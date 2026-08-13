La inflación en julio fue de 2,1% y acumuló 33,8% en los últimos doce meses

Las consultoras relevadas por el BCRA esperan una baja paulatina de la inflación para lo que resta del año. (REUTERS/Agustin Marcarian)

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió el dato de inflación correspondiente a julio, que experimentó una variación mensual de 2,1%, un alza de 33,8% en la comparación interanual y una aumento acumulado de 19,3% en lo que va del año.

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) interrumpió una racha de tres meses de baja y registró un alza de 0,2 puntos porcentuales respecto al 1,9% que había arrojado en junio.

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En el desagregado por categorías, el IPC Núcleo, que no contempla precios estacionales ni regulados, registró un alza de 1,8%, impulsada principalmente por aumentos en Alquiler de la vivienda y Servicios culturales. Esta suba se vio atenuada por la baja en expensas, tras la eliminación del adicional del 20% que se había aplicado en junio.

Los precios Estacionales avanzaron 4,5% debido a incrementos en Verduras, Paquetes turísticos y Servicios de alojamiento. En tanto, los precios Regulados aumentaron 2,1%, con subas en Transporte público, Gastos de prepagas y Electricidad.

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La división con mayor aumento durante el mes fue Recreación y cultura, que registró una suba de 5,0% debido a incrementos en paquetes turísticos y servicios culturales. Restaurantes y hoteles se ubicó en segundo lugar, con un alza de 2,8 por ciento. Por el contrario, las menores variaciones a nivel nacional se observaron en Prendas de vestir y calzado, que retrocedió 1,3%, y en Bebidas alcohólicas y tabaco, con un aumento de 1,5 por ciento.

En las regiones GBA, Noreste, Noroeste, Pampeana y Patagonia, la división que más influyó en la variación mensual fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, impulsada por subas en Verduras, Productos lácteos y Pan y cereales. En la región Cuyo, la mayor incidencia correspondió a Transporte, por ajustes en el Transporte público y en el Funcionamiento de equipos de transporte personal.

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“Más allá del número, tenemos una confianza plena en lo que venimos haciendo. Mientras mantengamos este rumbo de una política fiscal y de equilibrio financiero como el que tenemos. Esto permite tener un Banco Central independiente y que está controlando fuertemente la emisión. Entonces, es un tema de tiempo hasta que la inflación converja a la inflación internacional”, señaló el ministro de Economía, Luis Caputo, minutos antes de la publicación de la estadística oficial.

En la conferencia de prensa en la que se anunció la flexibilización de los créditos en dólares para empresas, Caputo señaló que el número del séptimo mes “no es una sorpresa porque julio es un mes estacionalmente alto”.

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Y argumentó: “Otra cosa que es importante es que el precio del petróleo prácticamente se duplicó en los últimos ocho meses. Entonces, la realidad es que todos los países están sufriendo una mayor inflación y un menor crecimiento como consecuencia de eso. Esperamos que la situación internacional se aclare”.

El informe oficial era esperado tanto por el mercado como por los analistas privados, ya que los principales sondeos anticiparon que el incremento de precios mensual había superado el nivel registrado en junio.

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Caputo aseguró que la inflación convergerá a niveles internacionales si se sostienen las políticas actuales.

En efecto, la consultora C&T Asesores Económicos, dirigida por Camilo Tiscornia, calculó una variación del 1,9%, mientras que Analytica, EconViews y Eco Go habían estimado un rango de entre 2% y 2,1 por ciento. El consenso entre las consultoras privadas había mostrado que en julio la inflación mostró una aceleración, impulsada sobre todo por los rubros relacionados con el receso invernal.

De acuerdo al último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la mediana de las proyecciones situó la inflación de julio en 2 por ciento. En tanto, los participantes del sondeo previeron un leve descenso del ritmo inflacionario de cara a los meses siguientes: 1,8% en agosto; 1,8% en septiembre; 1,7% en octubre; 1,6% en noviembre. Para diciembre, anticiparon una tenue suba a 1,8%, seguida de una nueva reducción a 1,7% en enero de 2027.

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El antecedente de CABA

El Gobierno ya había recibido una señal desfavorable respecto a la inflación del séptimo mes del año. El viernes pasado se difundió que el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) subió 2,9% en julio, lo que representa un aumento de 1,1 puntos porcentuales frente a junio. De este modo, la variación interanual alcanzó el 33,2% y el acumulado en los primeros siete meses del año llegó al 19,4 por ciento.

La inflación en CABA se aceleró a 2,9% durante julio. (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Según el informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad (Idecba), los principales aportes al aumento provinieron de los sectores de Restaurantes y hoteles, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte, Alimentos y bebidas no alcohólicas, y Recreación y cultura. Estas categorías sumaron en conjunto 2,11 puntos porcentuales al índice general del IPCBA.

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El rubro con mayor alza fue Restaurantes y hoteles, con un incremento promedio de 5,3%, debido a subas en tarifas de alojamiento y precios de comidas fuera del hogar por las vacaciones de invierno. El sector de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles se elevó 2,7% e incidió en 0,54 puntos porcentuales del índice general, a raíz de aumentos en gastos comunes, alquileres y tarifas eléctricas.

No obstante, es relevante señalar que la metodología para calcular la inflación en la Ciudad de Buenos Aires difiere de la utilizada a nivel nacional. En la capital, la canasta de referencia asigna mayor peso a los servicios frente a los bienes, mientras que a nivel nacional la ponderación es opuesta. Por esta razón, los datos de inflación de CABA no pueden equipararse directamente con los del resto del país.

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