mostrar resultados sumamente positivos e importantes. Porque la reducción de la violencia fue a la mitad en mi gestión, violencia que aumentó al doble dos años después.

-Le pido que le hable al rosarino, al santafesino en general, porque escucha a un candidato y escucha a otra candidata decirse estas cosas.

-Yo no, disculpe. Yo en ningún momento respondí con ninguna agresión, con ninguna descalificación a ninguna persona del frente político de Juntos por el Cambio, de Unidos para Cambiar Santa Fe. Yo solamente llevé claridad a hechos con los cuales pretenden desprestigiarme. Pero en ningún momento respondí ningún ataque, porque no creo que sea productivo atacarnos o desprestigiarnos, porque el adversario que tenemos enfrente es el kirchnerismo, es el justicialismo, es el gobierno de Omar Perotti.

-¿Todas estas discusiones se pueden cerrar, se pueden resolver, se pueden dejar atrás después de las PASO?

-Hay un objetivo político importante que es derrotar al mal gobierno de Omar Perotti y gobernar bien la provincia de Santa Fe y que Santa Fe aporte al cambio que se necesita en el orden nacional. Y eso es muy, pero muy importante. El día 17 de julio, después de las elecciones, voy a convocar a todos quienes participaron de la interna de Juntos por el Cambio, de Unidos para cambiar Santa Fe, para que juntos derrotemos al kirchnerismo y derrotemos al candidato de Omar Perotti, que es Marcelo Lewandowski.

Tengo claro cuál es el objetivo: el objetivo es ganar y gobernar bien la provincia de Santa Fe, con lo cual yo miro hacia adelante y convocaré a todos.

El senador peronista Marcelo Lewandowski es el candidato a gobernador del peronismo que competirá contra Pullaro o Losada

-Estuvieron haciendo campaña Mauricio Macri y Patricia Bullrich con Carolina Losada. ¿Lo perjudica esto?

-No. Con Patricia Bullrich yo trabajé muy bien mientras fui ministro de Seguridad con ella. Tenemos una historia de haber trabajado conjuntamente, de haber reducido el delito en la provincia de Santa Fe, y hay muchos espacios que me acompañan en mi candidatura y que acompañan también a Patricia Bullrich.

-¿No lo perjudica que estén haciendo campaña?

-La campaña es provincial y los ejes son provinciales. Qué vamos a hacer con la seguridad de la provincia de Santa Fe, qué vamos a hacer con la Educación de la Provincia de Santa Fe, qué modelo productivo estamos mirando para la provincia de Santa Fe. Cuáles son las principales obras de infraestructura que tenemos que hacer en la provincia y por qué. La campaña es provincial.

-Usted tiene apoyo y tiene una referencia con Horacio Rodríguez Larreta. ¿Esto es correcto?

-Mi vicegobernadora fue una propuesta de Horacio Rodríguez Larreta y yo trabajo en el espacio Evolución que lidera Martín Lousteau, que espero que sea el próximo jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

-¿Es todo parte del mismo paisaje? Lo que está pasando en Santa Fe, lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, lo que pasa en la pelea nacional.

-Pero no hay que cruzar las líneas nunca. A nosotros y a mí en particular, durante toda esta campaña, obviamente uno se ve tentado cuando hay cosas que uno siente que son injustas, pero no hay que cruzar nunca la línea, no?

-¿Qué es cruzar una línea?

-Intentar desprestigiar. Lo importante es que el electorado se centre en propuestas, en ideas, en perfiles y en carácter. De quién tiene que gobernar y llevar adelante es un trabajo importante en la provincia de Santa Fe. Nunca agrediría o hablaría mal o intentaría desprestigiar a un candidato de mi espacio político. Menos a alguien que hice campaña, que le pedí que me acompañe, que viajé. Eso hablaría mal de mí ¿no le parece? Es lo que está sucediendo, de nuestro lugar, ningún dirigente de nuestro espacio político ha dado un concepto negativo sobre el resto de los candidatos.

Las PASO en Santa Fe

-Vamos ya a la cuestión provincial, a la elección y a sus propuestas, después de hablar de esto ¿Cómo está la provincia de Santa Fe hoy?

-Muy mal. En materia de seguridad hemos retrocedido terriblemente. Fíjese que teníamos en el 2019, 146 homicidios y a esta altura tenemos ya más de 146 homicidios en la Ciudad de Rosario. El año pasado se duplicó la cantidad de muertos en la provincia de Santa Fe y se cuadruplicó el hurto y el robo en la provincia de Santa Fe.

En materia de educación estamos muy mal. Hubo un retroceso significativo, se tomaron dos normas que a mi criterio son grandes retrocesos. Se puso la no repitencia y ahora los chicos, estudien o no estudien, vayan o no vayan, pasan de año. Se les sacó el poder a los docentes de evaluar.

Hoy, un docente que enseña todo el año una materia como Lengua, en lugar de poner la nota tiene que consensuar con el profesor de educación física, porque pertenecen a la misma área. Entonces los docentes están desempoderados en la provincia de Santa Fe y esto hizo que los chicos en las pruebas Aprender del número cuatro o cinco pasen a estar entre las siete peores provincias. Si usted mira hoy la cantidad de días de clase, ya Mendoza nos saca 15 días de clases en lo que va del año. El año pasado tuvimos 146 o 147 días de clase, después hubo un complemento de 15 días más, pero estamos muy mal en materia de educación, en materia de salud también, porque hubo una desinversión muy importante. Y en materia de infraestructuras también.

El gobernador Omar Perotti

-¿Y las propuestas sobre estas cuestiones? El tema de la educación me interesa, sobre todo.

-Primer decreto, vamos a terminar con la no repitencia, eso iguala para abajo. Vamos a devolverle poder a los docentes para que puedan evaluar la materia que dan, algo que parece tan obvio que en la provincia de Santa Fe hoy no está. Vamos a trabajar muchísimo en la formación docente continua, en la capacitación de los docentes, vamos a trabajar en la infraestructura escolar. El año pasado 250 escuelas no tuvieron gas y por eso no tuvieron clases. Vamos a garantizar los 180 días de clase, que lo fijan la ley. Las paritarias van a empezar en enero y no van a empezar sobre marzo, que hacen que siempre perdamos cuatro o cinco días de clase, o más en algunos casos. Y vamos a invertir en educación y vamos a hacer eficientes.

Con algunas cuestiones, que aunque parezcan básicas, las vamos a llevar adelante. Que los chicos salgan completamente alfabetizados de séptimo grado, que hoy no sucede y que podamos incorporar también las nuevas tecnologías al sistema de aprendizaje. El mundo, cada año y medio, duplica la información y el conocimiento, con lo cual, se necesita que la educación se aggiorne a los tiempos que están corriendo.

-Hablamos mucho sobre el tema del narcotráfico vinculado a la cuestión política y a la discusión.

-Triste, triste, porque tendríamos que estar hablando de otras cosas.

La lucha contra los narcos

-¿Cómo se lucha contra los narcos? ¿Cuáles van a ser las dos o tres medidas que va a aplicar para luchar contra el narcotráfico, si gana, a partir del 10 de diciembre?

-A mí me tocó detener a todas las organizaciones criminales de la provincia de Santa Fe y fui muy duro con el narcotráfico y con la narcocriminalidad. Vamos a retomar las investigaciones complejas. Hace tres años y medio que no se detiene, no se desmantela, no se desestructura ninguna organización criminal en nuestra provincia y eso es grave porque las mismas toman mayor poder y cometen delitos más complejos.

En segundo término vamos a controlar la cárcel: vamos a controlar las cárceles provinciales, donde los narcos y los sicarios no pueden estar mandando lo que sucede afuera. Porque, lamentablemente, para controlar la calle lo hacen con más violencia de la que tenían inicialmente. Tiene que haber un control del Servicio Penitenciario.

-¿Y cómo sería en los hechos?

Pabellones de alto perfil, primer punto. Yo los había construido en el año 2018.

-¿Incomunicados?

-Los jefes narcos y los sicarios estaban incomunicados. Solamente tenían contacto con sus abogados a través de un vidrio resistente, contacto físico con un familiar cada 15 días después de requisas profundas que llevaba un grupo especial, monitoreo las 24 horas y, por supuesto, sin teléfono celular. Esos pabellones de alto perfil que me costaron muchas amenazas en ese momento, los vamos a volver a llevar adelante y lo vamos a implementar, porque se dejaron de implementar la primera semana que asumió el gobernador Omar Perotti. Y después sacar la policía de la calle.

-¿Esta Policía que tiene tantas sospechas?

-Por supuesto. Esta Policía, que el 98% de los hombres y mujeres de la provincia de Santa Fe de la Policía son buenos, son honestos, son nobles. Viajan 600 kilómetros para brindarle seguridad a sus vecinos, para cuidar la vida y los bienes, porque mayoritariamente son hombres y mujeres del norte de la provincia de Santa Fe. Esta Policía que yo respaldo, que yo banco, y que lo voy a seguir haciendo, porque es la única manera de resolver los problemas de seguridad.

Decime un solo país en el mundo, uno solo, que haya logrado resolver los problemas de inseguridad sin la Policía.

La entrevista a Maximiliano Pullaro en los estudios de Infobae

-¿Hay un compromiso efectivo para pelear contra los narcos de la policía o hay una connivencia o una convivencia?

-¿Sabe con quién detuve a Los Monos? Con la Policía de la Provincia de Santa Fe. ¿Sabe con quién detuve a Esteban Lindor Alvarado? Con la Policía de la Provincia de Santa Fe. ¿Sabe con quién detuve a Los Funes? Con la Policía de la Provincia de Santa Fe. ¿Sabe con quien detuve a los Camino? Con la Policía de la Provincia de Santa Fe. ¿Sabe con quién detuve a los Romero? con la Policía de la provincia de Santa Fe.

Porque la inmensa mayoría de estos hombres son buenos. Le voy a contar una anécdota: cuando lo detuvimos a Esteban Lindor Alvarado, intocable, intocable, fueron tres hombres de las Tropas de Operaciones Especiales, en contacto solamente conmigo en ese momento.

Esteban Lindor Alvarado tira el teléfono cuando es detenido -estaba en Río Tercero- lo tira a un lago. Un policía se mete, dos lo detienen, se mete y por 20 minutos saca el teléfono del lago. Recupera el teléfono, hacemos un traslado casi de película -porque teníamos miedo de que atenten contra la vida de este narcotraficante- pero nuestra responsabilidad como Estado era también cuidarlo en ese momento que su vida no corriera peligro y además era importante la información.

Ese teléfono, por orden de dos fiscales, lo mandé a desbloquear a Estados Unidos. Viajó un policía con el teléfono, en el bolsillo, porque no había tiempo. Llegó en el día 27, en el día 30 se borraban todos los mensajes. Ese teléfono abrió La Caja de Pandora en la provincia de Santa Fe y se supo mucho de por qué no habían sucedido y porque habían crecido las organizaciones durante tanto tiempo. Esa es mi Policía y con esa Policía yo voy a resolver los problemas de seguridad.

-Una de las cosas que planteó Losada fue que cada vez que llegaba a las autoridades del Ministerio de Seguridad de Santa Fe que iba a haber un allanamiento, cuando llegaban no había nadie.

-No es real, no es real. Sino no hubiésemos detenido. Hay mucha inconsistencia. Le repito: Los Monos, Alvarado, los Funes, Los Camino, organizaciones muy violentas, fueron detenidos por mí Policía. Hay inconsistencias y yo entiendo que quien no vive en la provincia de Santa Fe o que hace muchos años que no está no conozca algunas cosas.

-¿Habla de Carolina Losada?

-Sí, pero no es una chicana política, es una realidad. Eligió durante 30 años vivir en otro lugar, entonces hay un proceso en la historia, fundamentalmente en la seguridad, que les cuesta comprender y les cuesta comprender a muchos. Te voy a dar un dato: si ellos no creen que con esta Policía se resuelve el problema, el problema va a empeorar, va a empeorar.

-Demos un paso atrás…

-No hay que criticar a la Policía. No hay que golpear como se golpea a la Policía. Hay que ser específico: “este policía, aquel policía”, no generalizar sobre la Policía. La Policía de Santa Fe es una Policía que ha dado respuestas en momentos difíciles. Conmigo tuvimos 272 homicidios en el 2014 y en el 2019 tuvimos 146 homicidios. Es una Policía que cuando se la conduce da respuestas.

-Usted recuerda que tiene 30 años que no vive en la provincia. ¿Esos 30 años que vive en Buenos Aires la desconectó de lo que está pasando en la provincia?

-Es indudable que no tiene, no tiene… yo viví toda mi vida en la provincia de Santa Fe, trabajé toda mi vida en la provincia de Santa Fe -en el sector público y en el sector privado- recorrí la provincia de Santa Fe toda mi vida y conozco lo que sucede. No es una crítica, es alguien que claramente es santafesina, pero que no vivió la mayor parte de su vida en la provincia de Santa Fe, es una realidad. Vos no podés conocerla en profundidad, podés querer, pero no podés conocer en profundidad algo que estuviste alejado.

Messi y el desafío de Los Monos

-En el homenaje de Maxi Rodríguez en la cancha de Newell’s hubo una bandera desplegada de Los Monos.

-Sí, lo cual fue una demostración muy clara del poder que tiene esa organización criminal en este momento. Si hubiera conducción de las fuerzas de seguridad, del Ministerio de Seguridad te puedo asegurar que eso no sucedía, porque hay un protocolo de requisa de los estadios y cualquier bandera que pueda significar una provocación a la hinchada rival o a la sociedad no puede aparecer en un partido. Y una bandera de 40 por 40 que apareció, claramente hizo y demostró que el operativo de seguridad fracasó. Y fracasó porque no hay una conducción política, porque no hay funcionarios de la política del Ministerio de Seguridad conduciendo a la Policía de la Provincia de Santa Fe.

Así fue el despliegue de la bandera en la popular Sur del Estadio Coloso Del Parque "Marcelo Bielsa". En el encabezado tenía un desafío: “Nosotros estamos más allá de todo”

-¿Si apareció una bandera de Los Monos, estuvo Messi en peligro?

-No. Entiendo que no, que el operativo de seguridad, que existieron cápsulas, que las cápsulas estuvieron.

-Si apareció una bandera así…

-Yo en un momento tuve dos jefes de la barra brava de Newell’s muertos balazos y tomé una decisión, que fue tomar la popular con la Policía de la Provincia de Santa Fe. Una decisión inédita, pero yo les demostré el peso del Estado en ese momento. Dije “miren, ustedes no van a mandar, acá manda el Estado, acá mando yo”. Y durante cinco o seis partidos no hubo detrás del arco de Newell’s, detrás del arco local, no hubo nadie de la hinchada, estaba la Policía que yo conducía. Esos son los mensajes que tiene que dar el Estado cuando es provocado por estas organizaciones criminales.

-Porque al haber metido una bandera con esa provocación, como usted la denomina, podrían haber metido cualquier otra cosa.

-Yo no soy ministro de Seguridad, pero cuando yo estuve eso no sucedió en ningún momento.

-¿Y qué reflexión hace sobre lo que pasó con la balacera que tuvo la familia política de Messi?

-Fue esclarecida por fiscales que trabajan muy bien en este momento. Fue producto de una disputa que tenían organizaciones criminales entre sí, que también querían generar caos y disturbios en la ciudad de Rosario.

-Hubo tres muertos en Rosario en tres horas esta última semana. ¿Por qué está pasando esto?

-Porque la Policía se retiró de la calle en la ciudad de Rosario, porque fue muy maltratada, porque fue provocada por el gobierno de Omar Perotti. Tuvo un ministro que le fue muy mal, que dijo que la Policía eran todos narcos, que eran todos burros, que eran todos chorros, que eran todos corruptos. Y el gobernador se lo permitió.

Marcelo Saín fue ministro de Seguridad de Omar Perotti y fue echado de su cargo

-¿De Marcelo Saín está hablando?

-Sí. Si a mí me sucedía eso, o si me sucede eso con el ministro de Seguridad que designe dura dos minutos y vuelve de una patada acá porque hay que defender la institución policial si querés combatir el delito. Ahora si querés liberar, provocar a la institución policial, mostrarte como rebelde, si querés, pero el problema va a empeorar, como empeoró en la provincia de Santa Fe. Hoy la Policía no confía en este gobierno y al no confiar en este gobierno, no le responde a este gobierno.

-¿No se involucran?

-No. Y en lugar de estar en la calle previniendo, trabajando, están dentro de las comisarías y nadie está controlando eso. ¿Por qué sucede esto? Porque la Policía se retiró.

-¿Es tierra de nadie?

-Yo trabajé mucho para sacar la Policía a la calle y tenía en Rosario entre 180 y 240 móviles, las 24 horas con 10.000 identificaciones por día que hacían. Y eso es la misma policía que hoy tiene entre 30 y 60 móviles y que no hacen ninguna identificación en calle. Bueno, eso es conducción política, es involucramiento en las políticas de seguridad, eso es plan de seguridad, eso es saber qué hacer y con quiénes hacerlo.

-Es decir que vincula la cantidad de muertos a que la Policía no está haciendo nada.

-No. Que el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, que el gobernador, no están conduciendo las unidades policiales operativas que tiene que estar en calle para llevar adelante una política preventiva. De mí, de Maximiliano Pullaro no va a escuchar críticas a la Policía de la Provincia de Santa Fe, porque yo el 10 de diciembre voy a asumir y voy a tener esta Policía, y con esta policía voy a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia.

-Hablemos de las propuestas de cara a las PASO

-La provincia de Santa Fe es el campo y es la industria. Lamentablemente tenemos un gobierno nacional populista que se lleva los recursos de Santa Fe y los vuelca en el Conurbano bonaerense a través de planes, subsidios, con punteros, con barones. El año pasado mi provincia aportó el 13,6% de la torta del presupuesto nacional, somos el 8% de la población y solamente volvió a la provincia de Santa Fe el 6,2%, menos del 40%.

Necesitamos obras de infraestructura vial, energética. Necesitamos un plan para que exploten los puertos de la provincia de Santa Fe y exploten nuestra industria y nuestro campo. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Te voy a dar algunos datos: somos el 17% de la carne de la República Argentina, nos cerraron las exportaciones de carne. Somos el 85% del biodiésel de la República Argentina, bajaron el kirchnerismo el corte de biodiesel. Somos el 80% del aceite de soja, nos aumentaron las retenciones al aceite de soja. Somos la provincia por naturaleza que debería administrar la Hidrovía, por Santa Fe salen el 70% de todos los cereales de la República Argentina, y pusieron a un barón del Conurbano a administrar la Hidrovía.

Entonces para que explote el sistema productivo de la provincia de Santa Fe se necesita mucho carácter del gobernador que viene para cambiar este esquema populista en el orden nacional y apostar un modelo productivo. Cuando eso suceda, que yo sea gobernador, acordate que en cuatro años vamos a estar hablando que Santa Fe está liderando el cambio en la República Argentina.

-¿El cambio de la mano de Larreta o de la mano de Patricia Bullrich?

-De Juntos por el Cambio, primero. Al sector que pertenezco tenemos una afinidad y Horacio nos está apoyando muchísimo y funcionarios de Horacio nos están apoyando en la provincia de Santa Fe y compartimos muchas políticas que se llevan adelante en la ciudad de Buenos Aires y entendemos que se necesita mucha gestión y programas. A veces hablar o diagnosticar gestión y programa para resolver los problemas, pero lo que quiero es que Juntos por el Cambio gobierne en la República Argentina y hoy tiene dos candidatos.

Espero que uno de esos dos sea el próximo presidente de la República, más allá de mis preferencias, que son personales porque claramente muchas personas que me acompañan y que me apoyan adhieren a la candidatura de Patricia también.

Seguí leyendo