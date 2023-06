Rodríguez Larreta se mostró junto a Pichetto en plena discusión por la ampliación de Juntos por el Cambio

Horacio Rodríguez Larreta compartió con Miguel Ángel Pichetto la entrega de materiales para la Policía de la Ciudad de Buenos Aires

Este lunes, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se mostró junto a Miguel Ángel Pichetto en medio del fuerte debate interno por la ampliación de Juntos por el Cambio. El dirigente peronista participó de un acto en el que se entregaron materiales para la Policía de la Ciudad.

“Compartimos nuestra pasión por transformar la Argentina y la convicción de darle respaldo a nuestras fuerzas de seguridad”, fueron las palabras del alcalde porteño, tras agradecer la presencia en el evento del ex senador peronista.

Y agregó: “Estamos trabajando hace muchos años y lo vamos a seguir haciendo. Es un orgullo trabajar con él”.

Te puede interesar: Elecciones 2023: “Me gustaría una fórmula Radical - Peronista, sería ideal”, aseguró Facundo Manes

Ante las preguntas, Rodríguez Larreta se pronunció sobre la ampliación de la coalición opositora, con la inclusión de Juan Schiaretti. “Yo creo en la amplitud, necesitamos ampliarnos para ganarle al kirchnerismo con el mayor margen posible, para tener más representantes en el Congreso. Necesitamos un gobierno nacional lo más amplio posible”, afirmó.

Horacio Rodríguez Larreta pidió ampliar la coalición de Juntos por el Cambio con la inclusión de Juan Schiaretti

“Mi visión es la misma desde que iniciamos Cambiemos. Desde ahí nació nuestra vocación de ampliarnos. Hay muchos ejemplos de personas que se fueron sumando. Y que nos ayude a ganar de manera contundente y terminar con el flagelo del kirchnerismo”, agregó el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Te puede interesar: El regreso de Massa y la negociación de Juntos por el Cambio para sumar a Schiaretti agitan la estrategia electoral del peronismo

No obstante, Rodríguez Larreta no pudo escapar a la consulta sobre las últimas declaraciones de Patricia Bullrich, en contra de su idea de sumar fuerzas al espacio.

“Yo he sido muy riguroso en que jamás me van a escuchar enfrentarme con nadie de Juntos por el Cambio, no contesto y no creo en eso. El valor de la unidad está por encima de cualquier discusión. La transformación que necesita la Argentina es muy profunda”, explicó el alcalde porteño.

La palabra de Miguel Ángel Pichetto

El actual auditor general de la Nación y candidato a Presidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, explicó el motivo de su presencia en un evento junto al alcalde de la Ciudad de Buenos Aires.

“Tiene que ver con visiones y convicciones que tienen que ver con nuestro país. El fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y recuperar la idea del Estado-Nación. Un conjunto de valores y de temas que propiciaron a que yo esté hoy”, manifestó el ex senador.

Asimismo, Pichetto se mostró a favor de involucrar más fuerzas dentro de Juntos por el Cambio de cara a las Elecciones 2023. “Tenemos que trabajar con responsabilidad e inteligencia, ampliar la base de sustentación es bueno para el país. Para ganar las elecciones primero y para gobernar después”, sostuvo.

Te puede interesar: La mesa del PRO bonaerense vuelve a reunirse para definir el reglamento electoral

Sin embargo, el dirigente peronista no quiso entrar en las especulaciones de las posibles fórmulas dentro de la coalición opositora. “No hay ningún tipo de definición de carácter electoral, creo en el diálogo, en la ampliación y en que el país tenga en vista la unidad. Esto es lo que me vincula con Horacio”, dijo.

Y sentenció: “No creo que la argentina tenga que construir un camino radicalizado por derecha o por izquierda”.

Seguir leyendo: