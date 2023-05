Juan Grabois: “Nos vamos a arreglar con Wado para ver quién es candidato, no necesitamos que Cristina nos resuelva los problemas”

Juan Grabois en Políticos en el recreo

-Hace poco dijiste: “Estoy seguro de que Cristina me va a votar a mí”. ¿Si Wado es candidato, también?

-Somos “primos”. Nos vamos a arreglar entre nosotros. No tenemos que pedirle a “mami” que nos resuelva los problemas.

-¿Eso significa que van a arreglar entre ustedes quién de los dos queda como candidato presidencial? -

-Sí.

-¿Y el otro puede ser candidato a vice?

-Y… sería un poco pan con pan.

-Si Cristina te lo pide, ¿serías vice de Wado?

-Sí.

-Si Cristina te lo pide, ¿bajás tu precandidatura presidencial?

-No.

-Si Cristina te lo pide, ¿harías campaña por Massa candidato a Presidente?

-No.

-Si Cristina te lo pide, ¿pondrías a Massa como tu ministro de Economía?

-Un día.

-¿Cómo un día?

-Lo pongo un día y lo echo. Y le digo a Cristina: “Ya cumplí” (risas).

Juan Grabois junto a Diego Iglesias

-La vicepresidenta describió la semana pasada el escenario electoral como “de tercios”. Y dijo que en este escenario lo más importante es subir el piso de votos. El Presidente se manifestó en contra de esta estrategia electoral. ¿Vos qué pensás?

-No soy un genio del voto. Lo que tengo claro es una cosa: de chiquito yo aprendí que el peronismo era la pelea por la justicia social. Y estas elecciones van a ser muy difíciles porque durante estos cuatro años la justicia social no se consagró en la Argentina como el valor principal. Aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad. Por lo tanto, lo que hay que hacer fundamentalmente es recuperar el campo nacional y popular, que incluye al peronismo, incluye a la izquierda nacional, incluye a distintas vertientes del progresismo, como una fuerza que represente a los trabajadores y los humildes y las ideas de transformación social. No sé en ese contexto qué es lo que suma más votos. Lo que tengo claro es que cuando uno pierde su esencia, no importa cuántos votos junte, no es más lo que debe ser.

-Me interesa saber si estás a favor o en contra de determinadas políticas públicas. ¿A favor o en contra de una reforma laboral?

-A favor. Hay que reducir la semana laboral a cuatro días. Eso sería una reforma laboral a favor de los trabajadores.

-¿De una reforma tributaria para que los que más tienen paguen más?

-A favor.

-¿A favor o en contra de eliminar los planes sociales?

-Es una pregunta mal formulada. Los planes sociales son un término despectivo para referirse al salario social complementario, que es una ley, que reciben hombres y mujeres por trabajar. No existen planes sociales por no hacer nada. Toda persona que recibe un salario complementario contrapresta. Por lo tanto, si la pregunta es eliminar el salario complementario, te diría todo lo contrario: hay que crear un salario básico universal.

-¿De legalizar la marihuana?

-No me gusta hacer apología del tema porque nosotros nos formamos en el rescate de los pibes y las pibas que están rotos por las adicciones. Muchas veces la marihuana es droga de entrada, aunque digan que no lo es. Y la verdad es que nuestra formación política y nuestra experiencia de vida nos hace ver que cualquier sustancia, el alcohol, la marihuana, son mecanismos de dominación de las conciencias. Dicho esto, no queremos que ningún pibe ni piba tenga que ir a un patrullero, o a una comisaría, o a un penal por fumar o por tener marihuana.

-¿Uso de militares en el combate contra el narcotráfico?

-Solamente haciendo tareas de urbanización, que es parte del combate contra el narcotráfico.

-¿Renegociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional?

-Ni a favor ni en contra. Hay que cancelar este acuerdo, es insostenible.

-¿Nacionalización del litio?

-A favor.

-¿Reforma agraria?

-A favor.

-¿Ley de humedales?

-A favor.

-¿Dolarizar?

-En contra.

-¿Devaluación brusca del peso?

-En contra.

-¿Moneda única con los países de la región?

-A favor.

El precandidato presidencial habló sobre la deuda con el FMI

-¿Déficit fiscal 0?

-A favor. Desde luego, el déficit no tiene que existir. Para reducir el déficit lo que hay que hacer fundamentalmente es recaudar más. Si nosotros solamente eliminamos los privilegios impositivos que tienen las grandes empresas, que son los regímenes de promoción que aparecen en el presupuesto nacional, terminamos con el déficit fiscal. Son 4.5 puntos del PBI de regímenes de promoción con cosas absolutamente ridículas como, por ejemplo, el régimen de promoción económica. Están los impuestos que no pagan los jueces, que son como 300 mil millones de pesos. Está la plata que le regalamos al pibe más rico del país, que es el dueño de Mercado Libre. Está la plata que le regalamos a la Barrick Gold, que plata no le falta. Entonces, hay que agarrar toda esa listita de regímenes y empezar a tachar, tachar, tachar y tachar. Eso también es déficit fiscal. Y después hay que subir los impuestos al 1%, no a el 10% más rico, sólo al 1%. Y con eso equilibramos las cuentas y podemos mejorar las prestaciones sociales.

-¿A ese 1% te referís cuando hablás de: “Seamos la peor pesadilla del poder”?

-Sí, exactamente. En definitiva, las peleas que parecen tan ideológicas son peleas de intereses. En el fondo, lo que hay es el olor del estiércol del diablo, como dice el Papa Francisco, que es el dinero, sobre todo si es el dólar. ¿Viste que el dólar tiene una pirámide con un ojito? Bueno, si un billete te mira fijo empezá a preocuparte.

-¿Cuál es tu plan para la vivienda?

-Está lo ideal y lo posible. Cuando gane las elecciones, en los cuatro años de gobierno, lo que voy a poder garantizar es para toda familia que necesite un lote, un lote de entre 250 y 400 metros cuadrados, en algunos lugares 500, a un máximo de 30 kilómetros del lugar donde reside actualmente. También se lo podemos garantizar si se quiere ir a vivir a otra provincia, que ojalá mucha gente quiera, así desconcentramos la zona metropolitana. Lo tenemos estudiado. Se puede hacer. Ponerle los servicios a un lote vale alrededor de dos palos de pesos. Por lo tanto, hacer 1 millón de lotes no sería una cosa tremenda en términos de PBI, es menos de un punto del PBI por año. Y resolvemos un problema que es que la gente no tiene un lugar para construirse una vivienda. Entonces, esa sería la medida principal. Después, hay un montón de otras medidas que básicamente es copiar lo que hacen los llamados países desarrollados, que como dice el economista surcoreano Ha-Joong Chang: “Ellos se desarrollaron, subieron una escalera y después empujaron la escalera para que nadie más se desarrolle”. Entonces, te dicen que tenés que hacer exactamente lo contrario a lo que hicieron ellos. Por ejemplo, en Noruega, en Francia, hay un stock de 20 a 25% de departamentos que son viviendas sociales. Viviendas públicas o cooperativas para que la gente no deje el 40% de su sueldo en el alquiler. Bueno, eso lo podemos hacer. Por ejemplo, para decir una referencia porteña, en la Isla Demarchi, que está absolutamente abandonada, donde podríamos hacer 28.000 departamentos, tranquilamente.

-Pasemos ahora a “Del mejor al peor”: Victoria Tolosa Paz, Eduardo “Wado” de Pedro, Raquel “Kelly” Olmos, Aníbal Fernández y Gabriela Cerruti.

-El mejor, Wado. Y todo el resto en una categoría de funcionarios que funcionan más o menos. Nunca me gustó Cerruti. ¿Viste esa gente que sabe todo y no entiende nada? Me da así.

-A partir de la marcha de la semana pasada que organizó Unidad Piquetera, donde había chicos y chicas que fueron con sus padres, Victoria Tolosa Paz dijo: “Con los chicos no”. Esa frase te cayó: A) Peor que la Corte Suprema. b) Igual de mal que Alberto Fernández. c) Casi tan mal como las políticas económicas de Sergio Massa.

-C. El problema es el concepto. No es que los papás llevan a los chicos porque son crueles y malvados, no tienen dónde dejarlos. Y la verdad que en un país donde hay 60% de pobreza infantil, que la ministra de Desarrollo Social, que algo que ver tiene con la pobreza infantil, diga “con los chicos no” por una marcha, me causa rechazo.

-En el capítulo pasado de Políticos en el Recreo, Eduardo “Wado” de Pedro dijo de Javier Milei: “Es un candidato mediático que está aprovechando el vacío de una dirigencia que tiene poca capacidad creativa para resolverle los problemas de la gente”. En una frase, ¿quién es Milei para Juán Grabois?

-Un falso profeta. Un falso profeta, a diferencia del mentiroso, te está prometiendo algo, un futuro, que no va a cumplir, pero no se nota que está mintiendo. Porque tal vez ni él mismo sepa que está mintiendo. Entonces, cuando él dice que vas a tener dólares, opera de manera mágica. Vos pensás que tus pesos se van a convertir en dólares. Entonces pensás “Milei igual a dólares”. Lo que hay que hacer, para mí, es mostrar su verdadera naturaleza, mostrar que sus profecías no se van a cumplir y no subestimarlo.

-¿Y si Patricia Bullrich llega a la Presidencia de la Nación, qué crees que va a pasar?

-Vamos a vivir en un país horrible.

-Vos siempre bregas por “tierra, techo y trabajo”. El tema la “Triple T” de Tini Stoessel dice en un momento: “Aquí llegó la Triple T. Tini, Tini Tini, no estamos en la playa, pero en bikini. Que ya no tomo agua, solo Martini. Que ya no quiero amor, me puse la mini”. ¿Cómo sería tu canción de tu “Triple T”?

-Va a llegar la Triple T para los de abajo, los que luchan por tierra, techo y trabajo. Unos no tienen amor, solo sus mansiones. Mejor tener corazón en los comedores.

Grabois improvisó una canción

-¡Hay que poner en Spotify la “Triple T” de Juan Grabois!

-(Risas) Y sí, está bueno.

-Tu campaña dice: “Argentina Humana. Juan 23″. Juan XXIII fue el Papa que convocó al Concilio Vaticano Segundo, que provocó una reforma muy grande en la Iglesia Católica. El FDT, ¿necesita un Concilio Vaticano Segundo?

-El campo nacional popular, latinoamericanista, la izquierda nacional, los que tenemos un proyecto alternativo a la globalización neoliberal en nuestro país, en América Latina, en todo el mundo, necesita un Concilio Vaticano Segundo. Está estancado, y lo que se estanca se pudre. Faltan ideas, falta sangre, falta entusiasmo, falta amor. Sobre todo hay una posición defensiva un poco triste frente al avance de “la derecha”. Y sobre todo, falta pueblo.

-Vamos a cerrar con la “Pregunta sticker”. ¿Qué pensás del apoyo que Cristina le da a Sergio Massa en el ministerio Economía?

La respuesta de Grabois

-¿Todo bien con ese apoyo?

-Sí.

-¿No querés desarrollar más?

-No.

-¿El del sticker, es el cantante de BTS (banda surcoreana de K-Pop)?

-Obvio, aguante BTS.

-¿Conocés BTS?

-Pero sí. Mi hija es BTSera.

-¿Esta entrevista cierra entonces con el cantante de BTS?

-Total.

Seguir leyendo: