Marcelo Orrego: “Los sanjuaninos se cansaron de 20 años de kirchnerismo, la gente quiere un cambio con certezas”

El gobernador electo de San Juan, Marcelo Orrego, aseguró que los ciudadano de su provincia “se cansaron de 20 años de kirchnerismo” y destacó que “la gente quiere un cambio, pero un cambio con certezas”. El dirigente y diputado nacional que dio un batacazo en las elecciones del domingo diferenció al peronismo del kirchnerismo y se mostró a favor de incluir sectores del justicialismo dentro de la coalición opositora.

En diálogo con Infobae y otros medios que cubrieron los comicios del domingo, el flamante mandatario electo elogió a Horacio Rodríguez Larreta, ratificó que sus candidatos para las PASO del 13 de agosto estarán en la lista que encabezará el jefe de gobierno porteño, pero también reconoció a Patricia Bullrich por su respaldo durante la campaña local.

Durante la charla, Marcelo Orrego criticó con dureza al gobierno nacional, tanto a Cristina Kirchner como Alberto Fernández, y recordó que con Sergio Massa, el actual candidato presidencial de Unión Popular tuvo un acercamiento en 2015 -cuando no estaba en el oficialismo- pero aclaró que ahora no tiene relación política. “siempre le he tenido respeto, como debe ser”, dijo.

-Primera lectura del escenario por el cual logró la victoria, ¿qué fue lo que cambió con respecto a mayo?

En principio, la primera reflexión es que la gente quiere cambios y esos cambios tienen que ser cambios con certeza, no son saltos al vacío. Ya han entendido que desde Cambia San Juan proponíamos una oferta electoral que se basaba en eso, en decir que aquellas cosas que estaban bien las íbamos a mejorar, a abonar y las íbamos a ejecutar mejor. Pero hay muchas cosas, por supuesto, que hay que corregir. Creo que la gente entiende que no me va a temblar la mano para hacer las cosas que tengo que hacer.

Esta ha sido una elección distinta, una situación extraordinaria: por primera vez en 40 años de democracia solamente se votó la categoría de gobernador y vicegobernador, habiéndose ya votado otros cargos.

La ley de Lema es en realidad la “ley de trampa”, una ley mentirosa, que es retrógrada, antigua y que no tiene nada que ver con los intereses de los sanjuaninos. Al contrario, lastima a la democracia de manera sistemática. Pero en esta oportunidad la ley de lemas hizo que a la gente se le simplifique más votar ante un abanico de 10 boletas. Y la gente eligió.

El 14 de mayo, hubo una situación diferente porque no estábamos preparados materialmente, de ninguna manera, para votar. Faltaban pupitres para la cantidad de boletas que había. Inclusive pedíamos a los delegados del Tribunal Electoral que habiliten los bancos para poner las boletas -porque tampoco había bancos por la cantidad de fiscales que estaban en las escuelas- así que claramente me parece una situación extraordinaria que al final del camino terminó simplificando la definición.

-Usted diferencia al kirchnerismo del peronismo. ¿Por qué?

Porque en el peronismo hay mucha gente destacada e inclusive dentro del espacio político al que pertenezco, que es una coalición, que somos Juntos por el Cambio, también hay peronistas republicanos y gente que pertenece a ese espacio. El kirchnerismo ya tiene otro sentido. Está claro que muchas veces esto sucede porque el kirchnerismo, de una u otra manera, tiene cooptado al peronismo, y lo venimos viendo a lo largo del tiempo en la provincia, y sobre todo en la Argentina.

Me parece que hay personas muy destacadas en el peronismo que pueden ser parte de esta coalición de gobierno, que nosotros acá en San Juan somos Juntos por el Cambio, pero hay muchos justicialistas también.

-¿Usted se reconoce como peronista, como radical, como macrista?

Soy una persona que pertenece a un partido provincial que se llama Producción y Trabajo, un partido que tiene más de 20 años. Hemos sido la primera oposición acá en San Juan. Dentro de ese espacio, hay muchos independientes. Acá hay muchos partidos provinciales que tienen una enorme fuerza, entre ellos el Partido Bloquista, Dignidad Ciudadana, que por ahí a nivel nacional no son conocidos pero en las provincias tienen un marco de fuerza importante.

-Recorrió mucho la provincia en esta campaña ¿de qué se cansaron los sanjuaninos?

Me parece que se cansaron de este proceso de 20 años, solamente dos personas gobernando, claramente la gente precisaba de un cambio. También estaba influido un poco a nivel nacional, este gobierno nacional que está totalmente desdibujado, no le encuentra el agujero al mate. Yo voy a gobernar con administración de prioridades y este presidente, Alberto Fernández, está muy lejos de la agenda que tienen los argentinos. Vinieron y llegaron hace cuatro años diciendo que iban a ser mejores, que íbamos a comer asado, que íbamos a llenar la heladera, que nuestros jubilados iban a estar mejor y nada de eso sucedió.

Después vino el tema de la pandemia, donde encontramos un presidente que se ponía la remera de Argentina y veíamos una esperanza en eso, pero de a poco fue fluctuando y radicalizando su discurso. Más todavía cuando la vicepresidenta le iba marcando el paso, deteriorándolo al presidente totalmente, porque le iba sacando de a poco cada uno de sus ministros, referentes. Toda esa parte ya la conocemos. Después de la pandemia, terminó claudicando y siguió trabajando en temas como el Consejo de la Magistratura, poniendo en agenda la reforma judicial, que no tiene nada que ver con los problemas que tiene la gente. En vez de estar abocado claramente a un plan anti inflacionario, para que la gente viva mejor, porque se derrite la plata en la mano, la plata de la gente no llega ni siquiera a la primera semana del mes. Y cuando suceden estas cosas, lamentablemente se pierde la confianza y la confianza se gana en gramos y se pierde en kilos. Cuando se pierde la confianza se pierde todo. El presidente está en una situación compleja.

-¿El presidente no está en segundo plano y la que define la política y el rumbo es la vicepresidenta?

Sí, pero él es el presidente. Una cosa es que esté el problema con la azafata y otra que esté el problema con el que maneja el avión, con el piloto. Acá hay 24 butacas que tienen los nombres de cada una de las provincias argentinas. Él sigue siendo presidente hasta el 10 de diciembre y él es el que tiene el mando. Ese es el tema que preocupa y a cualquier argentino lo pone triste que no se estén dilucidando los problemas que tenemos.

-Sergio Massa hace unos años lo visitó a usted cuando fue intendente ¿Cómo es esa relación?

A Sergio lo conozco, vino por acá en el 2015. Sergio tenía otra mirada en la Argentina, él estaba en contra del kirchnerismo y hoy está en otro lado, pero le tengo un enorme respeto a Sergio. En la Cámara se pudo seguir después en una relación, porque la verdad que divido mucho un poco esto en el mano a mano, siempre le he tenido respeto, como tiene que ser. Yo como gobernador voy a llevarme bien con los 19 intendentes de cualquier espacio político, si los intendentes responden a la gente y el gobernador también. Así que cualquier intendente -que van a ver muchos de otro espacio político- sepan que van a encontrar en mí un gobernador que va a trabajar codo a codo, porque hay un interés superior que es el interés de la gente.

No vengo a ser gobernador de unos intendentes y de otros, no. Vengo a ser gobernador de todos los sanjuaninos y me van a encontrar en ese camino, ayudando a cada uno lo que necesita, si le va bien a ellos no va a ir bien a todos.

-¿Su posicionamiento hacia la interna nacional de Juntos por el Cambio está alineado con Horacio Rodríguez Larreta que con Patricia Bullrich?

Horacio es una persona que conozco, no solamente de ahora. Debo reconocer eso y también debo agradecer a todos los referentes de Juntos por el Cambio. Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Miguel Ángel Pichetto, María Eugenia Vidal, Ricardo López Murphy, Alfredo Cornejo, Claudio Poggi. Todos han venido a aportar, a ayudar, a estar, así que, primero, todo mi agradecimiento a ellos.

Y sí, viene una disputa de poder de acá a futuro, donde vamos a encontrar dos fuerzas que disputan y lo hacen de manera legítima, como es el caso de Horacio y de Patricia. De ellos dos va a surgir el próximo presidente o presidenta de los argentinos y lo digo con mucha sinceridad: a eso aspiro, eso quiero y para eso voy a trabajar.

Por supuesto, con Horacio vengo teniendo mucho más relación, lo conozco desde hace mucho tiempo y tenemos una relación muy aceitada. Siempre que he precisado de él, él ha estado siempre muy cerca mío. Pero también debo agradecer a Patricia y a los demás referentes que se han acercado. Horacio ha cumplido un papel importante en todo este proceso que venimos trabajando, ya hace más de dos años.

-A los festejos vinieron muchos referentes nacionales que tienen influencia en el escenario nacional.

Los referentes que vienen ayer integran el espacio que conduce a Horacio Rodríguez Larreta, y me parece que ha quedado bien marcado, en estos tiempos de una disputa interna que es lógica. Sé que por ahí lo toman como una cuestión dura en términos de lo que es la contienda, pero siempre sucedió. La fricción en la interna siempre está, pero termina la interna y se va como un caballero (o una dama) y el que pierde acompaña a quien le ha tocado ganar.

Así me he preparado yo en mi vida y entiendo que aquel que gane me va a encontrar codo a codo laburando con quien le toque ganar. ¿Por qué? Porque eso es lo que está buscando la Argentina. Y lo que sí está bien, lo que creo que está muy bien, es que ambos, tanto Horacio como Patricia, han garantizado -y eso yo lo sé porque estoy en la Mesa Federal de Juntos por el Cambio- han garantizado la unión de Juntos por el Cambio, que es lo más importante.

Tengo una relación con Horacio de hace tiempo y eso hace que, por supuesto, mi consideración con él y mis candidatos van a estar en la lista de Horacio. Más allá de que Patricia plantee sus candidatos. Para que quede claro: los candidatos que son de mi espacio están en la lista de Horacio. Y eso creo que también de una u otra manera es una forma de decir bueno estamos en este lado, pero no quiere decir que no la valore a Patricia y con ella tengo la mejor relación. Me ha venido a apoyar, es una mujer de primera, tiene todos los atributos y la fortaleza para poder ser, como también siento que Horacio lo tiene, le sobran atributos para ser el próximo presidente. Tengo que ser bien claro.

-¿Habló con Macri?

No. Me mandó un mensaje Mauricio por intermedio de Roberto Basualdo, porque ni siquiera he tenido el teléfono, porque la verdad que ante tanta gente no pude leer nada. Por supuesto, todos mis respetos al ex presidente y, seguramente, en algún momento estaremos en contacto.

La política y San Juan

-Va a tener que gobernar con una mayoría en la Legislatura del frente peronista. ¿Cómo se prepara para eso?

Fui intendente en dos oportunidades, inclusive, siendo el único intendente de la oposición. Entiendo que todo pasa por el diálogo, por el consenso, por saber que nadie puede estar en contra de leyes que benefician a los sanjuaninos.

Podemos transitar por ese camino del diálogo, de realmente entender que hay intereses superiores, que son los intereses de San Juan. A mí me va a encontrar en ese lugar, tratando de buscar los consensos necesarios para que salgan mejores leyes para esta provincia.

-El cambio de candidato en el oficialismo, ¿usted cree que lo terminó beneficiando?

No lo sé. Al ser una situación tan extraña, porque también cambia, digamos, los protagonistas. Me he preocupado más por tratar de llegar con nuestra oferta electoral a los 19 departamentos de la provincia, sin pensar tanto en los cambios que podrían producirse en nuestro espacio político.

Entiendo también que son parte del mismo proceso kirchnerista y en este caso, para colmo son hermanos en este caso. Uno Sergio y otro Rubén. Pero está claro que los dos son Uñac.

-Se va a dar una situación histórica tal vez de que las provincias cuyanas van a tener todos a partir de diciembre gobiernos de Juntos por el Cambio. ¿Qué lectura hace de eso?

La lectura es muy positiva, optimista, porque entendemos que nuestras economías regionales van a poder, si trabajamos juntos, progresar. Lo hablaba con Alfredo Cornejo, lo hablaba ayer también con Claudio Poggi, la posibilidad de que nuestras economías sean competitivas, no sólo en los mercados locales, sino también en los mercados internacionales. Y en eso vamos a trabajar de manera conjunta, sabiendo que si le va bien a uno, le va bien a las otras provincias. Vamos a trabajar en conjunto para poder hacer realidad las perspectivas que tenemos hacia el futuro.

-¿Cómo toma la elección que hizo José Luis Gioja?

Mi cabeza no ha estado puesta en quién ha hecho la mejor elección en el peronismo. No está puesta la lectura en eso, pero a ambos los respeto. He sido intendente, insisto, y me ha tocado, serlo estando a cargo del Ejecutivo Gioja y con Uñac. Después competí con los dos. Competí para el 2019 para gobernador con Uñac y competí para diputado nacional con Gioja. A ambos los respeto, ahora la lectura interna la deberán definir ellos. Sé que deberán tener una disputa de poder interna sobre cuestiones que tienen que ver con el PJ local, pero son temas que están lejos de mí y de poder tener algún tipo de determinación, porque en definitiva es una cuestión que se resuelve digamos en la casa chica y en la casa de ellos.

-Habló con Uñac después del triunfo ¿de qué dialogaron?

Fue una charla que duró unos minutos, una conversación que estuvo basada en él reconocer la derrota y también la oportunidad de poder abrir los puentes a los efectos de que esta transición sea dé de una manera ordenada. Quedamos en hablar en los próximos días para ver de qué forma podemos encontrar los mejores momentos para desarrollar esta transición, que es una transición larga y que sabemos que nosotros no co-gobernamos. Quien gobierna es el gobernador actual y tiene hasta el 10 de diciembre. A partir del 10 de diciembre, tendremos la oportunidad de gobernar nosotros. Siempre la relación tiene que estar abierta para el bien de los sanjuaninos.

-Planteó que no le va a temblar el pulso para hacer ciertas cosas y que iba a mantener cosas positivas. ¿Cuáles serían las que va a cambiar y las que vas a mantener?

San Juan tiene 89.000 kilómetros cuadrados, un 3% del espacio es cultivable, lo demás son desierto y montañas. Tenemos que despertar la agricultura, la producción, hay que trabajar mucho para seguir impulsando una minería responsable y amigable con el medio ambiente. Hay que trabajar en la energía alternativa, trabajar para que el turismo no sea un turismo de eventos, sino que además genere trabajo.

Que el deporte siga siendo un espacio donde no solo, insisto, sean eventos deportivos importantes, sino también que los verdaderos protagonistas estén en los clubes sociales y deportivos, porque ahí surgen los nuevos talentos. Todo lo que se ha hecho bien, lo vamos a mejorar, pero creo que hay tres áreas que son urgentes y que hay que abordar rápidamente.

La educación: ¿Cuántas de las tres provincias de Cuyo tiene peor calidad educativa? Aquí, cuatro de cada diez chicos no terminan el secundario de tiempo y forma. Un porcentaje menor tiene los conocimientos básicos de matemática y lengua. Hay chicos de 18 a 24 años, de los cuales el 50% de ellos son ni ni, ni estudian ni trabajan, y estamos en la tierra de Sarmiento.

La educación inexorablemente tiene que tener una prioridad. En la salud: hay estructuras que son como un envase vacío, porque faltan especialistas, insumos. Y en la inseguridad: en nuestra provincia está muy complejo el tema del mapa de San Juan. No hay un sanjuanino que no haya sufrido una situación de inseguridad. Esos tres ejes van a ser fundamentales entre las cosas que vamos a corregir.

-Anticipó que el sistema electoral va a intentar modificarlo.

Sí, lo voy a hacer, Voy a derogar la Ley de Lemas, voy a enviar un proyecto a la Cámara de Diputados. Esta es una ley obtusa, retrógrada, antigua, que no tiene ningún tipo de sentido. Nos terminamos metiendo en el lote de las provincias como Formosa y Santa Cruz, donde hace 30 años gobiernan los mismos. Yo creo en la alternancia en el Congreso. Voy a derogar la ley de lemas, porque creo que lastima a la democracia, no puede ser que no termine ganando quien más votos saca, sino la agrupación de partidos que más votos acumuló. Esto es como un partido de fútbol, decís ¿cómo saliste? 5 a 3, ¿ganaste? No, no gané, lo que pasa es que sumaron los votos del otro equipo, los de al lado. No, eso está mal y lo que está mal hay que sacarlo.

-¿Para reinstaurar las PASO?

No, vamos a ver qué hacemos, la verdad que lo primero que vamos a hacer primero es derogar la Ley de Lemas y después lo que voy a hacer también es llamar a un plebiscito o una enmienda para volver al sistema anterior. El gobernador y el vicegobernador ya no tienen que durar 12 años. El gobernador y el vicegobernador tienen que durar cuatro años y, si la gente insiste, si la gente entiende y estima que ha hecho bien, cuatro más. Y si ha terminado, tiene que venir otro gobernador a hacer las cosas mejor, porque nosotros estamos en un tiempo y tenemos que dejar todo. Los que vienen tienen que ser mejores sino los que hemos fracasado, sea cualquier partido político, somos nosotros.

-La letra hay chica va a tener que aclarar bien si es de gobernador o vicegobernador, si se suman los periodos.

Va a ser de gobernador y vicegobernador, como fórmulas indivisa, y va a quedar claro en el espíritu de los que estén trabajando en eso. Y va a quedar claro después la Constitución para que después no tengamos más ningún tipo de inconveniente ni de malas interpretaciones.

