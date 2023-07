Marcelo Lewandowski: “La gente está enojada con toda la política, porque ninguno resolvió el problema del narcotráfico”

Lewandowski compite por el frente "Juntos Avancemos" con otros cuatro candidatos del peronismo de Santa Fe

El precandidato a gobernador de Santa Fe por el frente peronista Juntos Avancemos, Marcelo Lewandowski, reconoció que “la gente está enojada con toda la política” por la falta de soluciones ante el flagelo del narcotráfico, pero reclamó que “nadie se haga el distraído, porque de los últimos 15 años, 12 años gobernó el Frente Progresista la provincia y Rosario al mismo tiempo”.

El dirigente es senador nacional y competirá el domingo próximo en las elecciones internas con el diputado camporista Marcos Cleri; el dirigente Leandro Busatto, apoyado por el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; y Eduardo Toniolli, que integra el Movimiento Evita.

Lewandowski destacó que su candidatura responde a “un espacio amplio, vinculado con el territorio y con el peronismo” y, si bien no tuvo críticas, admitió que en el gobierno de Omar Perotti “hay cosas que se hicieron muy bien, cosas que están a medias y cosas que hay que corregir”.

La entrevista se enfocó en diversos temas de la agenda política, social y económica de Santa Fe, pero el narcotráfico fue el tópico excluyente. “Cuando no se resuelve un problema tan grave y se viven situaciones tan graves como la inseguridad -lo vivo yo mismo en Rosario, no me lo cuenta nadie- la gente no está enojada solamente con el gobierno actual, está enojada con toda la política”, afirmó el precandidato de Juntos Avancemos.

El senador anticipó que este miércoles la Cámara alta va a aprobar la designación de más jueces para la provincia y resaltó que en los últimos meses empezaron a dar resultados las medidas tomadas tras el pico de inseguridad que se dio con la balacera a un comercio vinculado a la familia política de Lionel Messi.

Por otra parte, habló sobre la política nacional, reconoció el apoyo del gobierno nacional a la provincia en materia de obras públicas y sobre la interna de Unión por la Patria (UxP) elogió la fórmula Sergio Massa-Agustín Rossi. También habló sobre Cristina Kirchner y describió al libertario Javier Milei -que en Santa Fe tiene buena imagen e intención de voto- como quien canalizó el enojo de la gente con la política.

La entrevista con el senador Marcelo Lewandowski

El senador Lewandowski compite en la interna con el camporista Marcos Cleri

-La campaña de Santa Fe está muy atravesada por lo que está pasando en la oposición. Críticas y sospechas que lanzó Carolina Losada sobre Maximiliano Pullaro. ¿Cómo mira esta situación?

-Nosotros establecimos una campaña de aquí al 10 de septiembre como el gran horizonte que tenemos por delante y nos preocupamos por decir lo que queremos hacer. Que la oposición camine por el carril que crea más conveniente. Nosotros lo dijimos desde el primer momento que ahí no hay un conjunto con ideas medianamente coincidentes, sino que hay unidad solamente para ganar una elección, pero el tema es cómo se gobierna al día siguiente. Esto lo demostraron apenas empezaron a transitar. También dijimos que allí están concentrados todos los sectores que gobernaron durante 12 años en Santa Fe y nadie se puede hacer el distraído de lo que está pasando hoy, ni salir indemne de lo que pasó en ese periodo en la provincia.

Hoy nosotros estamos contándole a la gente que está preocupada, que está angustiada, que necesita certezas y nosotros nos preocupamos por decir qué queremos hacer y no pensando en acusar al que está enfrente, sino en manifestar cuáles son las propuestas que tenemos.

-¿Usted es el candidato de Omar Perotti, es el candidato del justicialismo? Porque también tiene una competencia interna fuerte de un representante de La Cámpora, como Marcos Cleri.

-Con Silvina Frana representamos un espacio conformado por el oficialismo actual, por mucho territorio de presidentes comunales e intendentes que son factores fundamentales para que esta fórmula se lleve adelante, otros sectores del peronismo y también parte del Frente Renovador, que están acompañando este proceso. Diversas corrientes dentro del justicialismo y fuera del justicialismo adhieren a esta fórmula, por lo tanto, me parece que hay que considerarla como una fórmula mucho más amplia que ser “el referente de” o “el candidato de”, porque expresa un volumen mucho más amplio.

-¿Qué piensa del gobierno de Perotti?

-Para expresarlo está la ciudadanía y están ustedes, que hacen periodismo. Como en todos los gobiernos, hay cosas que se hicieron muy bien y cosas que están a medias y cosas que hay que corregir. Sin dudas que la producción, el desarrollo de la obra pública -del primero al último extremo de Santa Fe- son los mayores logros, porque la provincia venía sufriendo una discriminación muy profunda de acuerdo a la cantidad de habitantes de algunos pueblos o al signo político de otros. Hoy todos los pueblos y ciudades de la provincia tienen una obra pública -una, de mínima- donde poder mostrar gestión, que se hizo con el gobierno de la Provincia y acompañamiento de la Nación.

La gestión del gobernador Perotti es valorada de manera crítica por el electorado de Santa Fe

-En Buenos Aires cuando se menciona a Santa Fe se habla de violencia y ataques narcos o se habla de peleas entre el gobierno nacional y el gobierno provincial. ¿Cómo analiza usted esta situación?

-El proceso que tenemos fundamentalmente en Rosario y en el gran Rosario es un proceso en donde el narcotráfico penetró hace 15 años, aproximadamente. Hasta aquí, distintos gobiernos nacionales, distintos gobiernos provinciales no encontraron la solución. Independientemente de seguir declamando y decir quién tiene más o menos culpas, hay que establecer bases sólidas de acuerdos políticos para implementar distintas medidas, no esperando al 10 de diciembre. Hubiese sido importante que ya se estén concretado o que los podamos concretar ahora mismo, porque hay equipos técnicos convocados a una mesa de discusión.

Después, la mirada que tengo sobre el gobierno nacional es que, independientemente de cosas que tienen que ver con un federalismo escuálido en Argentina desde hace mucho tiempo, nadie puede negar que la obra pública que llegó aquí a Santa Fe es importante, con gasoductos, acueductos, comienzos de construcción de autopista, toda obra pública que es valorada. Obviamente hubiésemos querido algo mucho mayor, como con las fuerzas de seguridad o elaborar políticas en una mesa de acuerdo sobre cómo atacar el delito organizado.

Me parece que por momentos se logró: hoy las fuerzas federales, la Justicia Federal con la Justicia provincial están trabajando medianamente coordinadas. Hubo algunos cambios en Santa Fe y algunos cambios en la Justicia Federal que permitieron que haya muchos más allanamientos e investigación, que quizás en el contexto que vivimos pasen inadvertidas.

Uno en el día a día lo nota. Llegaron algunos jueces y cosas nuevas que hemos aprobado su concurso en el Senado, están trabajando y lo están haciendo con un gran compromiso. Necesitamos que desde la Justicia también se le dé un aporte más importante a la estructura que tienen para llevar a cabo las investigaciones.

El miércoles vamos a votar en la Cámara de Senadores más jueces y más fiscales para la provincia de Santa Fe. Esta es una cantidad de elementos que necesitamos y que hay que seguir ampliando. Si bien Rosario es el foco, creo que un problema que no solamente se remite a controlar Rosario, sino a las vías de acceso a Rosario, sobre cómo llega y cómo ingresa la droga en nuestro país. No solamente de la venta y demás, sino también el lavado de activos y otras investigaciones que requieren una mirada mucho más profunda y amplia y que no se remite a Rosario y a la provincia de Santa Fe.

-Esta semana hubo tres asesinatos en Rosario con diferencia de apenas horas. ¿Qué tipo de medida o qué iniciativa cree que podría ser efectiva para luchar contra la violencia y el narcotráfico si es elegido gobernador?

Algunas que tienen que ver con las acciones concretas de la seguridad en la provincia de Santa Fe. Una reforma policial, algo que presentó el ex ministro Marcelo Saín y que nunca fue tratado. No digo que tenía que aprobarse ese proyecto, pero si no era ese o había que corregirlo o había que tirarlo a la basura porque no les gustaba, por lo menos se hubiese tratado algo, pero en la Legislatura santafesina no se trató ninguna reforma. También una reforma del Servicio Penitenciario. Y un avance muy concreto en la coordinación, porque hay que insistir mucho con eso. Esto lo vengo hablando con la Justicia Federal, el gobierno y lo vengo hablando con la Justicia de la Provincia de Santa Fe. Necesitamos un trabajo profundo y mancomunado para que las líneas de investigación puedan ser fortalecidas y que no esté la competencia de que si lo hice yo o lo hiciste vos.

Que las fuerzas, tanto de Seguridad de la provincia como de Nación puedan trabajar en ese organismo mancomunado. Estoy dispuesto a tener una firmeza muy grande en esa comunicación y en esa vinculación, de sentar a todos en una mesa y coordinar las tareas en territorio, que me parece que es fundamental. Nosotros necesitamos también el acompañamiento del Servicio Penitenciario Nacional federal, fundamentalmente. Todo eso hace a la parte punitiva, pero también necesitamos trabajar en otras en otras herramientas y que tiene que ver -como decimos nosotros- en la matriz social que acontece en los barrios más complicados de la ciudad.

Hay que impulsar un profundo trabajo social, un trabajo contra las adicciones, ya sea en lo preventivo como con quien cayó en ese flagelo, para acompañar su rehabilitación. Son cuestiones sociales muy profundas que hay que encarar. Avanzar con la doble escolaridad y si no están dadas las condiciones por una cuestión edilicia, acompañar a los clubes, a las parroquias, a los centros que tenemos en los barrios, para que haya una contención en gran parte del día. Ahí podemos controlar la salud, brindar deporte, alimentación. Todo eso se hace en forma paralela e inmediata. No es que no se esté haciendo ahora, pero hay que profundizarlo y llevarlo adelante con mucha fuerza, porque las cosas de detener el delito es una cuestión fundamental, pero paralelamente necesitamos trabajar en la otra matriz.

Te voy a dar un detalle. En los últimos 10 años se triplicó el número de presos en la provincia de Santa Fe y no dio resultados, indudablemente, porque si no trabajamos en lo otro, en lo social, fundamentalmente, en dar oportunidades de vida distintas, posibilidades de trabajo, posibilidades de educación distinta, en los jóvenes que tengan la oportunidad de vida distinta, todo esto que hagamos no va a alcanzar. Y no lo estamos expresando solamente en nuestra fuerza política, recomiendo volver al discurso del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, Daniel Erbetta, en la última apertura del año judicial. Ese es el modelo que él mismo señala y el que nosotros decimos que hay que establecer: por un lado todo esto primario, que sin dudas es prioritario, urgente y no era para mañana, es para ayer, pero con la otra matriz hay que avanzar ya mismo.

El juez Daniel Erbetta, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

-Le pido que haga foco para abordar dos temas centrales. La educación, en primer lugar, y el tema de planes sociales. ¿Cuáles son sus propuestas?

En Educación tenemos que trabajar mucho para que la deserción, que hoy es muy alta en los niveles secundarios, no se produzca. Y que también entendamos que hay otra matriz social y otras formas, en donde lamentablemente no hay muchos compatriotas que puedan tener lo que uno vivió -terminar la secundaria y terminar la universidad- sino que a los 13 o 14 años abandonan el ciclo lectivo. Debemos buscar alternativas para llevar adelante una capacitación que tengan salida laboral, para que nuestros jóvenes tengan con qué defenderse en la vida, mientras tratamos de buscar todas las herramientas para contenerlos y que queden adentro del sistema educativo.

Debemos jerarquizar la educación, pero también la capacitación de los docentes, brindar herramientas necesarias, como conectividad en todas las escuelas, que es un plan que se está llevando a cabo en toda la provincia, pero hay que completarlo, porque eso también va a dar otra calidad de enseñanza. E instalar robótica e informática en todos los colegios públicos y si no lo podemos hacer dentro del colegio público, hacerlo a contraturnos, pero la informática y la robótica debe ser dos especialidades que tenemos que llevarlas adelante con mucha fuerza.

Y sobre el tema de los planes sociales, uno cree que la dignidad del hombre se da a través de la capacitación y el trabajo. Entendemos la dignidad a partir de lo que uno genera con su propio esfuerzo y con su propia educación y esfuerzo para un trabajo. Nosotros debemos propender a que tengamos una Argentina en donde los hombres y las mujeres puedan trabajar y ganarse su propio pan y que todo esto no sea más que una salida de emergencia. Hay que brindar la posibilidad de educarse para poder trabajar.

-¿Por qué hay tanta fragmentación en la política en la provincia de Santa Fe? ¿Tantas candidaturas, partidos que están por momentos unidos y por momentos separados? ¿Qué pasa en la política de Santa Fe?

Quizá faltó una cuestión en estos años para que marchemos todos detrás de un solo proyecto o de un proyecto parecido. Sinceramente intenté durante muchos meses lograr una fórmula de consenso, muy parecido a lo que fue la senaduría del 2021, en donde sí hubo dos fórmulas, pero no más que eso. Las cosas se dieron así por distintas situaciones y hoy lo más importante es que a partir del 17 de julio, no tengo ninguna duda, que vamos a trabajar todos detrás de quien triunfe, buscando el éxito el 10 de septiembre, que es allí el verdadero cambio de modelo y las propuestas distintas que nos van a encontrar enfrente.

-Los sondeos de opinión que trascienden indican que hay una mirada bastante crítica de los rosarinos y de los santafesinos en general con el gobierno de Perotti. ¿Qué imagen cree usted que tienen los rosarinos y los santafesinosi?

Cuando no se resuelve un problema tan grave, se viven situaciones tan grave como la inseguridad -lo vivo yo mismo en Rosario, no me lo cuenta nadie- la gente no está enojada solamente con el gobierno actual, está enojada con toda la política. Entre los que estuvieron 12 años en la provincia y que hace 30 gobiernan la ciudad de Rosario, 30 años -el Frente Progresista Cívico y Social, con sus distintas variantes, hace 30 años que gobierna Rosario- esto es un detalle que no hay que olvidar.

Gobernaron 12 años en simultáneo la provincia con la ciudad. Por eso hoy la gente está enojada con todos, con toda la política. Cuando no resuelve nadie los problemas sin dudas que hay enojo, fastidio, tristeza, desesperación y angustia. Lo que vivimos los rosarinos es eso. Lo digo porque mi base electoral fundamental está en Rosario, donde gané las últimas elecciones, desde que me presenté por primera vez en el 2019 y también en 2021 -PASO, general, PASO, general- gané tres de las cuatro elecciones. Es un compromiso para con mi gente. Ahí tengo mis hijos, tengo mi familia, tengo mis amigos. No me cuenta nadie lo que está pasando, el deterioro que viene sufriendo Rosario de mucho tiempo a esta parte.

-¿Está planteando entonces que la principal responsabilidad de este drama, de este flagelo del narcotráfico la tiene el Frente Progresista, el radicalismo y el socialismo?

Digo que de los últimos 15 años que tenemos este problema, gobernaron 12. Y el comienzo de todo esto se encuentra en aquel momento. Que en estos últimos tres años no se pudo establecer mejoras está claro y lo estamos viviendo. Sí hay que decir que en este año se lograron algunos avances en materia tecnológica que no estaban, para tener un sistema muy parecido al que tiene CABA en materia tecnológica, aunque todavía falta el nivel de cámaras que tiene CABA.

Pero aquel que se haga el distraído y pensar que esto empezó hace tres años, no... comenzó hace mucho tiempo. Hay que revisar todo lo hecho hasta aquí y los antecedentes que tuvo este tema del narcotráfico y cuándo se empieza a gestar en la provincia de Santa Fe con mayor virulencia. Para aquellos que pueden culpar al peronismo: hace 50 años que esta ciudad de Rosario no tiene un gobierno del justicialismo: el último fue el profesor Ruggeri, que lo derrocó la dictadura en el 76.

-¿Si tuviera que poner un puntaje al gobierno actual? ¿Aprobó, desaprobó?

Yo ponía puntaje cuando comentaba fútbol, ahora no. Eso eso le corresponde a ustedes.

Sergio Massa, junto a su compañero de fórmula, Agustín Rossi, y el jefe de campaña, Wado De Pedro

-Quiero ya pasar a al ámbito nacional. ¿Qué le parece la fórmula Sergio Massa-Agustín Rossi?

Me parece que después de tantas cuestiones que pasaron fue encontrar una síntesis y una fórmula posible y empezó a tomar volumen con el correr de los días. La candidatura de Sergio Massa a la presidencia me parece que es la mejor alternativa que se podía mostrar en este momento en la Argentina. En un contexto que no daba lugar para unas PASO, porque uno no está en la oposición, sino que está gobernando. Un escenario de PASO con el candidato oficialista disminuido o desvanecido con otros contendientes en la grilla del día posterior a las PASO hubiera significado un hecho muy, muy peligroso de cara a la gobernabilidad.

No solamente que hay una fórmula que creo que será potente -y ya lo están demostrando los números- sino que además es una fórmula que permite tener gobernabilidad. Y en definitiva es el candidato a presidente que se puso al hombro una situación muy compleja en el Ministerio de Economía, cuando parecía que el barco se hundía.

-Me mostraban hace pocos pocos días una encuesta sobre Santa Fe y Milei se mantiene muy alto en intención de voto en la provincia. ¿Qué piensa del fenómeno Milei?

Fue en todo el país. Se trató de una instancia en donde de pronto logró encarrilar o encausar una situación y demostrar el enojo que tiene la gente con la clase política. Él entró en ese carril a captar ese descontento y fue creciendo. Lo que pasa es que sin estructuras quedó demostrado que sus presencias en las distintas provincias se fueron desvaneciendo.

Tenemos esas encuestas que causaron un efecto importante y una medición importante y alta, pero hay que ver cómo se traduce después en las elecciones. Hay un sector muy importante de nuestra sociedad que está enojada, que está dolida, que está con pocas esperanzas de que esto mejore. Él encausó por ese carril, por ese camino y provocó estas alternativas. Pero me parece que falta mucho y que hay muchas cosas que han cambiado.

La Argentina es tan dinámica que -como decía Zygmunt Bauman, la modernidad líquida y todo que se escurre entre las manos de un momento para otro- los escenarios cambian. Me parece que si uno mira el escenario de hace no seis meses, si mira el escenario de un mes atrás hoy es una alternativa totalmente distinta.

En Santa Fe, para ir a lo nuestro, hace un mes parecía que el candidato de la interna opositora era el próximo gobernador y yo les quiero decir que las encuestas, que algunas que trascienden, que no se apresuren. Como dice un amigo: “no se almuercen la cena”, porque se van a equivocar y el 10 de septiembre vamos a tener una alternativa muy distinta de lo que algunos creen.

Javier Milei tiene una alta intención de voto en Santa Fe

-¿Pero cree que puede dar el batacazo? El consenso es que la persona que gane la interna de la oposición tiene el camino allanado para ser gobernador.

Si te juegan una apuesta, deciles que no. O jugá poquito, porque la vas a perder. Además, hay una lectura a tener en cuenta. La Ley de Lemas se derogó en la provincia de Santa Fe, porque parece que algunos dicen “todos los candidatos sumados de la oposición miden 50, así que ya está, 50 contra 30 y pico, ya está”. No hay ninguna encuesta en donde ninguno de los candidatos de la oposición retenga todo, no solamente que no retiene, sino que baja muchísimo. Y las encuestas, sinceramente, dan después de las PASO una paridad que bueno, con el correr del tiempo te vas a dar cuenta, incluso los que están mirando esto, que no es así,

-¿Tiene un mensaje dirigido al electorado de Losada o de Pullaro para captar ese voto que quede vacante?

Hoy hay una porción muy importante de la población que no mira, que no está identificada plenamente, que no tiene confianza plenamente en un espacio político, que mira la propuesta, que mira el candidato, que mira lo que le proponen, la seriedad con la que se lo dicen. Y cuando caminamos no sólo con los afiches, sino cuando uno le da la mano a la gente y se presenta y lo miran cara a cara, la gente se da cuenta quién le está mintiendo, fingiendo y quién le está diciendo lo que siente y lo que sabe.

Nosotros no, solamente decimos que a partir del 17 de julio vamos a encontrar todas las filas de nuestro movimiento, sino que además hay otras expresiones políticas que se sienten identificadas con la fórmula que encabezamos con Silvina Frana. Además hacemos un llamado y nosotros decimos en una frase con la que siempre terminamos: todo santafesino de bien que tenga algo para aportar, en nuestro espacio será bienvenido. Hoy debemos tener una mirada amplia, hay mucha gente que no se identifica con el peronismo y que representa el 30% de mi electorado, porque no vengo de la militancia política inmediata, sino que la tuve en mi juventud, porque me conocen de otro espacio, porque durante 20 años almorcé y cené con mucha gente en sus hogares, comentando, en un noticiero.

Todas esas expresiones conllevan que esa parte del electorado la respeté siempre porque me acompañaron y la vamos a seguir respetando. Es un momento en el que el mensaje tiene que decir que lo que necesitamos es encontrar más los puntos en común que las disidencias, porque si seguimos construyendo con mensajes de odio y que hay que terminar con tal y que hay que terminar con cual, esta historia no se termina más y lo único que seguimos abonando con eso es pobreza en nuestra gente.

-Viene del periodismo. ¿Qué diferencias y qué similitudes hay entre una y otra actividad?

En el periodismo no nos equivocamos nunca porque comentamos lo que hacen otros. Podemos darnos vuelta en el acto. Comentando fútbol, si tal jugador era un tronco hizo un gol y decimos que es un fenómeno. Ejecutar es más difícil que comentar. A mí el periodismo me sirvió mucho para la empatía que puedo tener con la gente para saber qué hay que observar en el territorio y después entender lo que nos pasa para poder… siempre nos pasaba que cuando íbamos a cubrir un hecho, nosotros venimos de la vieja escuela, en donde Internet todavía no existía, ni existían los celulares, y teníamos viejas agendas con el teléfono y había que llamar para conseguir la información. Esa gimnasia en la política es fundamental, esa gimnasia de que te cuenten cuáles son los problemas. Es mirar lo que está pasando para después resolver. Es una gimnasia que ejercimos en el periodismo y que es fundamental para la política. Así que ahí son dos puntos fundamentales.

Cristina Kirchner y a su izquierda Marcelo Lewandowski, cuando apoyó la lista en las elecciones de 2021 (@CFKArgentina)

-Con Cristina Kirchner usted comparte un ámbito de trabajo como es el Senado. ¿Qué representa Cristina Kirchner para el peronismo de Santa Fe, para el peronismo en general y para usted personalmente?

Cristina fue a lo largo de todo este tiempo la que marcó el rumbo político en el país. Para los que están en contra y para los que no la quieren también. El actor fundamental de la política argentina y que sin duda tuvo que ver en esta última construcción.

Marcó la vida política argentina del último tiempo ¿cómo no va a ser una referente a tener en cuenta y escucharla? Además, fue fundamental para que se llegara a una fórmula de entendimiento en donde terminó conjugándose con Massa y Rossi este cierre de fórmulas. Me parece que no cabe ninguna duda de este proceso y de la importancia que ha tenido en todas estas construcciones. Y es la referente que sigue teniendo la mayoría del peronismo.

-¿Y para usted, personalmente, como militante y como dirigente del espacio?

Tuve la fortuna de escucharla. Hoy hay una expresión en la provincia de Santa Fe de La Cámpora que la encabeza a Marcos Cleri. Tuve charlas con ella para habla de la provincia y para hablar del Senado. Es una referente a la que hay que escuchar, de la que hay que aprender. Después obviamente que uno puede acordar o disentir, pero ¿cómo no escuchar ese bagaje de experiencia y de claridad que puede tener en su mirada?

Hoy necesitamos de la construcción de todos los sectores, de todas las expresiones dentro del justicialismo, ampliar las bases de sustentación para tener la respuesta necesaria no solamente para la provincia de Santa Fe, sino para toda la Argentina.

Seguí leyendo