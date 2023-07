Piqueteros cortarán la avenida 9 de Julio en reclamo por los ajustes en los planes y alimentos en los comedores

La Unidad Piquetera retomará las medidas contra el Gobierno de Alberto Fernández. (Foto NA: JUAN VARGAS)

La Unidad Piquetera retomará hoy a las 11 de la mañana su “plan de lucha” contra el gobierno de Alberto Fernández. A partir de esa hora marcharán desde Puente Pueyrredón al ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz, el edificio está ubicado en la avenida 9 de Julio y Moreno lugar dónde amenazan instalar carpas por tiempo indeterminado.

“Con la comida de los pibes no”, es el lema de la convocatoria. Denuncian que no llegan alimentos a los comedores comunitarios porque “el dinero va a la campaña electoral”. Además, sostienen que “los alimentos derivados a los merenderos oficialistas lo hacen a través de los punteros políticos o dirigentes sociales que son candidatos en los distritos del conurbano y todo el país”. Los activistas de izquierda reclaman “cambios urgentes en la política social del Gobierno”; el “no pago al Fondo Monetario Internacional (FMI)” y que la ministra de la cartera social “deje de ajustar los planes, ya dio de baja a cien mil beneficiarios del Potenciar Trabajo”, apuntan.

La marcha, movilización y acampe en el centro porteño avizora una nueva jornada caótica en la que no faltarán propuestas cruzadas por denunciada reducción de partidas presupuestarias para los sectores más vulnerables de la sociedad; y el debate en permitir o no los cortes de arterias y acampes en medio de una de las zonas más transitadas de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el entorno de la segunda candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria decidieron no responder a la intimidación piquetera de instalar un campamento frente al ministerio porque ellos están dirimiendo su propia interna. También recuerdan que: “Esta será la primera marcha y acampe piquetero desde el cierre de las listas de candidatos para las elecciones PASO” y desmienten el retraso en la entrega de alimentos.

“Sergio Massa -ministro de Economía- y Victoria Tolosa Paz son los candidatos del hambre, están unidos por el ajuste; sin alimento en los comedores populares, sin herramientas en las cuadrillas de trabajo y sin aumento en los programas sociales”, se envalentona Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero (PO) y le asegura a este medio: “La bronca no se aguanta más en los barrios, se metieron con la comida de los pibes. Diga lo que diga la ministra, la verdad es que hace cuatro o cinco meses que no se recibe comida en los comedores populares y la misma comida aparece de la mano de los punteros del PJ Y el PRO junto a la boleta electoral. “Con la comida de los chicos no”, enfatiza el líder piquetero que encabezará una de las columnas que marcharán al ministerio de Desarrollo Social.

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz y el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, enfrentado por los planes sociales y alimentos para los comedores comunitarios

Victoria Tolosa Paz también habló de “los chicos”. Lo hizo durante el acampe que en Plaza de Mayo realizó la Unidad Piquetera. A través de un hilo de tuits también titulado: “Con los chicos no”. La funcionaria nacional le había pedido a la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes intervenir en el acampe y vigilia organizado por los dirigentes de izquierda.

“Es inaceptable ver cómo un grupo de dirigentes sociales vulnera los derechos de los niños, exponiéndolos a pasar horas e incluso a dormir en la calle, cuando deberían estar en las escuelas o en los clubes ejerciendo su derecho a educarse, alimentarse y jugar”, sostuvo la funcionaria del gabinete de Fernández. Y aseguró que “no hay diálogo posible cuando se utiliza a los más chicos”.

Los dirigentes piqueteros, que también tienen intereses políticos válidos detrás de los candidatos de, por ejemplo el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, responden: “Desde que asumió el actual ministro de Economía y candidato a Presidente de la coalición ahora llamada, Unión por la Patria elegido por el ‘sabio’ dedo de Cristina -Fernández de Kirchner-, la inflación voló por el aire y la cantidad de pobres aumentó de 16,5 millones de personas por debajo de la línea de pobreza, a 20 millones en el último registro, tomado el mes anterior”.

En la conferencia de prensa del viernes pasado en el Obelisco porteño a través de la cual se comunicó sobre la marcha y acampe de hoy, los organizadores argumentaron: “En el mismo periodo asumió la nueva ministra de Desarrollo Social Tolosa Paz y profundizó una política de ajuste que dejó cien mil personas sin ninguna asistencia del Estado, desabasteció los comedores populares desde el inicio de su mandato, llevando el extremo actual en el que hace tres meses y hasta cuatro que los comedores populares de todas las organizaciones no recibieron un kilo de alimentos que fueron a parar a los punteros de las provincias para la campaña electoral”.

Según Belliboni, Tolosa Paz “congeló los programas de herramientas, no entregó las mismas a ninguna de las cooperativas de trabajo, con las que, en forma precaria, los trabajadores defienden un ingreso con el trabajo auto organizado; por eso ambos pueden ser catalogados como los ministros del hambre de un gobierno ajustador y proimperialista sin exagerar.”

Mónica Sulle, coordinadora del MST-Teresa Vive e integrante de la Unidad Piquetera también justificó ante Infobae las nuevas medidas contra las políticas sociales y económicas por el abandono alimentario a los comedores populares. “No hay ni un solo fideo en los comedores populares a lo largo y ancho del país. Necesitamos la entrega inmediata de los alimentos. No tenemos herramientas para trabajar. Pero a sus amigos los intendentes, aún de la oposición, les da todo. Necesitamos un aumento de salario, la inflación y el aumento de los precios hace insostenible la vida. Tolosa Paz tiene que atender el teléfono del reclamo social”.

Además de solicitar que “el ex Frente de Todos deje de acatar las medidas de ajuste impuestas por el FMI y acordadas con el ministro Massa” y que “se deje de pagarle al Fondo para que no se sigan achicando las partidas presupuestarias de todos los ministerios”, las organizaciones sociales piqueteras reclaman que “tiene que haber un aumento en el presupuesto de los planes sociales acorde al aumento de precios. Según el INDEC, una familia de cuatro personas necesitó en mayo contar con un ingreso de $218.000 para no caer bajo la línea de la pobreza. Mes a mes esta cifra aumenta por la inflación que no le da respiro al bolsillo de los argentinos y sobre todo de los más vulnerables, los pobres”.

Reclaman por la falta de alimentos en los comedores (Photo by Spencer Platt/Getty Images)

Para Belliboni a esto se suma que “se reduce mes a mes el presupuesto de todos los ministerios con el simple expediente de no actualizar los gastos por inflación, esto significó una caída de todo el gasto social que redujo hasta la asignación por hijo”.

Por estas razones, la Unidad Piquetera entiende que la manifestación que tendrá como destinatarios principales a Massa y Tolosa Paz es “un escandaloso fraude porque significa manipular los alimentos al servicio de una campaña electoral, el gobierno del ajuste y del Fondo Monetario Internacional no tiene nada para ofrecernos y solo queda luchar por nuestras reivindicaciones más elementales”.

