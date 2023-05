Sorpresa y fastidio de los intendentes por la presentación que pide suspender las PASO y vetarles la re-reelección

Axel Kicillof junto a un grupo de intendentes peronistas

Nadie esperaba un nuevo frente de conflicto en medio de una campaña electoral que está a punto de arrancar y donde los posicionamientos por estos días son oscilantes y quirúrgicos. Lo cierto es que la noticia por la presentación hecha a la Corte Suprema por Oscar Alva, presidente del partido Política Abierta para la Integridad Social (PAÍS) de la provincia de Buenos Aires, para que el máximo tribunal declare la inconstitucionalidad de la re-reelección de los intendentes y dicte una medida cautelar para que se suspendan las PASO si no hay una resolución antes del 13 de agosto hizo ruido puertas adentro; aunque nadie le vea avance.

Pasado el mediodía de este lunes se conoció la novedad y rápidamente los links de la noticia empezaron a circular. Según pudo reconstruir Infobae, en el chat de los intendentes peronistas del conurbano había enojo. “Los compañeros andan a las puteadas”, describió uno de la Primera sección electoral.

Es que el pedido es concreto: que se declare la inconstitucionalidad del artículo 4 de la ley 15.315. Ese punto establece: “Los mandatos de Intendentes, Concejales, Consejeros Escolares, Diputados y Senadores que se hayan iniciado como resultado de las elecciones del año 2017 y 2019 serán considerados como primer período a los efectos de la aplicación de la presente Ley. En el caso de los mandatos que se hubieren iniciado como resultado de las elecciones del 2021, se computará como primer período sólo en el caso que no haya ejercido un mandato inmediato anterior”. La ley original -que fue sancionada en 2016 durante el gobierno de María Eugenia Vidal en acuerdo con el Frente Renovador- establecía como primer mandato al conseguido en las elecciones 2015. La objeción que se le hacía era que la norma tenía un carácter retroactivo y legislaba “hacia atrás”.

Te puede interesar: Pidieron a la Corte Suprema que declare la inconstitucionalidad de la re reelección de los intendentes bonaerenses

Llevó tiempo conseguir el acompañamiento en la Legislatura bonaerense para modificar este asunto. La UCR, que había votado a favor del fin de las reelecciones indefinidas en 2016, acompañó en 2021 la modificación hecha a aquella ley. También los intendentes del PRO, que a partir de sus legisladores habilitaron los votos para el “ordenamiento” de la norma, como lo habían expuesto en la discusión en el recinto el 28 de diciembre del 2021: día de los inocentes. Toda esa ingeniería y acuerdo político podría quedar en jaque si el máximo tribunal da lugar al pedido del presidente del Partido País.

Intendentes del PRO reunidos con Kicillof y ministros bonaerenses

Entre los intendentes creen que la medida no avanzará, pero hay desconfianza por el tipo de presentación por el momento político elegido, por el patrocinio que le brinda el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez y el requerimiento -además- de una medida cautelar para que suspenda las PASO del próximo 13 de agosto si el máximo tribunal aún no logró resolver la cuestión de fondo.

“Yo no creo que corra, pero si atrás de esto está uno de los nuestros se pega un tiro en el pie”, se sincera otro intendente peronista de la zona oeste, ante la consulta de este medio.

La modificación del artículo que está siendo objetado con la presentación de este lunes le da la posibilidad a 91 intendentes que fueron electos en 2015 a volver a presentarse en estas elecciones. Y también considera como primer período para cargos legislativos el iniciado a partir de 2017. Entonces, por ejemplo, un diputado provincial o concejal que haya renovado su banca en 2017 y -ya venía ocupando un lugar desde 2013 o con anterioridad- puede volver a presentarse en 2021 y en 2025.

Algunas miradas pesan sobre quién realizó la petición: Oscar Alva fue candidato a diputado nacional por el frente 1País que en 2017 conformaron Sergio Massa y Margarita Stolbizer. Estuvo en el lugar 21 de esa nómina. Luego, el partido PAÍS fue uno de los que conformó la alianza electoral el Frente de Todos para las elecciones del 2019. Desde el Frente Renovador sostienen que no hay vínculo político alguno ni con Alva ni con su espacio.

Oscar Alva

Incluso, una resolución determinante de la Corte también afectaría las acciones del massismo, más allá de que hayan sido los autores de la ley que limita la reelección de intendentes, legisladores, intendentes, concejales y consejeros escolares. Un ejemplo: si el máximo tribunal le da lugar al pedido de Alva, el senador provincial José Luis Pallares -del FR- no podría estar en la lista por la renovación de su banca, ya que fue electo en 2015 y actualmente estaría finalizando su segundo y último mandato consecutivo. Lo mismo sucede con algunos nombres en Diputados. Sin embargo, la política interna del FR es darle alternancia a los cargos electivos.

“Me parece que no tiene demasiada sustancia la presentación. No soy jurista, pero la constitución provincial no prohibía la reelección antes de la ley y la ley modifica otra ley, no se modifica la constitución. Por ahora no lo vemos como una amenaza”, explicó un intendente de la UCR. El radicalismo tiene más de 25 intendentes que podrían quedar fuera de carrera si la Corte avanzara.

Mientras en la provincia de Buenos Aires, la de mayor peso electoral, la presentación del presidente del Partido País generó un sacudón en la mesa de negociaciones en el Frente de Todos en vistas al cierre de listas del próximo 24 de junio, a casi 20 mil kilómetros de distancia la sintonía pareciera ser otra. La inclusión del presidente del PJ bonaerense y jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, a la gira que encabeza Massa por China tiene en el previsible menú conversaciones la estrategia electoral que abordará el kirchnerismo en acuerdo con el massismo en un combo del que forman parte los intendentes peronistas.

Seguir leyendo: