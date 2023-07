El Tribunal Electoral de Córdoba anunciará los resultados del escrutinio definitivo: ratificará a Llaryora como ganador

Luis Juez y Martín Llaryora, los candidatos a gobernador por Córdoba

Luego de una semana de haber iniciado el escrutinio definitivo de las elecciones en Córdoba, este miércoles se darán a conocer los resultados finales. Según pudo saber Infobae, se espera una ratificación del triunfo de Martín Llaryora para la Gobernación y de Juntos por el Cambio en la Legislatura y el Tribunal de Cuentas. Los comicios para elegir al sucesor de Juan Schiaretti se realizaron el pasado domingo 25 de junio, pero tomaron relevancia por la diferencia ajustada que obtuvieron los dos principales candidatos y por las denuncias de irregularidades en la carga de los votos por parte de Luis Juez.

“Estimamos que no habrá cambios sustanciales como para anunciar otro ganador”, confesaron a este medio desde el entorno de Juez a la espera del escrutinio definitivo. El líder del Frente Cívico fue el que le solicitó a la Justicia Electoral la apertura de las urnas y se negó a reconocer el triunfo de Llaryora durante la madrugada del 25 de junio. “Acabo de impartir expresas directivas a los apoderados legales de Juntos por el Cambio, que soliciten a la Justicia Electoral la apertura de las urnas y la lectura de las actas correspondientes y que copia de lo solicitado se comunique el Tribunal Superior de Justicia. Solo buscamos la verdad y la transparencia del acto comicial y la única forma de encontrarla es dentro de las urnas”, expresó en su cuenta de Twitter los días siguientes a los comicios.

El tuit de Luis Juez sobre la elección del domingo 25 de junio

Las elecciones en la provincia de Córdoba, donde se elegía el sucesor de Juan Schiaretti, se convirtieron en una fuerte pelea entre la oposición y el oficialismo por el resultado ajustado. Mientras en el entorno de Martín Llaryora dieron por cerrado el proceso electoral y se proclamaron ganadores, Juez mantuvo su postura de esperar el escrutinio definitivo.

Se debe a que la diferencia entre Juez y Llaryora fue de 57 mil votos en el escrutinio provisorio -que se estancó en el 94%- y dio una ventaja de tres puntos de diferencia a favor del peronismo. “Lo del domingo fue un papelón. Una locura. Propio de un gobierno feudal”, insistió el candidato opositor. Brenda Austin, referente radical de Córdoba y candidata a la Legislatura, denunció que faltaban cargar 462 mesas en lugares con resultados dispares. “Vamos a cuidar el voto de la gente hasta que se resuelva la última mesa. Aún así, hay algo que ya está claro: la de JxC es una elección histórica”, agregó.

Juntos por el Cambio cerró la jornada del domingo sin definiciones claras, excepto por el triunfo en 14 departamentos de Córdoba, sobre 16. Además, se convirtió en la fuerza más votada en Diputados, lo que representó la posibilidad de ser mayoría en la Legislatura. También ganaron el Tribunal de Cuentas.

Los apoderados locales de Juntos por el Cambio -Juan Mocoroa, Augusto Succo y Mabel Serafin- le exigieron al Tribunal Electoral la impugnación del escrutinio provisorio. El documento, al que tuvo acceso Infobae, solicitó que “se proceda a poner en cero en frente de los apoderados partidarios el sistema de carga de datos y luego de ello que el escrutinio definitivo se haga teniendo en cuenta las actas que fueron hechas de puño y letra por las autoridades de mesa y que fueron debidamente suscriptas por estas y los fiscales partidarios y que, por esta misma circunstancia, se omita la consideración de las cargas realizadas según el sistema Turing y las constancias emitidas por este sistema”.

“Muchos establecimientos abocados al proceso electoral tuvieron problemas que imposibilitaron, dificultaron o impidieron el cómputo, transmisión de datos, escaneo y emisión de actas de escrutinio para los fiscales. Esto es así porque algunos de ellos carecen de conectividad. Por lo que se vieron imposibilitados de realizar la correspondiente transmisión de datos y, con ello, brindar los resultados actualizados y fiables. Otros establecimientos no llegaron a contar con los equipos necesarios para la transmisión de los datos”, agregaron los apoderados en la presentación judicial.

Manuel Calvo, jefe de campaña de Martín Llaryora

Según denunciaron, en Córdoba Capital hubo 17 colegios en los que no se cargó el acta de mesa y quedaron 462 mesas sin escrutar. “Con un promedio de 220 votos, equivalen a más de 100.000 votos, una cantidad muy superior a la diferencia entre los candidatos más votados. Como se advierte no se trata de un hecho aislado. Son muchas las escuelas que no tienen nada cargado”, insistieron.

Minutos antes de la presentación judicial de Juntos por el Cambio, el jefe de campaña del oficialismo, Manuel Calvo, dio una conferencia de prensa donde ratificó el triunfo de Llaryora. Además, dio a conocer datos confeccionados en base al 99.5%de las actas, para lo cual se sumó el escrutinio provisorio al que llegó la Justicia Electoral, que alcanza al 94.9% del total, más 417 actas provistas por las autoridades de mesa a los fiscales de la coalición.

“Todas las fuerzas políticas que han participado en la contienda electoral del domingo pasado, tienen exactamente estos mismos datos. En base a esa confección de datos, el resultado da que nuestra fuerza política obtuvo 859.786 votos, contra los 797.418 votos de Juntos por el Cambio. Hemos tenido un triunfo importante en la ciudad de Córdoba, ratificando la gestión del intendente y gobernador electo Martín Llaryora, pero también un claro triunfo en todo el interior provincial”, insistió Calvo.

