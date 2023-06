Dos gobernadores se reunieron con Alberto Fernández para pedirle que interceda ante Scioli y haya una lista de unidad

Alberto Fernández junto al gobernador de Santiago del Estero (@GZamoraSDE)

Los gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Raúl Jalil (Catamarca) se reunieron con Alberto Fernández en la Casa Rosada, con el objetivo de pedirle que haya una lista de unidad del peronismo, cuando restan 48 horas para que se venza el plazo para la presentación de candidaturas.

Los mandatarios quieren que haya una sola lista y una sola fórmula, y vienen presionando en ese sentido. Entienden que el Presidente puede ser una pieza importante para lograr que eso suceda porque podría interceder para pedirle a Daniel Scioli y Agustín Rossi, dos funcionarios cercanos, que bajen sus candidaturas y así evitar unas PASO.

El encuentro se da en un día marcado por las definiciones electorales, ya que desde el corazón del kirchnerismo advierten que durante lo que queda del jueves se anunciaría la fórmula presidencial. Aunque no está confirmada, varias fuentes oficialistas coinciden en remarcar que la dupla elegida sería la de Eduardo “Wado” de Pedro y Juan Manzur.

Durante el fin de semana largo Sergio Massa y Juan Manuel Olmos visitaron al Presidente en la Quinta de Olivos y le pidieron exactamente lo mismo: lista de unidad. Quienes frecuentan a Fernández dicen que con Scioli completamente lanzada a la carrera presidencial, ya no hay margen para poder bajarlo.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, uno de los gobernadores que está reunido con Fernández

Massa, los gobernadores y los intendentes del conurbano ejercieron una fuerte presión en las últimas horas para que haya una lista de unidad en el peronismo. Desde el kirchnerismo intentaron imponer trabas electorales a Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz para que declinen sus candidaturas pero no lo lograron.

El ex motonauta lanzará su candidatura presidencial esta tarde a las 19. Será con un acto en el Teatro ND Ateneo, ubicado en el centro porteño. Una señal de que no tiene intenciones de bajar su candidatura y de que competirá en las elecciones internas de Unión por la Patria.

Más temprano la junta electoral de Unión por la Patria en Buenos Aires rechazó el planteo de Scioli sobre la integración de la minoría en la lista de candidatos. Aún resta que responda la junta electoral bonaerense, que preside el juez Sergio Torres, en la que se presentó el mismo escrito.

Alberto Fernández sigue pensando lo mismo. No hay un candidato de unidad que mida en las encuestas mucho más que el resto de los competidores y no hay acuerdo político sobre un nombre propio. Entonces, entiende que las diferencias se deben dirimir en las PASO.

Ayer por la tarde los gobernadores peronistas emitieron un nuevo comunicado en el que volvieron a pedir por una candidatura de unidad. Ya lo habían hecho después de la reunión en el CFI a principios de mes y ayer renovador el pedido.

Lo hicieron a través de un documento titulado “Unidad, más que nunca”, en el que pidieron “dejar de lado las apetencias individuales” e insistieron con la necesidad de acordar quiénes serán los candidatos que representarán a la coalición en las elecciones.

“Las y los gobernadores de la Liga ratificamos, una vez más, la imperiosa necesidad de encontrar una síntesis en la fórmula presidencial que represente a Unión Por La Patria ante lo que ya dejó de ser una amenaza: el agrupamiento de la derecha argentina defendiendo la violencia. No solo ratifican el camino del ajuste, sino que prometen garantizarlo con cárcel o balas”, indicaron en el comunicado.

