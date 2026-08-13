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Adiós a los colorantes artificiales: estos populares caramelos tendrán una nueva fórmula con ingredientes de origen natural

La medida comenzó a implementarse en Estados Unidos con pigmentos de remolacha, cúrcuma, espirulina y beta-caroteno, en medio de una creciente presión regulatoria

Un niño rubio come un dulce confitado azul y sostiene otros dos. Sobre una mesa hay un plato con más dulces, remolachas, cúrcuma, espirulina y zanahorias.
Mars Wrigley puso a la venta en Estados Unidos nuevas versiones de M&M’s, Skittles y Starburst sin colorantes artificiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El fabricante estadounidense de confitería Mars Wrigley anunció el jueves 13 de agosto la puesta a la venta en Estados Unidos de nuevas versiones de M&M’s, Skittles y Starburst sin colorantes artificiales. Esta medida afecta a consumidores, cadenas de distribución y a la industria de alimentos procesados, marcando un cambio en la formulación de productos emblemáticos en respuesta a crecientes exigencias regulatorias y demandas sociales por ingredientes de origen natural.

Según ABC News y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), la compañía implementó el cambio tras un proceso de desarrollo que involucró más de una década de investigación, la consulta a 13.000 consumidores y la experimentación en laboratorios de Nueva Jersey y plantas de producción en Texas. El reemplazo de colorantes sintéticos por pigmentos naturales como jugo de remolacha, cúrcuma, beta-caroteno y espirulina se alinea con nuevas políticas regulatorias impulsadas desde 2025 por la autoridad sanitaria federal.

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El anuncio de Mars coincide con un contexto de revisión en la industria alimentaria estadounidense, impulsado por la presión regulatoria y la evolución de la percepción pública sobre aditivos. En abril de 2025, la FDA comunicó un plan para eliminar gradualmente los colorantes sintéticos derivados del petróleo de la cadena alimentaria, lo que llevó a empresas como General Mills, Nestlé USA, Kraft Heinz y Hershey a adoptar lineamientos similares. El proceso de sustitución de aditivos artificiales por alternativas naturales, según ABC News y Foodmate/FDA, representa un cambio estructural para el sector.

¿Qué cambios tienen los nuevos M&amp;M’s, Skittles y Starburst sin colorantes artificiales?

Las nuevas versiones de M&M’s, Skittles y Starburst prescinden de colorantes sintéticos y emplean mezclas de extractos vegetales para lograr los tonos característicos. Según información brindada por ABC News, el rojo se obtiene con jugo de remolacha, el amarillo con cúrcuma, el naranja con beta-caroteno y carotenales, y el verde con combinaciones de cúrcuma, remolacha y espirulina. El desarrollo de tonos azul y marrón aún enfrenta desafíos técnicos debido a la dificultad de encontrar fuentes naturales estables, según explicó Claire Hewitt, directora sénior de transformación de ingredientes de Mars.

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La distribución inicial de estos productos se realiza a través de Amazon, con planes de expansión nacional durante los próximos meses, de acuerdo con la emisora KZOK y fuentes de la compañía. Los nuevos envases identificarán los productos como libres de colorantes artificiales y la composición detallada estará disponible en los canales oficiales de Mars.

Dulces M&M’s de colores rojo, verde, azul, amarillo y marrón sobre superficie blanca en primer plano.
Mars Wrigley informó que el desarrollo de tonos azul y marrón en M&M’s, Skittles y Starburst sigue en curso por la dificultad de hallar fuentes naturales estables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué Mars Wrigley elimina los colorantes artificiales en sus caramelos?

La decisión de Mars Wrigley de eliminar los colorantes artificiales responde a la presión regulatoria, la evolución de las preferencias de los consumidores y el debate sobre la seguridad de los aditivos sintéticos. De acuerdo con la FDA, la agencia federal anunció en abril de 2025 un plan para eliminar gradualmente los colorantes derivados del petróleo en alimentos. La autoridad sanitaria revocó autorizaciones para compuestos como Orange B y propuso restricciones para otros, en el marco de una transición hacia ingredientes vegetales.

Según explicó Jaime Boyes, vicepresidente sénior de investigación y desarrollo para Mars Snacking North America, el desarrollo de colores consistentes a escala industrial requirió ajustar variables de producción y procesos de mezcla en las plantas. “Nuestros equipos de investigación y desarrollo trabajaron en la fábrica evaluando el flujo de aire y otras variables del proceso para lograr la consistencia del color”, declaró Boyes a ABC News. La prioridad de la compañía fue mantener el sabor original, aspecto valorado por los consumidores en los estudios previos a la salida al mercado.

¿Qué dice la FDA sobre los colorantes artificiales en alimentos en Estados Unidos?

La FDA comunicó en 2025 la necesidad de reducir los colorantes sintéticos en alimentos y bebidas, fundamentando su decisión en evaluaciones de riesgo y la tendencia internacional hacia etiquetas más transparentes y composiciones menos procesadas. Según el portal Foodmate y registros de la propia agencia, la FDA intensificó la revisión de aditivos, promovió la aprobación de pigmentos naturales y flexibilizó las reglas para el etiquetado “sin colorantes artificiales”.

La decisión de la FDA se inscribe en una política de salud pública orientada a minimizar la exposición a sustancias potencialmente controvertidas y facilitar la transición de la industria alimentaria hacia alternativas de origen vegetal. Empresas como General Mills, Nestlé USA, Kraft Heinz y Hershey anunciaron planes similares para retirar aditivos sintéticos de algunos o todos sus productos en el país, según los registros del regulador y reportes periodísticos.

Un niño come un dulce amarillo de chocolate; sostiene otros de colores. Sobre la mesa hay dulces de varios colores, remolacha y cúrcuma.
Mars Wrigley desarrolló los nuevos caramelos sin colorantes artificiales tras más de una década de investigación, consultas a 13.000 consumidores y pruebas en Nueva Jersey y Texas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué ingredientes naturales sustituyen a los colorantes sintéticos en los caramelos?

De acuerdo con declaraciones recogidas por ABC News y la información institucional de Mars Wrigley, los ingredientes naturales que reemplazan a los colorantes sintéticos en los caramelos incluyen:

  • Jugo de remolacha para tonos rojos
  • Cúrcuma para tonos amarillos y como parte del verde
  • Espirulina para tonos verdes y azules
  • Beta-caroteno y carotenales para tonos naranjas

El desarrollo de tonos azul y marrón sigue en curso debido a la dificultad de encontrar alternativas vegetales con la estabilidad requerida para la producción industrial. “El azul es un reto porque no existen muchos vegetales azules que consumamos habitualmente”, sostuvo Claire Hewitt en entrevista con Good Morning America de ABC News.

¿Cómo afecta este cambio a los consumidores y a la industria?

La transición hacia colorantes vegetales implica ajustes en la oferta de productos y en los procesos industriales de la compañía. La empresa aseguró que la aceptación de los consumidores fue evaluada mediante encuestas y pruebas de producto, en las que se identificó como prioritaria la conservación del sabor original, aunque los tonos pudieran variar levemente. El movimiento de Mars es observado por otros fabricantes como un posible antecedente de cambios en la industria de alimentos procesados.

De acuerdo con reportes de ABC News y la emisora KZOK, la compañía planea extender la reformulación a otras marcas de su portafolio, como Extra Gum, durante 2026. Los productos reformulados estarán debidamente identificados y la información sobre ingredientes se encuentra disponible en los sitios oficiales de la empresa.

Múltiples chocolates confitados redondos y ovalados de colores rojo, amarillo, verde, naranja, azul y marrón, sobre una superficie oscura.
Mars Wrigley planea extender la eliminación de colorantes artificiales a otras marcas como Extra Gum durante 2026, mientras mantiene el foco en conservar el sabor original. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué productos de Mars Wrigley estarán disponibles sin colorantes artificiales?

La reformulación afecta a las líneas principales de M&M’s, Skittles y Starburst que se comercializan en el mercado estadounidense. Las variantes sin colorantes artificiales serán diferenciadas en el etiquetado, según informó Mars. La información sobre la composición y los cambios está disponible en los canales institucionales de la compañía. Las versiones anteriores de los productos seguirán comercializándose en mercados donde la regulación no exige la modificación inmediata de sus fórmulas.

¿Qué se espera a futuro con la eliminación de colorantes artificiales?

La eliminación de colorantes sintéticos en caramelos de consumo masivo representa un ajuste en la oferta del sector y anticipa cambios similares en otras categorías alimentarias. De acuerdo con la FDA, la transición hacia ingredientes vegetales responde tanto a preocupaciones sanitarias como a la demanda social de mayor transparencia. La eficacia de los nuevos aditivos y la percepción del público serán monitoreadas durante la fase de despliegue nacional.

La decisión de Mars introduce una alternativa en el segmento de golosinas, con distribución inicial a través de Amazon y posterior expansión a cadenas de supermercados y tiendas especializadas. El impacto futuro dependerá de la capacidad de la industria para adaptar procesos y mantener la aceptación de los consumidores ante cambios en la apariencia y composición de los productos.

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