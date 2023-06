En medio de la disputa entre Llaryora y Juez, comienza el escrutinio definitivo de las elecciones en Córdoba

Luis Juez y Martín Llaryora

El Tribunal Electoral de Córdoba iniciará este miércoles -desde las 9 de la mañana- el escrutinio definitivo de las elecciones que se realizaron en la provincia el pasado domingo, donde se elegía el sucesor de Juan Schiaretti. Esta instancia se volvió relevante porque Luis Juez, el candidato de Juntos por el Cambio, pidió la apertura de urnas y denunció irregularidades en el proceso de conteo de votos. Del otro lado, Martín Llaryora -postulante del oficialismo- dio por cerrado el tema y aseguró que es el vencedor de la contienda.

Según el acta firmada por Leonardo González Zamar, el escrutinio definitivo y oficial se iniciará hoy desde las 9 de la mañana en el Salón de los Pasos Perdidos del Edificio de Tribunales II. El conteo de los votos se realizará de lunes a sábados, hasta las 18, y se habilitarán diez mesas de validación y una de incidencia con el Tribunal Electoral Provincial.

En paralelo, los apoderados locales de Juntos por el Cambio -Juan Mocoroa, Augusto Succo y Mabel Serafin- le exigieron al Tribunal Electoral la impugnación del escrutinio provisorio del pasado domingo. El documento, al que tuvo acceso Infobae, solicita que “se proceda a poner en cero en frente de los apoderados partidarios el sistema de carga de datos y luego de ello que el escrutinio definitivo se haga teniendo en cuenta las actas que fueron hechas de puño y letra por las autoridades de mesa y que fueron debidamente suscriptas por estas y los fiscales partidarios y que, por esta misma circunstancia, se omita la consideración de las cargas realizadas según el sistema Turing y las constancias emitidas por este sistema”.

También recordaron que “en la audiencia de presentación del sistema Turing planteamos una serie de interrogantes que no fueron respondidos de manera satisfactoria, sobre conectividad, los planes de contingencia en caso de falla del sistema y sobre el sentido de la eliminación de las copias manuscritas del acta de escrutinio para los fiscales”.

“Muchos establecimientos abocados al proceso electoral tuvieron problemas que imposibilitaron, dificultaron o impidieron el cómputo, transmisión de datos, escaneo y emisión de actas de escrutinio para los fiscales. Esto es así porque algunos de ellos carecen de conectividad. Por lo que se vieron imposibilitados de realizar la correspondiente transmisión de datos y, con ello, brindar los resultados actualizados y fiables. Otros establecimientos no llegaron a contar con los equipos necesarios para la transmisión de los datos”, agregaron los apoderados en la presentación judicial.

Manuel Calvo, jefe de campaña de Martín Llaryora

Según denunciaron, en Córdoba Capital hubo 17 colegios en los que no se cargó el acta de mesa y quedaron 462 mesas sin escrutar. “Con un promedio de 220 votos, equivalen a más de 100.000 votos, una cantidad muy superior a la diferencia entre los candidatos más votados. Como se advierte no se trata de un hecho aislado. Son muchas las escuelas que no tienen nada cargado”, insistieron.

Minutos antes de la presentación judicial de Juntos por el Cambio, el jefe de campaña del oficialismo, Manuel Calvo, dio una conferencia de prensa donde ratificó el triunfo de Llaryora. Además, dio a conocer datos confeccionados en base al 99.5%de las actas, para lo cual se sumó el escrutinio provisorio al que llegó la Justicia Electoral, que alcanza al 94.9% del total, más 417 actas provistas por las autoridades de mesa a los fiscales de la coalición.

“Todas las fuerzas políticas que han participado en la contienda electoral del domingo pasado, tienen exactamente estos mismos datos. En base a esa confección de datos, el resultado da que nuestra fuerza política obtuvo 859.786 votos, contra los 797.418 votos de Juntos por el Cambio. Hemos tenido un triunfo importante en la ciudad de Córdoba, ratificando la gestión del intendente y gobernador electo Martín Llaryora, pero también un claro triunfo en todo el interior provincial”, insistió Calvo.

La noche sin festejos

Luis Juez salió a hablar al escenario acompañado por Patricia Bullrich y el resto de los candidatos de Juntos por el Cambio

Pasadas las 19 del domingo, cuando se conocieron los primeros resultados oficiales con el 4% de los votos escrutados, los militantes de Juntos por el Cambio estallaron en gritos, festejos y abrazos por los números que daban ganador a Juez. La euforia comenzó a declinarse a medida que el oficialismo acortaba la distancia pero la ilusión de ganar se mantenía. Dirigentes opositores comenzaron a pedir calma y cautela pero, en paralelo, celebraban la buena elección que les permitió lograr la mayoría en la Legislatura y ganar el Tribunal de Cuentas.

“A esta hora nos preparábamos para festejar o para abrazar a quien ganara, pero el partido no terminó. Hemos hecho una elección descomunal, nos quedamos con la mayoría de la Legislatura y el Tribunal de Cuentas. Nos preparábamos para festejar o pedirle a Rodrigo de ir a saludar al intendente de la ciudad. Pero no podemos hacer una cosa ni la otra”, expresó Juez cerca de la 1 de la madrugada cuando el escrutinio provisorio no llegaba al 90% de los votos.

Además, confirmó que en las últimas mesas se estaba realizando un conteo manual y agregó: “Con toda la tecnología, están cargando actas a mano. Un gobierno que lleva 25 años ni siquiera puede hacer una elección. Vamos a esperar a que se cuente el último voto, porque cada voto costó mucho sudor. A nosotros no nos financia nadie”.

En cambio Llaryora se autoproclamó ganador en base a los datos de las mesas testigos de “Hacemos unidos por Córdoba”. “Tenemos 50.000 votos de diferencia. Todo el mundo tiene las actas y sabe que la tendencia es irreversible. Dentro de pocas horas vamos haber ganado la gobernación de la provincia”, explicó pasadas las 2 de la mañana.

