Facundo Manes: “Los votantes de Milei son gente desesperada que todavía quiere creer en algo”

Diego Iglesias entrevista al neurocirujano y precandidato presidencial

Tu relación con Gerardo Morales es tan mala como:

A) La de Cristina con Alberto,

B) La de Mauricio con la dicción,

C) La de Horacio con Patricia.

(Risas) No, es buena.

¿Ni A, ni B, ni C?

Tenemos buen diálogo. Estamos construyendo la idea de que el radicalismo tenga candidato a presidente.

Hace poco dijiste: “En los últimos dos años no hubo una vocación para que el radicalismo llegue al poder”. Morales es el presidente de la UCR desde el 2021. Decir esto, ¿es tu forma elegante de decir: “Morales trabaja para que Larreta sea presidente”?

Debió haber un proyecto para llegar al poder, que yo no lo vi. O no me invitaron.

¿Sospechás que Morales tiene algún acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta para ser su candidato a vicepresidente?

Bueno, él es candidato a presidente. Así que yo respeto eso. Públicamente él es candidato a presidente, yo veo que él está trabajando para eso.

El neurocientífico dijo que quiere ser presidente

¿Crees que tiene que haber un sólo candidato radical a presidente?

No. Sería ideal que haya uno, pero puede haber dos como hay dos del PRO. Pero el radicalismo tiene que tener un candidato a presidente.

¿Hay alguna posibilidad de que te presentes a otro cargo que no sea a presidente?

Estoy pensando siempre en el plan A y el plan A es ser candidato a presidente, porque creo que la Argentina necesita una nueva inspiración hacia la modernidad. Y ya que estoy le voy a dar un consejo a todos los jóvenes que nos leen: no tengan plan B, tengan plan A, porque si tienen plan B uno a veces gasta mucho tiempo en el plan B.

¿Sos candidato a presidente o nada entonces?

Bueno, no… Seguiré luchando por el país.

¿Queda abierta una puerta para que seas candidato a gobernador en la Provincia de Buenos Aires?

Esto es como que le preguntes a uno que está en la frontera en la guerra: “¿qué estás pensando?”. No, está en la lucha. Yo estoy en la lucha por la presidencia.

Te pido que le pongas un octógono de etiquetado frontal a los siguientes dirigentes: Axel Kicillof.

Saturado en populismo económico. Ideas viejas. Los kirchneristas son nostálgicos de los 70, los radicales somos nostálgicos de los 80, los del PRO y Milei son nostálgicos de los 90.

¿No hay que votar ni radicales, ni kirchneristas, ni del PRO entonces?

Hay que votar el nuevo radicalismo.

¿El nuevo radicalismo es el que está con el PRO?

El nuevo radicalismo es el que quiere liderar. Lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, en el 2021. Enfrentamos al PRO y levantamos el radicalismo de la provincia de Buenos Aires.

Sigamos. ¿Octógono para Alfredo Cornejo?

Excesiva posibilidad de ganar en Mendoza.

¿Wado De Pedro?

Sobresaturación de Cristina.

Para Facundo Manes, si Javier Milei llega a ser presidente el país sería un caos

Me interesa saber si estás a favor o en contra de determinadas políticas públicas. ¿A favor o en contra de una reforma laboral?

A favor. La Argentina necesita que el principal ministerio sea el de Producción, no el de Economía. El de Economía es administrar lo que tenemos, Producción es generar más riqueza. Y Argentina tiene que entrar, como entró en la democracia hace cuatro décadas, en un plan de desarrollo. En ese plan de desarrollo hay que hacer reformas, pero sin que pierdan los derechos los trabajadores. Sin achicar derechos. Pero también que fomente a la industria, a las PYMES, a los comercios, al sector productivo.

¿De una reforma tributaria para que los que más tienen paguen más?

Ni a favor ni en contra. En la Argentina hay mucha gente que no paga impuestos. Yo quiero que paguemos todos menos, pero que la gente que no paga impuestos pague impuestos. Y además que esos impuestos vayan, no a la política para hacer rosca, que vayan a las PYMES, a los comercios, a los que menos tienen, pero que no se quede por ahí. Mucha gente tiene la sensación de que contribuye y que la plata se queda en el camino. Eso no va más.

¿A favor o en contra de eliminar los planes sociales?

En contra. Tenemos que eliminar la idea de la pobreza cristalizada que se instaló en la Argentina. Y tenemos que hacer un fuerte trabajo para que los planes pasen a trabajo. La gente quiere trabajar. La gente que tiene planes trabaja, pero no le alcanza y necesita capacitación laboral, educación, esa es la salida. Pasar de planes a empleo.

¿De la legalización de la marihuana?

A favor. Pero es muy importante que se aclare que yo estoy a favor de legalizar la marihuana pero con psicoeducación. Porque la marihuana puede producir efectos adversos en los adolescentes con riesgo de psicosis. No es inocua. Entonces tiene que haber una psicoeducación: una educación a la población sobre los efectos adversos, las complicaciones a largo plazo. Pero en ese contexto, estoy a favor.

El diputado nacional se expresó en contra de la nacionalización del litio

¿Militares en el combate contra el narcotráfico?

En contra. Está prohibido por ley. El narcotráfico se tiene que combatir con inteligencia, con recursos, con alianzas internacionales, contra el lavado de dinero, pero de ninguna manera con los militares.

¿Renegociar un nuevo acuerdo con el FMI?

A favor.

¿Nacionalización del litio?

En contra.

¿De una reforma agraria?

En contra.

¿A favor o en contra de la Ley de humedales?

A favor

¿Dolarizar?

En contra. Dolarizar es un disparate, es liberalismo fantasioso. En un país que no tiene créditos y en un Banco Central sin dólares, dolarizar sería pulverizar los salarios y eliminar empleos. Es un disparate.

¿De la devaluación brusca del peso?

En contra. Nosotros estamos trabajando con Marina dal Poggetto, con Martín Rapetti, con nuestros economistas para hacer un plan de estabilización y desarrollo que cuide el bienestar de los argentinos.

Y por último, ¿a favor o en contra del déficit fiscal cero?

A favor. Hay que llegar al déficit fiscal cero. Nosotros no podemos gastar más de lo que producimos, pero tenemos también que poder producir más, que es el plan de desarrollo que nunca discutimos de la Argentina. Y además siempre el déficit fiscal debe ser cuidando a los más necesitados, fortaleciendo las PYMES, los comercios, el sector productivo. Nunca se resuelve todo en un Excel.

Juan Grabois dijo en Políticos en el recreo de Javier Milei: “Es un falso profeta”. ¿Cómo lo definís vos a Javier Milei en una frase?

Remedio vencido.

¿Por qué?

Porque ya probamos ese tratamiento que le hizo mucho mal a la Argentina. Yo entiendo a la gente que vota a Milei. Es gente desesperada que todavía quiere creer en algo, pero es un remedio vencido para el tratamiento que necesita Argentina.

¿Qué crees que pasaría si Milei llega a la presidencia?

Sería un caos.

Hace poco en una entrevista dijiste: “Nos parecemos en una cosa con Javier Milei, en que los dos no pertenecemos al sistema”. ¿Se parecen en algo más?

Sí, creo que somos los dos buenas personas. Lo conozco. Creo que es una buena persona. No tengo nada personal con él. Creo que está totalmente equivocado en sus ideas para la Argentina, pero creo que es una buena persona. Creo que es honesto, que es alguien que viene de la vida privada como yo y se incorpora a la Argentina por un sentimiento patriótico. Pero bueno, tiene las ideas equivocadas, que llevarían a un caos a la Argentina.

Si Patricia Bullrich triunfa en la interna de Juntos por el Cambio ¿Vas a militar su candidatura presidencial?

Depende de la alianza de ella con Milei. Para mí es un límite. Creo que ella tiene que aclarar que no va a haber alianza con Milei antes de que se terminen las PASO. Porque Milei es un límite al sistema, yo estoy muy preocupado.

Vamos a cerrar ahora con la pregunta filtro. Te hago una pregunta y vos respondés con un filtro de Instagram. ¿Cómo ves a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires?

La respuesta de Facundo Manes a la pregunta filtro

¿Qué significa esto?

Pasión. Mucho cemento, poca pasión.

Seguir leyendo: