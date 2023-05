Wado de Pedro: “Si no hay acuerdo, lo más probable es que terminemos en unas PASO”

Wado de Pedro también le respondió al periodista Gabriel Levinas

En el marco de la interna en el Frente de Todos, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, se refirió a la definición de las candidaturas: “Lo estamos trabajando, se va a definir el 24 de junio”, se sinceró. Y agregó que “hay un vacío para cerrar” dentro del oficialismo y que el bloque oficialista está “resolviendo internamente, buscando tratar de consensuar y, si no hay acuerdo, lo más probable es que terminemos en una PASO”.

De Pedro también sembró enigmas sobre el discurso que dará Cristina Kirchner este jueves 25, a las 16, en la Plaza de Mayo. “Es imposible saber que va a decir, es muy difícil. Creo que su mensaje es que caminemos todos, muchos, como Scioli y Katopodis y otros que recorren el país” y le dejó un elogio a Sergio Massa: “Me parece un gran dirigente, con mucha experiencia, que agarró la ´papa caliente´ que dejó Juntos por el Cambio”, haciéndose eco a las palabras de Cristina.

Por otro lado, y entrevistado por Pamela David en América TV, se refirió sobre el intento de magnicidio que sufrió Cristina Kirchner el 1 de septiembre de 2022. “Me dolió el intento de asesinato a Cristina. Me duele que la Justicia no investigue el intento de magnicidio. Me estoy sintiendo mal, eso me genera tener que discutir la impunidad del intento de asesinato a una vicepresidenta. Espero que toda la dirigencia diga ¡basta!”, exclamó el ministro.

El germen de esto, para él, es la violencia política que se arraigó en el país y comenzó con “la violencia verbal, cuando se ponen bolsas mortuorias y guillotinas”

Milei y la libertad

De Pedro también se refirió, ampliamente, al espacio que representa Javier Milei, La Libertad Avanza, en donde de Pedro percibe que “la escucha hacia Milei tiene que ver con una falta de soluciones, desde la asunción de Mauricio Macri, hace 8 años” y que “hay un vacío ahí y, si hay que elegir entre Cambiemos y Milei, este último es es el único que le da propuestas concretas y específicas a la gente: muestra una actitud”, sentenció.

Para el referente K, la libertad se enmarca dentro de “una sociedad igualitaria” y lo relacionó con la “rebeldía” que el núcleo libertario propone. “Es necesario ser rebelde sin odios, como lo fue Néstor Kirchner que fue duro y se le plantó a sectores poderosos”.

Y completó: “Me parece que la rebeldía está también en ser como cada uno es, no mentir. En los políticos está en no hacer marketing y engañar. El marketing es usar herramientas psicológicas de manipulación porque después viene la frustración”, sintetizó para luego cerrar el tema con un desafío. “Convocar a las nuevas generaciones, decirle a los pibes que la libertad tiene que ver con una sociedad que es igualar en materia de oportunidades”.

Eduardo "Wado" de Pedro junto a Máximo Kirchner y los principales intendentes peronistas del conurbano

Su centralidad en la foto junto a varios intendentes del conurbano también fue tema de charla en América TV. “Ahí hay muchos intendentes jóvenes, mucho de los dirigentes que, como dijo Cristina, deben tomar el bastón del mariscal para empezar a representarnos. Allí compartimos una charla, convocando a la marcha del jueves. Es un mensaje para el interior”, sostuvo.

Y, siguiendo en el ámbito de la actualidad, tampoco esquivó la pregunta acerca de la crítica del periodista Gabriel Levinas cuando lo cuestionó acerca de su tartamudez.

Las declaraciones del periodista Gabriel Levinas que generaron la reacción en el oficialismo

“Si a Levinas le preocupa cómo voy a dar un discurso, podría cantarlo (risas). Lo que él hizo, es parte de una generación que tiene determinados prejuicios. Pero los pibes y las pibas de hoy son distintos, hay otra sociedad que quizás él no conoce por una situación lógica, mucho más diversa, empática y abierta”, enfatizó. Y remató: “No lo juzgo porque él es víctima de un encierro de su propio círculo”.

Otro tema que se abordó la entrevista es el de la inseguridad en la Argentina. Y el ministro del Interior brindó una respuesta sin dobles lecturas: “tiene que haber mano muy firme con la delincuencia, con el crimen organizado y con los funcionarios que tienen que ver con el combate de la delincuencia”.

Wado de Pedro, junto a Hugo Yasky, quien lo apuntó como "el candidato de Cristina" para presidente

Y amplió ante la repregunta sobre qué quiso decir con “mano dura”. “Tiene que ser con que se pague por el delito, que se cumpla la condena y rediscutir el sistema penitenciario”.

Para él “hay un nivel de violencia mayor y un desprecio por la vida”, generado por “la marginalidad y corrupción en las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial”.

Y dejó una frase para el análisis. “Hay sueldos muy bajos en la fuerza policial y mucha plata en el sujeto a controlar. A los que hablan que tiene que desaparecer el Estado, que sepan que es el responsable de manejar la policía, la inteligencia y el de combatir al narcotráfico”, cerró.

