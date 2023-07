Carolina Losada, precandidata a gobernadora de Santa Fe: “No voy a ser tibia a la hora de combatir el narcotráfico”

La senadora visitó los estudios de Infobae

A un mes de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la interna presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) no cede un instante. Al contrario, a medida que se avecina la votación, la tensión entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, presidenciables de la coalición, escala. Esa disputa se ha dado desde principios de año en cada provincia donde hubo elecciones. Ambos buscaron nacionalizar y obtener rédito político en cada cierre de listas y elección local. Pero la de Santa Fe del próximo domingo es, posiblemente, la más importante antes de la contienda nacional del 13 de agosto.

Ese día, toda la dirigencia opositora posará los ojos sobre la interna de JxC entre los radicales Carolina Losada y Maximiliano Pullaro. Más lejos en los sondeos, también competirá la socialista Mónica Fein. La senadora nacional tiene el respaldo nacional de Bullrich y Mauricio Macri. En el radicalismo cuenta con el apoyo de Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, y Luis Naidenoff, senador nacional formoseño (y su actual pareja). Mientras que el legislador santafesino es impulsado por Rodríguez Larreta, Martín Lousteau y una parte del radicalismo nacional.

A una semana de la elección provincial, Losada concedió una entrevista a Infobae en la que habló sobre la situación de Santa Fe, sus diferencias políticas con Pullaro, su alianza nacional con Bullrich y el macrismo.

— Esta es tu segunda elección, la anterior fue legislativa nacional, esta es netamente provincial pero ejecutiva. ¿Qué diferencia tiene en relación con la anterior campaña de 2021?

— Estoy mucho más metida en todo. Obviamente que el cargo ejecutivo conlleva mucha más responsabilidad, conlleva ya el armado de un equipo. A partir de un par de meses de haber sido electa senadora nacional, empezamos a trabajar con Federico Angelini, que es mi candidato a vicegobernador, para conformar los equipos para transformar la provincia. Nosotros hablábamos de conformar el proyecto y los equipos para gobernar la provincia más allá de quién fuera después el candidato. Y los conformamos, me entusiasmé mucho con el proyecto.

Federico Angelini, diputado nacional y precandidato a vicegobernador, Carolina Losada, y Patricia Bullrich en Santa Fe

En JxC consideran que el ganador de la PASO, entre Losada y Pullaro, puede convertirse en septiembre en el nuevo gobernador de Santa Fe. La oposición evalúa que un triunfo en la tercera provincia con más electores del país será crucial para la elección presidencial. En ese escenario, Bullrich, con Losada, y Larreta, con Pullaro, aspiran a que su aliado provincial se imponga para sumar una foto triunfal de volumen político.

—¿Qué es lo que está en juego en las próximas elecciones del 16 de julio?

— Si hay algo que también tengo muy claro es que para avanzar firme y bien al hueso necesitamos gente que tenga las manos limpias y desatadas. Que no tenga muertos en el placard. Que tenga decisión política, que tenga coraje, además del equipo. Yo creo que el equipo es fundamental. Pero si el líder no tiene en claro a dónde quiere llegar, no tenemos en claro nosotros a dónde queremos llevar a la provincia, cómo, con quiénes, entonces no nos funciona.

Losada cree que el poder político la muestra tal cual es. Lo cuenta y sonríe. Tiene el carisma de alguien que desfiló durante años en pasarelas y bastoneó programas en TV. Incentivada por su hermana Georgina, de cuna radical, transita su segundo año en la política nacional y el 16 de julio competirá como precandidata a gobernadora en las PASO de Santa Fe, su provincia. “Fijate las sorpresas que te da la vida”, dice desde los estudios de Infobae.

Como todo rosarino que llegó a la fama nacional, se solaza cuando habla de Rosario, del Colegio Goethe Schule donde aprendió alemán y, claro, de Newell’s, el equipo del cual es fanática. De pronto, enumera sus propuestas para combatir al narcotráfico, fenómeno que paraliza a su provincia, y la sonrisa se le borra. “No voy a titubear ni voy a ser tibia a la hora de combatir el narcotráfico”, enfatiza.

Carolina Losada mano a mano con Infobae

— ¿Qué aprendiste de la política y qué perdiste en la política? Porque a veces uno cuando se compromete con un proyecto deja otras cosas.

— Creo que lo más importante de lo que aprendí tiene que ver con la conformación de los equipos. Como periodista, en mi vida en general siempre trabajé en equipo. Siempre me resultó. Te diría que hasta desde el colegio. Siempre me resultó cómodo y a gusto el hecho de trabajar en equipos, delegar en otras personas cada uno de los lugares y poder liderar esos equipos. Es algo gratificante. Y bueno, no siento haber perdido algo en la política. Sí, seguramente, hay gente que antes me quería. Cuando sos periodista te quieren más personas y cuando pasas a estar identificada con una fuerza política, seguramente algunas personas ya no te quieran. Pero también se te suman otras personas.

— En la Ciencia Política se suele definir al poder como un medio para lograr objetivos. Para tomar decisiones, para transformar o para lo que fuere. Incluso, para algo malo. Cuando alguien adquiere poder también se genera un entorno, vínculos, que pueden generar efectos en esa persona. ¿Cómo lo manejas? ¿Sentís que el poder político, que es distinto al de los medios, te cambió?

— Dijiste cómo definían al poder desde la Ciencia Política. Hay un dicho que dice que el poder y el dinero no cambian a las personas sino que las muestran tal cual son. Siempre me mostré así, tal cual soy. Las personas que me conocen, y que me vieron en televisión desde mis inicios hasta hoy, que vengo desde otro lugar, ven a la misma persona. Y la gente que me ve en la calle ven a la misma persona.

Su camino hacia la política

Carolina Losada en el Senado Nacional

— Hiciste la primaria y el secundario en el colegio Goethe de tu provincia, ¿verdad?

— Goethe-Schule -responde, con una pronunciación correcta de alemán-.

— ¿Hablás alemán?

— Sí, hablo alemán -responde en ese idioma y retoma el español-. Fui al colegio alemán y además estuve viviendo seis meses en Stuttgart, al sur de Alemania.

— ¿Podrías presentarte en alemán y decir soy candidata a gobernadora de Santa Fe?

— No sé cómo se dice candidata (risas)-, de pronto, suelta una frase en idioma teutón: “Soy Carolina, soy feliz”.

— ¿Esto es un talento oculto? ¿Lo usas poco al idioma?

— Me pasa eso. Me decís decí tal cosa y digo uy, cómo era. Porque lo estudié en el secundario. El colegio era bilingüe. Pero además, cuando estuve en Alemania soñaba en alemán. De hecho, mi papá y mi abuelo me fueron a visitar, y me acuerdo que les traducía en simultáneo. Viví en la casa de una familia alemana divina, amorosa y súper afectuosa. Y cuando fue mi familia, les hablaban a mi papá y a mi abuelo y yo les traducía en simultáneo con velocidad. Después, trabajando para ESPN, me pasó que estábamos en una silla de ski en el exterior. Al lado había una familia alemana y se pusieron a hablar entre ellos. Me di cuenta que hablaban el alemán puro. En Alemania se hablan mucho dialectos. Noté que entendía todo lo que decían y empiezo a hablarles en alemán. Es como que fluía.

— ¿Y hablás otros idiomas?

— Inglés.

— ¿Tenés facilidad para aprender lenguajes?

— Sí, me resultan fáciles los idiomas. Me gusta. Fui a la Cultural Inglesa en Rosario durante algunos años. Pero después lo terminé aprendiendo mucho más de escuchar películas sin leer y de hablar con gente de otros países.

Carolina Losada junto a Luis Naidenoff, senador nacional por Formosa y su actual pareja

— Sé que una de tus pasiones es el fútbol. Sos hincha fanática de Newell’s, incluso de ir mucho a la cancha. Si sos electa gobernadora, ¿seguirás yendo al estadio, cómo vas hacer?

— Fui hace poquito, a la despedida de Maxi Rodríguez, que estaba Messi. Llevé a mis chicos, que quería mostrarles la cancha, y volvieron recontra fanatizados, como locos con Newell’s. Y sí, a la cancha quiero seguir yendo. Hoy en campaña no puedo ir mucho, porque la verdad que no tengo el tiempo necesario. Como gobernadora tampoco voy a tener el tiempo, pero de vez en cuando sí.

— En cuanto a tus estudios, cursaste economía, pero luego te graduaste en Hotelería. ¿Cómo fue tu formación?

— Estudié algo de economía, sí. Administración de empresas. Y después terminé cerrando en administración hotelera. La quise terminar pero ya sabía que no iba a querer ejercer. Me había salido periodismo y comunicación en un test vocacional que había hecho cuando era chica. Pero mi papá es empresario. Siempre pensé que mi vida iba a pasar por ese lado. Bueno, fijate las sorpresas que te da la vida también.

— La labor parlamentaria es una actividad bastante específica. En tu trabajo como senadora, ¿estudias mucho los temas, te apoyas en tus asesores? ¿Tuviste que hacer algún curso de técnica legislativa?

— No hice un curso de técnica legislativa. Me capacité con asesores y colegas del bloque radical. Y tengo mis asesores. Mi hermana es mi hermana es mi mano derecha y tiene vasta experiencia legislativa. Es mi persona de máxima confianza.

— ¿Es quien te impulsó hacia la política?

— Es la persona que me invitó a mí a participar y la persona por la cual yo arranqué a trabajar en política, porque necesitaba a alguien de confianza.

La interna que tiene en vilo a la oposición

Carolina Losada y Maximiliano Pullaro, precandidato a gobernador de JxC con quien disputa la interna provincial

— En relación con las elecciones de Santa Fe, ¿cuál considerás que es la clave de la primaria de Juntos por el Cambio?

— Lo que se juega para la provincia de Santa Fe va a ser importante para el país entero. Porque el tema del narcotráfico y la inseguridad que está sucediendo hoy va a tallar el destino de la Argentina. En Santa Fe tenemos la oportunidad de hacer algo diferente en serio. Nosotros hablamos muy claro. Vamos a ir por los bienes de los narcotraficantes. Ahí lo que se juega no es por amor entre ellos sino por plata. Nosotros vamos a ir por esa plata, no vamos a dejarles lugar en donde puedan esconder sus bienes ni su dinero.

— ¿Y cómo instrumentas esa medida? ¿Qué hace falta para ejecutar esa decisión?

— Una agencia específica para el lavado de activos. Además, con Patricia Bullrich y Pablo Javkin (intendente de Rosario), firmamos un convenio para ir hasta el hueso con el tema de la narco criminalidad. Es la primera vez que tanto en la nación como en la provincia y el municipio se firma un acuerdo para ir por el mismo plan de seguridad respecto del narcotráfico y estas doce o catorce bandas criminales. Cada uno va a poner lo que tiene que poner.

— Patricia Bullrich ha hablado de la necesidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en el combate contra el narcotráfico en la provincia. Depende el rol, eso requiere modificar la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad Interior. ¿Qué pensás al respecto?

— Si es necesario, sí. No voy a titubear ni voy a ser tibia a la hora de combatir el narcotráfico. Al narcotráfico se lo combate. No se arregla con el narcotráfico. Es como transar con los terroristas. Han baleado restaurantes, hubo balaceras a las escuelas y es algo a lo que lamentablemente la sociedad se está acostumbrando. Van corriendo la vara constantemente. Nosotros lo vamos a cortar de plano. Vamos a ir directamente al hueso. No podemos pensar en prosperidad para la provincia si primero no recuperamos el territorio. El Estado se corrió y el territorio lo ocupan los narcos.

— Un punto importante en este sentido es la Ruta Nacional 34, que nace en Jujuy y cruza la provincia de una punta a la otra. Es tramo al que hoy se lo conoce como “la ruta de la droga”. ¿Qué decisión tomar con el control de las rutas?

— La 34, la 33, la 11. Hay muchas de las rutas principales nacionales que es por donde pasa lo mejor de nuestra producción que las utiliza también el narcotráfico y el Estado se corrió a la hora de hacer los controles que hay que hacer. Lo mismo en los puertos. Tenemos es que tener el suficiente control en esos lugares con operativos importantes que vayan hasta el hueso. Vamos a tener un Estado eficiente. No solamente en cuanto al uso de recursos sino también eficiente en cuanto a que vamos a hacer un Estado digital, que sea fácil de acceder para la gente.

Carolina Losada y Mauricio Macri en un recorrida de campaña en Santa Fe

— Previo a ejecutar estas propuestas que me destacás, tu espacio debe superar las elecciones primarias dentro del “frente de frentes”, cuyo nombre formal es Unidad para Cambiar a Santa Fe.

— La vamos a ganar.

— Pensando en el nombre del espacio, Unidos para Cambiar Santa Fe, no parecen estar tan unidos. Has dicho que no vas a estar con tu contrincante interno, Maximiliano Pullaro, después de las PASO. ¿Sostenes esa aseveración?

— No hablé de la gente que trabaja con él, porque seguramente vamos a encontrar algunas personas que tengan ganas de trabajar bien. Pero en mi gobierno pueden estar todas aquellas personas que realmente quieran lo mejor para Santa Fe. Puedan acoplarse a nuestro proyecto para sacar a la provincia del lugar en donde está hoy quienes no tengan ni hayan tenido nunca vínculos con el narcotráfico.

— ¿A qué te referís “vínculos con el narcotráfico”?

— Hay un montón de cosas que tiene que explicar. Que las explique primero. Su mano derecha en Drogas Peligrosas, persona a la que hizo ascender en la policía, está preso en este momento, con una condena de 10 años, por narcotráfico. No puedo tener a alguien al lado mío que haya corrompido o intentado corromper a la policía. Si vos le decís a un policía que le vas a pasar las preguntas de un examen, en lugar del mérito, lo estás corrompiendo.

Maximiliano Pullaro, legislador y ex ministro de Seguridad de Santa Fe, cuenta con el respaldo nacional de Rodríguez Larreta y Martín Lousteau (Adrián Escandar)

— Has dicho que tenés “diferencias éticas y morales” con tu contrincante de JxC. ¿Es posible coexistir en un frente con alguien con quien tenés esas disidencias, según tus palabras, a nivel moral?

— Nosotros integramos un frente. Alguien va a ganar las elecciones en ese frente. Estoy segura de que la gente nos va a elegir a nosotros. Cuando ganemos las elecciones, vamos a convocar a los mejores. ¿No es de sentido común convocar a gente que tenga un prontuario limpio?

— Vamos a suponer que les tocase ganar a Mónica Fein, del socialismo, o a Pullaro, porque los santafesinos eligen en ese sentido. ¿Vos los vas a acompañar, vas a militar para que gane Juntos por el Cambio?

— La gente va a elegir nuestra lista, se llama “Es con vos”, porque sabe que nosotros vamos con las manos limpias a hacer las cosas como las tenemos que hacer. Nosotros vamos a hacer lo que la gente necesita que hagamos. Voy a poder gobernar mirando a la gente a la cara que es lo que no han hecho hasta ahora. Algunos de los que están hoy queriendo gobernar o queriendo ser diputados, ¿encerró a los narcos incomunicándolos respecto de lo que pasa en el exterior? No lo hicieron. ¿Por qué? Porque no se animaron. No tuvieron el coraje para hacerlo. No tuvieron la decisión política. Yo lo voy a hacer, esa es la gran diferencia.

— ¿Tenés o has tenido miedo?

— No en este momento. Si tenés miedo, no te hace más débil. La valentía es pasar por sobre el miedo. Me siento muy segura de lo que vamos a hacer desde el día uno. Quiero hacer que Santa Fe sea reconocida como una provincia que dejó de tener miedo, pudo salir a la calle y recuperamos el territorio. Los que vienen gobernando nos dicen que esto es vivir bien. Y eso no es así. Queremos traer la vieja normalidad a la nueva normalidad. Vivir bien es que podés sentarte a tomar mate en la puerta de tu casa y no tenés que fijarte que cuando empieza a caer el sol tenés que meterte y cerrar con doble traba. Paremos un poco. Nosotros le vamos a devolver el espacio público a la gente.

Entrevista completa a Carolina Losada, precandidata a gobernadora de Santa Fé

La alianza de Losada con Bullrich y Macri

— A nivel nacional, tu compañero de fórmula, Federico Angelini, es un dirigente muy cercano a Patricia Bullrich y a Mauricio Macri. ¿Cómo es tu relación política con Bullrich y cómo surgió ese alineamiento?

—A Patricia la conozco desde hace varios años. La conozco de cuando yo era periodista y ahora como política. Me parece una persona íntegra, honesta. La campaña que ella hace es austera. Además, me parece una persona que tiene decisión. Lo que se viene en el país después del populismo no es para tibios, es para gente que realmente la tenga clara y que ande titubeando a la hora de tomar decisiones. Patricia es una persona que le puede llegar a hacer mucho bien a nuestro país.

— ¿Y cómo es tu relación con Horacio Rodríguez Larreta? ¿Qué pensás sobre su proyecto presidencial?

— Tengo una muy buena relación con Horacio. Tuve siempre buena relación con él. Y creo que ha hecho una buena gestión en la Ciudad de Buenos Aires.

— ¿Pero no acompañas su proyecto nacional en este momento?

— Voy a respetar lo que diga la gente a través de las urnas. He caminado con los dos por la calle y el acompañamiento que tiene Patricia es fuerte. Es como muy abrumador te diría. Pasa algo similar a cuando caminamos nosotros en Rosario o en la provincia de Santa Fe, la gente se acerca en forma espontánea. Esa cercanía es algo que no se compra. Es algo que se siente de parte de la gente.

— Hace poco estuvo Mauricio Macri en Santa Fe, el ex presidente. Te acompañó en una recorrida de campaña. En 2021 tuvieron diferencias políticas. ¿Cómo es tu vínculo con él ahora?

— El vínculo con el ex presidente es muy bueno y sincero. Tenemos algunos puntos en común en cuanto a que decimos y pensamos. En su momento, en mi campaña como senadora nacional, en 2021, tuve algún enfrentamiento con él pero fueron enfrentamientos a nivel políticos, no fueron enfrentamientos personales. Cuando tuvimos que laburar y empujar todos juntos, empujamos. Mauricio es una persona de consulta, que tiene una gran experiencia, que respeta las instituciones. Lo respeto mucho.

Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta

— Y dentro de Juntos por el Cambio a nivel nacional, ¿a quién vas a votar como candidato a presidente?

— Todavía no voy a decirte a quién voy a votar.

— Danos la primicia.

— No (risas).

— ¿Pero ya lo sabés?

— Por supuesto. No tengo dudas con respecto a nada. No soy de las personas que están dudando constantemente.

— ¿Lo vas a decir en algún momento?

— Seguro. (Risas). Dame unos días.

