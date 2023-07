Atípico cierre de campaña para las PASO en Santa Fe: entre el temor por la seguridad en las escuelas y el rechazo a ser autoridad de mesa

Un móvil policial custodia la escuela Nuestra Señora de Itatí de Rosario (Imagen de archivo / Alan Monzón/Rosario 3)

Hasta los datos típicos de cualquier previa electoral están variando en Santa Fe. El próximo domingo se realizarán las elecciones primarias para elegir a los candidatos de todos los partidos en cinco categorías provinciales: gobernador, diputados, senadores, intendentes y concejales o presidentes comunales. Pero entre los detalles finos de organización de los comicios se filtran ahora los datos duros de la inseguridad.

La preparación de la logística de cualquier comicio repara esta vez en cuestiones que en elecciones anteriores parecían resueltas de antemano y que formaban parte de las crónicas previas habituales, como la de hablar de la veda, el horario del escrutinio provisorio y de cuándo se conocerán las primeras tendencias válidas de resultados.

Sin embargo, esta vez se habla menos de eso y de cierres de campaña y actos de los candidatos que de garantizar la seguridad en las escuelas y de asegurar la presencia de las autoridades de mesa, que en esta ocasión parecen más reacias que siempre a participar.

La realidad de la provincia marcada por la inseguridad se hizo presente el primer día hábil de la semana previa a la elección con el homicidio a balazos de dos mujeres, en dos hechos distintos ocurridos entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, que elevaron la cifra de homicidios en el departamento Rosario a 154 en lo que va del año.

Mientras, el gremio que agrupa a los docentes alertó para que se asegure la custodia de las escuelas para los días previos y durante el acto comicial. Es que temen que se usen las escuelas, como ya ha venido pasando, como objetivo para llamar la atención con balaceras y mensajes intimidatorios en medio de la disputa narco.

Al mismo tiempo, desde la Secretaría Electoral a cargo de la organización del comicio se lanzó también un llamado de intimación urgente a las autoridades de mesa que todavía no confirmaron su participación en la carga pública para la que fueron convocados. No es un dato menor, se necesitan más de 24 mil personas, en su mayoría docentes, y el 35% de los convocados ya se excusó de participar, por lo que se abrió un registro de voluntarios, mientras se espera saber a cuántos habrá que reemplazar ya que otros muchos todavía no respondieron a la convocatoria.

Ya se sabe que habrá seis mil policías provinciales afectados a la seguridad y que el escrutinio se iniciará alrededor de las 20 y se extenderá hasta las 2 de la mañana, aunque podría haber una tendencia de los resultados poco antes de la medianoche.

Carolina Losada y Maximiliano Pullaro disputarán la interna de Juntos por el Cambio en la provincia de Santa Fe

La actividad de los candidatos

Por su lado, los candidatos siguen con su actividad habitual de campaña. En algunos casos incluyen recorridas y principalmente la difusión de sus propuestas y opiniones en medios y la distribución de volantes en la vía pública.

No habrá demasiado que esperar esta última semana de campaña, que además se superpone con la difusión en los medios de la campaña oficial para las PASO nacionales para elegir candidatos a presidente y diputados nacionales.

Los medios de la provincia se ven así inundados de publicidad en la que se superponen los candidatos para las dos elecciones, en un inesperado aumento a la confusión que de por sí representa que haya spots para por ejemplo para cada uno de los 13 candidatos a gobernador, las 30 listas para diputados provinciales, los 19 a intendente de Rosario y las 54 para concejales de la misma ciudad.

Te puede interesar: Santa Fe, el último gran test electoral antes de las PASO nacionales que concentra la atención del PJ y de Juntos por el Cambio

Los principales candidatos tienen actividad diversa, especialmente los dos que disputarán la postulación a gobernador del frente opositor “Unidos”, donde se concentrará la principal atención de la PASO del domingo.

Carolina Losada privilegia aparecer en los medios nacionales acompañada por la precandidata a presidente Patricia Bullrich, quien si bien no cortó relaciones con el otro precandidato del mismo espacio, Maximiliano Pullaro, no ocultó su respaldo a la ex periodista televisiva.

Pullaro en cambio eligió hacer un mix entre sus apariciones en medios y mantener algo de las campañas tradicionales. Es así que seguirá con encuentros y recorridas presenciales especialmente en Rosario y Santa Fe en los últimos cuatro días y prevé un acto de cierre de campaña similar al que realizó para su lanzamiento para la Gobernación.

Mesa electoral en la provincia de Santa Fe (Imagen de archivo)

Será una transmisión por streaming desde la ciudad de Armstrong, aunque podría ubicar como entonces un escenario en el medio de un campo, como una forma de dar un mensaje dirigido a la industria y la producción.

A diferencia de Losada, el ex ministro de Seguridad prefirió no centrarse en el apoyo nacional que tuvo por ejemplo de Horacio Rodríguez Larreta, y darle al tramo final de su campaña un carácter provincial. “Los temas que tenemos que resolver son provinciales”, dice a quien le pregunta por los respaldos nacionales.

Confían en el equipo de Pullaro en el resultado de los focus group y las encuestas que le permiten anticipar que llegarán a la elección con algunos puntos de ventaja sobre su contrincante, aunque no se relajan porque creen que la elección promete ser pareja.

Celebraron los ataques que les destinó Losada desde el inicio de la campaña y están convencidos que ese estilo confrontativo le hizo perder puntos, ya que no se condice con la imagen con la que arrancó la actual senadora, que tiene a favor la ausencia de historia política.

Los números en los que coinciden casi todos los encuestadores aseguran que están parejos en Rosario, que Pullaro viene creciendo en el interior y que también se impone en la ciudad de Santa Fe.

Más relajado, el principal candidato a gobernador del peronismo, Marcelo Lewandowski, podrá sumar en la semana previa a la elección una sesión en el Senado donde se van a aprobar pliegos de jueces y fiscales para Santa Fe.

En la provincia de Santa Fe están en condiciones de votar el domingo 2.843.155 electores que lo harán en 1441 locales y en 8636 mesas. Por primera vez podrán votar los menores de 16 y 17 años, que hasta ahora tenían vedado sufragar en elecciones provinciales, aunque desde 2012 lo venían haciendo para las nacionales.

Son casi 84 mil jóvenes que por un planteo judicial podrán hacerlo en las PASO mientras se dirime en la Corte si estarán habilitados en las generales que se harán el 10 de setiembre.

Seguir leyendo